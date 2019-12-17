Общество
РБКBoeing решила приостановить выпуск самолетов 737 MAX
«Boeing приостанавливает производство 737 MAX начиная с января, так как сертификация переносится на 2020 год», — говорится в сообщении. При этом в компании не уточнили, когда выпуск самолетов будет возобновлен.
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с чего всё началось
В понедельник компания может объявить о решении приостановить или сократить производство модели 737 MAX из-за неопределенности со сроками возвращения лайнера к коммерческому использованию, пишет The Wall Street Journal.Профильвчера в 04:25
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В компании Boeing приостанавливают выпуск самолетов 737 MAX с января 2020 года
Комсомольская правдавчера в 20:20
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
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