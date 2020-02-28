Происшествия

Газета.RuГазета.RuBoeing с треснувшим лобовым стеклом приземлился во Внуково

В Московском аэропорту Внуково совершил экстренную посадку пассажирский Boeing 777 с треснувшим лобовым стеклом, передает РИА "Новости". По данным экстренных служб, никто не пострадал.
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Резервный борт с пассажирами вернувшегося в Москву самолета «России» вылетел в Бангкок

Агентство Москва07:14

Boeing с треснувшим лобовым стеклом приземлился во Внуково

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Вернувшийся из-за трещины на лобовом стекле самолет сел во Внуково

РБК04:44

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Источник: Boeing с трещиной на лобовом стекле благополучно сел во Внуково

ТАСС03:35

Boeing экстренно сел во Внуково из-за треснувшего лобового стекла

РИА Новости03:31

Самолет Москва – Бангкок с треснувшим лобовым стеклом сел во Внуково

Интерфакс03:48
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 08:22, Ашберн
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Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

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Продолжение конфликта в сирийской провинции Идлиб, которая остаётся в руках протурецких боевиков и радикальных группировок, может вынудить Анкару закрыть пролив Босфор для кораблей ВМФ РФ.
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Молодежка «Динамо» обыграла «Спартак», реализовав три пенальти

«Динамо»-м в матче 20-го тура первенства молодежный команд РПЛ обыграло сверстников из «Спартака» со счетом 5:2. Бело-голубые с 44 очками лидируют в турнирной таблице, красно-белые с 33 очками расположились на шестой строчке.
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Ранее министр финансов Антон Силуанов назвал налоговую нагрузку на труд в стране "запредельной". По его словам, Минфин ищет решения.
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Эксперт прокомментировал стрельбу турецких войск по ВКС России в Сирии

Ранее телеканал "Россия-24" показал репортаж, в котором говорилось, что турецкие военные специалисты обстреливают самолеты российских и сирийских войск около города Саракиб в провинции Идлиб.
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Законопроект о об ответственности за нарушение в ходе общероссийского голосование по поправкам в Конституции РФ внесены в госдуму.
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Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией

Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
REGNUM вчера в 20:58
Экономика

Великобритания купила у России золото на рекордные $5 млрд

В 2019 году Великобритания заплатила за импорт российского золота в 12 раз больше, чем в 2018 году.
Газета.Ru 07:20
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Игромания.ру 07:34
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РЖД заявили о рисках из-за идеи Минфина о дивидендах на ₽277 млрд

Почему РЖД не хочет платить дивиденды В презентации Михайлова есть первая страница проекта распоряжения правительства о выплате дивидендов от января 2020 года, определяющего норму дивидендных выплат для госкомпаний в размере не менее 50% чистой прибыли.
РБК 00:00
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Женевский автосалон отменен из-за коронавируса

Организаторы международного автосалона в Женеве сделали официальное заявление о том, что выставка в 2020 году будет отменена из-за эпидемии коронавируса.
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В Росгидромете пообещали аномально теплый март

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Минпромторг РФ включил в перечень автомобилей стоимостью от 3 млн рублей, облагаемых так называемым налогом на роскошь, машины брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru, говорится в сообщении министерства.
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Гимнасты из РФ не поедут на этап Кубка мира в США из-за коронавируса

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В США признали неспособность создать систему ПРО для защиты от России

Создать систему, которая защитила бы Соединенные Штаты от российских и китайских баллистических ракет, технически невозможно, заявил командующий стратегическими силами США адмирал Чарльз Ричардс на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил палаты представителей конгресса.
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Спрос на медицинские маски в Испании вырос на 8000% на фоне коронавируса

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Налоговая служба США начала дело против Олега Тинькова

Тиньков, основатель и акционер TCS Group, участвует в судебных слушаниях, которые проходят в Лондоне в феврале-апреле 2020 г. Дело касается решения возможных налоговых вопросов, заявили в TCS Group Holding.
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В Петербурге произошел взрыв в жилом доме

РИА Новости 03:05
Армия и оружие

Кедми рассказал, как Россия может заставить Турцию уйти из Сирии

Воинственная Турция серьезно осложнила ситуацию в Сирии, фактически вернув ее к состоянию 2015 года, когда Анкара сбила в САР российский военный самолет.
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Шойгу сообщил об испытаниях гиперзвукового оружия на Северном флоте

Газета.Ru 07:48
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Borderlands 3 выйдет в Steam 13 марта

3DNews 01:28
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