Происшествия
Газета.RuBoeing с треснувшим лобовым стеклом приземлился во Внуково
В Московском аэропорту Внуково совершил экстренную посадку пассажирский Boeing 777 с треснувшим лобовым стеклом, передает РИА "Новости". По данным экстренных служб, никто не пострадал.
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Общество
Россия назвала условие выплаты Грузии компенсации по решению ЕСПЧ
Иск о компенсациях пострадавшим от депортации в 2006 году Грузия подала в марте 2007 г. Рассмотрение дела началось пять лет спустя.
Футбол
«Зенит» на пути к досрочному чемпионству. Интриги второй части сезона в РПЛ
Матчем между самарскими "Крыльями Советов" и "Оренбургом" стартует вторая часть чемпионата России по футболу.
Происшествия
Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
Экономика
Мировой экономике предсказали худший год за десятилетие
Мировая экономика покажет худшие за десятилетия результаты по итогам 2020 года.
Политика
Путин провел оперативное совещание Совбеза по ситуации в Идлибе
Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности ситуацию в сирийском Идлибе, сообщили в Кремле.
Армия и оружие
Турция планирует закрыть Босфор для кораблей России
Продолжение конфликта в сирийской провинции Идлиб, которая остаётся в руках протурецких боевиков и радикальных группировок, может вынудить Анкару закрыть пролив Босфор для кораблей ВМФ РФ.
Футбол
Молодежка «Динамо» обыграла «Спартак», реализовав три пенальти
«Динамо»-м в матче 20-го тура первенства молодежный команд РПЛ обыграло сверстников из «Спартака» со счетом 5:2. Бело-голубые с 44 очками лидируют в турнирной таблице, красно-белые с 33 очками расположились на шестой строчке.
Экономика
Мишустин заявил, что снижение трудовых налогов рассматривается
Ранее министр финансов Антон Силуанов назвал налоговую нагрузку на труд в стране "запредельной". По его словам, Минфин ищет решения.
Армия и оружие
Эксперт прокомментировал стрельбу турецких войск по ВКС России в Сирии
Ранее телеканал "Россия-24" показал репортаж, в котором говорилось, что турецкие военные специалисты обстреливают самолеты российских и сирийских войск около города Саракиб в провинции Идлиб.
Политика
Законопроект о санкциях за нарушения при плебисците внесён в Госдуму
Законопроект о об ответственности за нарушение в ходе общероссийского голосование по поправкам в Конституции РФ внесены в госдуму.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией
Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
Экономика
Великобритания купила у России золото на рекордные $5 млрд
В 2019 году Великобритания заплатила за импорт российского золота в 12 раз больше, чем в 2018 году.
Кино
Появились кадры со съёмок «Последней дуэли» Ридли Скотта
Экономика
РЖД заявили о рисках из-за идеи Минфина о дивидендах на ₽277 млрд
Почему РЖД не хочет платить дивиденды В презентации Михайлова есть первая страница проекта распоряжения правительства о выплате дивидендов от января 2020 года, определяющего норму дивидендных выплат для госкомпаний в размере не менее 50% чистой прибыли.
Общество
Женевский автосалон отменен из-за коронавируса
Организаторы международного автосалона в Женеве сделали официальное заявление о том, что выставка в 2020 году будет отменена из-за эпидемии коронавируса.
Общество
В Росгидромете пообещали аномально теплый март
Росгидромет рассказал, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте.
Авто
Минпромторг расширил список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь
Минпромторг РФ включил в перечень автомобилей стоимостью от 3 млн рублей, облагаемых так называемым налогом на роскошь, машины брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru, говорится в сообщении министерства.
Происшествия
В Саратове пассажир избил таксиста из-за отсутствия детского кресла
Спорт
Гимнасты из РФ не поедут на этап Кубка мира в США из-за коронавируса
Сборная России по спортивной гимнастике пропустит этап Кубка Мира в Соединенных Штатах в связи с распространением коронавируса COVID-2019.
Армия и оружие
В США признали неспособность создать систему ПРО для защиты от России
Создать систему, которая защитила бы Соединенные Штаты от российских и китайских баллистических ракет, технически невозможно, заявил командующий стратегическими силами США адмирал Чарльз Ричардс на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил палаты представителей конгресса.
Здоровье
Спрос на медицинские маски в Испании вырос на 8000% на фоне коронавируса
В аптеках Испании на фоне опасений из-за распространения заболевания, вызываемого новым коронавирусом, спрос на медицинские маски увеличился на 8000%.
Общество
Налоговая служба США начала дело против Олега Тинькова
Тиньков, основатель и акционер TCS Group, участвует в судебных слушаниях, которые проходят в Лондоне в феврале-апреле 2020 г. Дело касается решения возможных налоговых вопросов, заявили в TCS Group Holding.
Культура
На Берлинале произошел скандал из-за показа «Дау. Наташа»
Происшествия
В Петербурге произошел взрыв в жилом доме
Армия и оружие
Кедми рассказал, как Россия может заставить Турцию уйти из Сирии
Воинственная Турция серьезно осложнила ситуацию в Сирии, фактически вернув ее к состоянию 2015 года, когда Анкара сбила в САР российский военный самолет.
Киберспорт