В Московском аэропорту Внуково совершил экстренную посадку пассажирский Boeing 777 с треснувшим лобовым стеклом, передает РИА "Новости". По данным экстренных служб, никто не пострадал.

Boeing с треснувшим лобовым стеклом приземлился во Внуково

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