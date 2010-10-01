Экономика
КоммерсантъBoeing сократит производство самолетов в два раза
Господин Кравченко уточнил, что до авиакатастроф с участием Boeing 737 MAX и до кризиса, вызванного пандемией, компания делала 57 самолетов в месяц.
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с чего всё началось
Многое зависит от того, будет ли вторая волна пандемии, как быстро откроются границы. До кризиса, без двух трагедий с Boeing 737 MAX и остановки его производства, мы делали бы 57 самолетов в месяц.Коммерсантъвчера в 18:18
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Пульты ДУ для телевизоров приравняли к курительным принадлежностям
Если устройство имеет функцию дистанционного управления, то в комплекте пользователь, разумеется, ожидает получить и пульт к нему, важна и возможность найти замену, если пульт потерялся или сломался, поэтому вопрос требует разъяснений со стороны регулятора, пояснила она.
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Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира
Газета.Ru вчера в 17:02
Общество
В России выявили 6248 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 6248 заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба.
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Rusal потребовал от Потанина сменить руководство «Норникеля»
В UC Rusal сообщили, что компания обратилась к совету директоров «Норникеля» с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина, как управляющего партнера, «поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности».
РБК 03:42
Армия и оружие
В Баку заявили о гибели двух офицеров в результате обстрела ВС Армении
Известия 06:02
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Американская актриса, певица, модель и телеведущая Ная Ривера, Сантана из культового сериала "Хор" (Glee), ранее пропавшая на озере Пиру в Калифорнии во время лодочной прогулки со своим четырехлетним сыном, найдена мертвой.
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Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что 25% школ готовы к качественному дистанционному образованию, остальные нуждаются в поддержке.
РИА Новости 05:47
Общество
Финляндия может открыть границы с РФ после 11 августа
Москва, 14 июля 2020, 13:11 — REGNUM Сроки открытия властями Финляндии границы с Россией будут определены после 11 августа при условии, что ежесуточный уровень заболеваемости в стране не будет превышать 8 новых случаев COVID-19 на каждые 100 000 населения в течение последних 14 дней.
REGNUM 06:11
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Интерфакс вчера в 08:23
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Общество
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Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
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Российский сериал «Сваты» в 7-ом сезоне потерял двух главных героев
Есть и хорошие новости – в новом сезоне появятся новые герои, которые исполнят молодые актеры, одни из них – сын Федора Добронравова.
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Медведев рассказал о развитии системы национальной кибербезопасности
Бороться с виртуальной преступностью стало сложнее, РФ ускорила работу над развитием системы национальной кибербезопасности, сообщил замруководителя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
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Андрей Губин впервые за последние 15 лет спел на публике.
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