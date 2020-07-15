Экономика
Аргументы и ФактыBoeing сократит производство самолетов в два раза из-за пандемии
Авиастроительная корпорация Boeing намерена вдвое сократить производство узко- и широкофюзеляжных самолетов на фоне финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, передает Коммерсантъ.
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с чего всё началось
Многое зависит от того, будет ли вторая волна пандемии, как быстро откроются границы. До кризиса, без двух трагедий с Boeing 737 MAX и остановки его производства, мы делали бы 57 самолетов в месяц.Коммерсантъ13 июля в 18:18
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Шоу-бизнес
Айза Анохина раскрыла детали конфликта с Юлией Барановской
Paparazzi.ru вчера в 03:24
Политика
Госдума рассмотрит поправки о трехдневном голосовании на выборах
Профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту одобрил поправки о многодневном голосовании на выборах, сообщил РИА Новости зампред комитета Олег Нилов.
Российская газета вчера в 13:04
Происшествия
На IT-директора «Почты России» завели уголовное дело
Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело в отношении заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
Коммерсантъ 03:24
Общество
Меган Маркл прокомментировала свой уход из королевской семьи
Свой выход из королевской семьи вместе с принцем Гарри прокомментировала герцогиня Сассекская Меган Маркл 15 июля в видеообращении, приуроченному к онлайн-саммиту Girl Up, сообщает Daily Star.
ИА Красная Весна 04:04
Происшествия
На Урале суд отпустил под залог гендиректора «Титановой долины»
Ленинский районный суд в среду отпустил под залог в размере 2,5 миллионов рублей генерального директора особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемия Кызласова, арестованного по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.
РИА Новости 03:35
Технологии
В России испытали электродвигатель на технологии сверхпроводимости
Россия первой в мире провела испытания электродвигательной установки, которая была создана на основе технологий высокотемпературной сверхпроводимости и питающейся полностью от аккумулятора.
Известия вчера в 23:32
Шоу-бизнес
Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской
В Louis Vuitton прокомментировали скандал с Ритой Дакотой и Яной Рудковской из-за сумок, которые они собирались разыгрывать в Инстаграме.
Super.ru вчера в 04:42
Армия и оружие
ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии
Самолеты Воздушно-космических сил РФ нанесли авиаудар по боевикам в провинции Латакия на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля.
Газета.Ru вчера в 16:01
Кино
Хронометраж «Довода» Кристофера Нолана составит 150 минут
Стоит отметить, что "Довод" стал не самым продолжительным фильмом Нолана.
Piter.tv 03:03
Технологии
В США опубликовали первые итоги испытаний вакцины от коронавируса
Американская биотехнологическая компания Moderna завершила первую фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса.
Ведомости вчера в 21:50
Общество
В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»
RT на русском вчера в 14:55
Авто
Range Rover и Range Rover Sport получили юбилейные версии
Land Rover представляет новые специальные версии Range Rover и Range Rover Sport, а также предлагает для пары совершенно новый дизельный двигатель Ingenium.
SpeedMe 03:34
Общество
Москвичи смогут сдать ПЦР-тест на коронавирус бесплатно с 16 июля
Жители Москвы, желающие пройти ПЦР-исследования на коронавирус, могут с четверга, 16 июля, сделать это бесплатно, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском 04:06
Общество
В России за сутки умерли 156 пациентов с коронавирусом
За сутки в России умерли 156 человек с COVID-19, за все время - 117 70, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:52
Происшествия
Квартира в жилом доме загорелась в Московском районе Петербурга
Квартира загорелась в жилом пятиэтажном доме в Московском районе Санкт-Петербурга.
Газета.Ru 02:22
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости 13 июля в 19:46
Футбол
Тренера «Ростова» Карпина обвинили в ущербе деловой репутации РПЛ
Главного тренера ФК «Ростов» обвинили в нанесении ущерба имиджу Российской Премьер-лиги. Об этом Валерий Карпин написал в своем Instagram.
161.ru вчера в 08:50
Автоспорт
Racing Point может освободить место для Феттеля до 31 июля
Autosport.com.ru вчера в 13:12
Общество
Совфед предложил изымать детей из семьи по решению суда
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается допускать изъятие детей из семьи только согласно решению суда или при ограничении родительских прав судебными приставами.
Газета.Ru вчера в 13:30
Происшествия
Ветер повалил более 90 деревьев во Владимирской области
Ветер повалил 92 дерева и повредил 24 линии электропередач во Владимирской области, сообщило ГУ МЧС по региону во вторник.
Интерфакс вчера в 16:56
Экономика
Заявки на кредиты граждан превысили уровень начала года
Заявки на кредиты граждан вернулись на докризисный уровень с начала года.
ТАСС 04:16
Путешествия
АТОР назвала готовые к приему российских туристов страны
Восемь стран уже сегодня готовы принимать российских туристов "на необременительных условиях", заявила на брифинге в НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
РИА Новости вчера в 17:26
Культура
Сериал Джима Керри «Шучу» закрывается после двух сезонов
Праздник кончился: канал Showtime закрыл абсолютно прекрасную трагикомедию Джима Керри и Мишеля Гондри "Шучу" (Kidding) после двух сезонов.
Российская газета 03:29
Экономика
Прожиточный минимум в Алтайском крае увеличили на 2,6%
В Алтайском крае установлен прожиточный минимум за первый квартал 2020 года.
Алтайская правда вчера в 23:38
Здоровье
97 человек заболели коронавирусом в Ростовской области за сутки
С начала пандемии в регионе скончались 164 пациента с коронавирусной инфекцией, в том числе 1 человек за сутки – женщина в возрасте 59 лет.
Evo-rus.com 13 июля в 12:44
Наука
Генетикам впервые удалось расшифровать «женскую» хромосому
Mockva.ru вчера в 19:14
Происшествия
В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы
Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35