Экономика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыBoeing сократит производство самолетов в два раза из-за пандемии

Авиастроительная корпорация Boeing намерена вдвое сократить производство узко- и широкофюзеляжных самолетов на фоне финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, передает Коммерсантъ.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось

Глава Boeing в России Сергей Кравченко о последствиях пандемии и конкуренции с МС-21

Многое зависит от того, будет ли вторая волна пандемии, как быстро откроются границы. До кризиса, без двух трагедий с Boeing 737 MAX и остановки его производства, мы делали бы 57 самолетов в месяц.
Коммерсантъ13 июля в 18:18

Подробнее о событии

Boeing не планирует сокращений в российском Ural Boeing Manufacturing

Финансовая газетавчера в 06:35

Boeing почти в два раза сократит производство самолетов в ближайшие годы из-за пандемии

ТАСС13 июля в 06:20

Boeing сократит производство самолетов в два раза

Коммерсантъвчера в 05:16

Президент Boeing в России заверил в отсутствии планов по сокращениям в Ural Boeing Manufacturing

Интерфаксвчера в 02:35

В «Boeing» решили сократить производство самолетов из-за пандемии

ГЛАС.RU13 июля в 07:52

Boeing сократила производство самолетов в два раза

Pravda.Ru13 июля в 06:39

Boeing обрушит экономику титановой столицы России

URA.Ruвчера в 05:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 04:31, Ашберн
Шоу-бизнес

Айза Анохина раскрыла детали конфликта с Юлией Барановской

Paparazzi.ru вчера в 03:24
27
Политика

Госдума рассмотрит поправки о трехдневном голосовании на выборах

Профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту одобрил поправки о многодневном голосовании на выборах, сообщил РИА Новости зампред комитета Олег Нилов.
Российская газета вчера в 13:04
277
Происшествия

На IT-директора «Почты России» завели уголовное дело

Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело в отношении заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
Коммерсантъ 03:24
237
Общество

Меган Маркл прокомментировала свой уход из королевской семьи

Свой выход из королевской семьи вместе с принцем Гарри прокомментировала герцогиня Сассекская Меган Маркл 15 июля в видеообращении, приуроченному к онлайн-саммиту Girl Up, сообщает Daily Star.
ИА Красная Весна 04:04
Общество

В Белоруссии задержали более 200 человек в ходе протестов

Газета.Ru 02:39
8
Происшествия

На Урале суд отпустил под залог гендиректора «Титановой долины»

Ленинский районный суд в среду отпустил под залог в размере 2,5 миллионов рублей генерального директора особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемия Кызласова, арестованного по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.
РИА Новости 03:35
2
Технологии

В России испытали электродвигатель на технологии сверхпроводимости

Россия первой в мире провела испытания электродвигательной установки, которая была создана на основе технологий высокотемпературной сверхпроводимости и питающейся полностью от аккумулятора.
Известия вчера в 23:32
33
Шоу-бизнес

Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской

В Louis Vuitton прокомментировали скандал с Ритой Дакотой и Яной Рудковской из-за сумок, которые они собирались разыгрывать в Инстаграме.
Super.ru вчера в 04:42
95
Армия и оружие

ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии

Самолеты Воздушно-космических сил РФ нанесли авиаудар по боевикам в провинции Латакия на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля.
Газета.Ru вчера в 16:01
156
Кино

Хронометраж «Довода» Кристофера Нолана составит 150 минут

Стоит отметить, что "Довод" стал не самым продолжительным фильмом Нолана.
Piter.tv 03:03
Технологии

В США опубликовали первые итоги испытаний вакцины от коронавируса

Американская биотехнологическая компания Moderna завершила первую фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса.
Ведомости вчера в 21:50
518
Происшествия

Десятки человек пострадали при столкновении двух поездов в Чехии

Газета.Ru 03:53
10
Общество

В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»

RT на русском вчера в 14:55
243
Авто

Range Rover и Range Rover Sport получили юбилейные версии

Land Rover представляет новые специальные версии Range Rover и Range Rover Sport, а также предлагает для пары совершенно новый дизельный двигатель Ingenium.
SpeedMe 03:34
Общество

Москвичи смогут сдать ПЦР-тест на коронавирус бесплатно с 16 июля

Жители Москвы, желающие пройти ПЦР-исследования на коронавирус, могут с четверга, 16 июля, сделать это бесплатно, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском 04:06
15
Общество

В России за сутки умерли 156 пациентов с коронавирусом

За сутки в России умерли 156 человек с COVID-19, за все время - 117 70, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:52
Происшествия

Квартира в жилом доме загорелась в Московском районе Петербурга

Квартира загорелась в жилом пятиэтажном доме в Московском районе Санкт-Петербурга.
Газета.Ru 02:22
20
Общество

В Ситке на Аляске приняли резолюцию о переносе статуи Баранова в музей

Газета.Ru 01:40
47
Происшествия

Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости 13 июля в 19:46
293
Футбол

Тренера «Ростова» Карпина обвинили в ущербе деловой репутации РПЛ

Главного тренера ФК «Ростов» обвинили в нанесении ущерба имиджу Российской Премьер-лиги. Об этом Валерий Карпин написал в своем Instagram.
161.ru вчера в 08:50
4
Автоспорт

Racing Point может освободить место для Феттеля до 31 июля

Autosport.com.ru вчера в 13:12
Общество

Совфед предложил изымать детей из семьи по решению суда

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается допускать изъятие детей из семьи только согласно решению суда или при ограничении родительских прав судебными приставами.
Газета.Ru вчера в 13:30
199
Происшествия

Ветер повалил более 90 деревьев во Владимирской области

Ветер повалил 92 дерева и повредил 24 линии электропередач во Владимирской области, сообщило ГУ МЧС по региону во вторник.
Интерфакс вчера в 16:56
4
Экономика

Заявки на кредиты граждан превысили уровень начала года

Заявки на кредиты граждан вернулись на докризисный уровень с начала года.
ТАСС 04:16
15
Путешествия

АТОР назвала готовые к приему российских туристов страны

Восемь стран уже сегодня готовы принимать российских туристов "на необременительных условиях", заявила на брифинге в НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
РИА Новости вчера в 17:26
807
Культура

Сериал Джима Керри «Шучу» закрывается после двух сезонов

Праздник кончился: канал Showtime закрыл абсолютно прекрасную трагикомедию Джима Керри и Мишеля Гондри "Шучу" (Kidding) после двух сезонов.
Российская газета 03:29
1
Экономика

Прожиточный минимум в Алтайском крае увеличили на 2,6%

В Алтайском крае установлен прожиточный минимум за первый квартал 2020 года.
Алтайская правда вчера в 23:38
19
Здоровье

97 человек заболели коронавирусом в Ростовской области за сутки

С начала пандемии в регионе скончались 164 пациента с коронавирусной инфекцией, в том числе 1 человек за сутки – женщина в возрасте 59 лет.
Evo-rus.com 13 июля в 12:44
1,4K
Наука

Генетикам впервые удалось расшифровать «женскую» хромосому

Mockva.ru вчера в 19:14
Происшествия

В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы

Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное