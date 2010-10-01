Многое зависит от того, будет ли вторая волна пандемии, как быстро откроются границы. До кризиса, без двух трагедий с Boeing 737 MAX и остановки его производства, мы делали бы 57 самолетов в месяц.

с чего всё началось

Авиастроительная корпорация Boeing намерена вдвое сократить производство узко- и широкофюзеляжных самолетов на фоне финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, передает Коммерсантъ.

Boeing сократит производство самолетов в два раза из-за пандемии

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