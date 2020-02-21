Космос

RT на русскомRT на русскомBoeing сообщил о покупке в России детали для корабля Starliner

Космическое подразделение американской компании Boeing купило в России преобразователь питания для своего пилотируемого космического корабля Starliner.
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Как сообщается
 в Twitter корпорации, речь идет о силовых преобразователях напряжения, которые производятся на предприятии российского ЗАО «Орбита» в Воронеже.
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