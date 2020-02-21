Космос
Блокнот ВоронежРогозин заявил о поставках воронежским предприятием деталей для Boeing
21 февраля глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин побеседовал с журналистами и рассказал несколько интересных моментов. По его словам одно из воронежских частных предприятий изготавливает детали для американских звездолетов.
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с чего всё началось
Как сообщается в Twitter корпорации, речь идет о силовых преобразователях напряжения, которые производятся на предприятии российского ЗАО «Орбита» в Воронеже.РБК01:26
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Рогозин рассказал о производимых в Воронеже деталях для космического корабля Boeing
Вести Воронежвчера в 06:22
О производстве агрегатов для космического корабля Boeing в Воронеже рассказал Рогозин
Обозреватель Врнвчера в 08:53
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