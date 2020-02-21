с чего всё началось

21 февраля глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин побеседовал с журналистами и рассказал несколько интересных моментов. По его словам одно из воронежских частных предприятий изготавливает детали для американских звездолетов.

Рогозин заявил о поставках воронежским предприятием деталей для Boeing

Энергетика WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.

Биатлон Итальянская полиция провела обыски в номерах российских биатлонистов Полиция провела обыски в номерах отеля, где живут биатлонисты сборной России, выступающие на чемпионате мира в Италии, сообщил РИА Новости первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов.

Политика Сандерс призвал Москву не вмешиваться в выборы президента США Позиция России Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения к президентским выборам в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше параноидальных сообщений о якобы попытках России вмешаться в избирательный процесс.

Политика МИД прокомментировал решение суда в Гааге по морским претензиям Киева 21 февраля трибунал в Гааге вынес решение в деле «Украина против Российской Федерации», в котором Украина заявила, что ее права в Черном море, Азовском море и Керченском проливе были нарушены.

Происшествия В Ростовской области в жилом доме произошел взрыв газа Один человек погиб, еще один пострадал при взрыве газа в многоквартирном доме в ростовском Азове, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.

Общество У эвакуированных из КНР граждан Украины в Новых Санжарах взяли анализы У эвакуированных из Китая граждан, которые находятся на карантине по коронавирусу в населенном пункте Новые Санжары, взяли материал для исследований на вирус Covid-2019, сообщает 22 февраля «Сегодня».

Армия и оружие США отработали на учениях ядерный удар по России Несколько дней назад глава Пентагона Марк Эспер принял участие в секретном учении Стратегического командования США, по сценарию которого Россия наносит ядерный удар по одной из стран НАТО, передает информационный ресурс Defense One.

Общество В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса Симптомы коронавируса проявились у жителя района Шэньнунцзя (провинция Хубэй в Китае) только через 27 дней, сообщает газета People's Daily со ссылкой на местные власти.

Политика МИД Украины сообщил о работе над новой версией минских соглашений Украина работает над новым вариантом минских соглашений, поскольку некоторые пункты документа в действующей редакции реализовать невозможно, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко «Голосу Америки».

Шоу-бизнес Подарила свадебное платье сопернице Артем оказался тем идеалом, которого я ждала долгие годы. Однако я хорошо знала его предысторию с бывшей девушкой.

Происшествия Часть конструкций упала с башни «Москва-Сити» Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-Сити", сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.

Общество Суд в Болгарии разрешил экстрадицию подозреваемого в убийстве Гандзюк Арестованного в Болгарии Алексея Левина (Москаленко), которого подозревают в покушении на активистку Екатерину Гандзюк, экстрадируют на Украину по решению суда города Бургас.

Общество Медики рассказали о состоянии украинцев, эвакуированных из Китая Все эвакуированные из Китая украинцы и иностранцы чувствуют себя хорошо, утренний медосмотр показал, что все здоровы, заявил в субботу замглавы минздрава Украины Дмитрий Коваль.

Политика Скабеева оценила слова Зеленского о вирусологах в спортивных костюмах Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова президента Украины Владимира Зеленского о беспорядках в Новых Санжарах из-за размещения там эвакуированных из Китая.

Экономика Гончарук назвал достижением Киева контракт с Россией на транзит газа Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Москва и Киев не заключили новый контракт на транзит, цена на газ для украинских потребителей могла бы увеличиться в три-четыре раза.