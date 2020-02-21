Космос

Блокнот ВоронежБлокнот ВоронежРогозин заявил о поставках воронежским предприятием деталей для Boeing

21 февраля глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин побеседовал с журналистами и рассказал несколько интересных моментов. По его словам одно из воронежских частных предприятий изготавливает детали для американских звездолетов.
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 в Twitter корпорации, речь идет о силовых преобразователях напряжения, которые производятся на предприятии российского ЗАО «Орбита» в Воронеже.
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