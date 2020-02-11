Общество
REGNUMBoeing в январе впервые за 60 лет не получил заказов на самолёты
Американская авиастроительная компания Boeing в январе впервые с 1967 года не получила ни одного нового заказа на поставку самолётов на фоне проблем с лайнерами 737 MAX, следует из информации, размещённой на официальном сайте компании.
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с чего всё началось
Американский авиастроительный концерн Boeing впервые с 1962 г. не получил в январе ни одного нового заказа на поставку самолетов, пишет Reuters со ссылкой на материалы компании.Ведомостивчера в 13:36
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