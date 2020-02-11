Общество
REGNUMBoeing в январе впервые за 60 лет не получил заказов на самолёты
Американская авиастроительная компания Boeing в январе впервые с 1967 года не получила ни одного нового заказа на поставку самолётов на фоне проблем с лайнерами 737 MAX, следует из информации, размещённой на официальном сайте компании.
Читать в источнике
Оценить23
с чего всё началось
Американский авиастроительный концерн Boeing впервые с 1962 г. не получил в январе ни одного нового заказа на поставку самолетов, пишет Reuters со ссылкой на материалы компании.Ведомостивчера в 13:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Boeing впервые почти за 60 лет не получил ни одного заказа на поставку самолетов
Взгляд.рувчера в 12:55
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 02:09, Ашберн
Общество
ГИБДД получит право аннулировать результаты незаконного техосмотра
Минтранс выступил с предложением разрешить сотрудникам ГИБДД аннулировать диагностическую карту техосмотра автомобиля, если он не проходил диагностику либо прошел ее с нарушениями.
Здоровье
В Новокузнецке могут закрыть все школы на карантин
В Новокузнецке на сегодняшний день полностью закрыты на карантин 3 школы: №20, №93 и лицей №34.
Происшествия
Младенца нашли около станции метро в Москве
В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.
Происшествия
Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой
Получившие смертельные травмы при столкновении двух катеров у острова Пхукет в Таиланде оказались братом и сестрой из Челябинской области.
Экономика
Число регионов с дефицитом бюджета удвоилось
Количество регионов с расходами, превышающими доходы, удвоилось по итогам 2019 года.
Финансы
Впервые с начала вспышки в китайской провинции Хубэй заболевших за день вдвое меньше, чем неделю назад
Символом же эпидемии стал круизный корабль, застрявший у берегов Японии с жителями 50 стран.
Общество
Насильникам и убийцам запретят водить такси в России
Минтранс подготовил законопроект, запрещающий с 2021 года насильникам, убийцам и террористам водить такси и общественный транспорт.
Политика
Уровень доверия Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза
Доверие экс-премьеру Дмитрию Медведеву снизилось с 9 до 5%, как и недоверие – с максимальных за два года 32% в сентябре до 27%.
Общество
Контрабандные белорусские сигареты попали почти во все регионы России
В январе контрабандные сигареты из Белоруссии продавали в большинстве регионов России.
Политика
Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в своей жизни
Порошенко назвал ночь переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, а также тогдашним президентом Франции Франсуа Олландом и канцелром ФРГ Ангелой Меркель самой ужасной в своей жизни.
Здоровье
Врач назвал храп признаком серьезной болезни
Футбол
Фарм-клубом тульского «Арсенала» станет тверская «Волга»
Как сообщает портал Tverigrad, она станет фарм-клубом тульского «Арсенала».
Гаджеты
Samsung представила складной смартфон Galaxy Z Flip
Компания Samsung представила новый складной смартфон модели Galaxy Z Flip.
Происшествия
Младшеклассники напали на девятилетнюю школьницу во Владивостоке
Во Владивостоке учащиеся 3,4 и 5-х классов напали на девятилетнюю девочку из-за возникшего между ними конфликта.
Армия и оружие
ВВС США закрыли одну из программ разработки гиперзвукового оружия
ВВС США отказались от одной из двух основных программ создания гиперзвукового оружия, передает Defense News.
Общество
Испанские археологи обнаружили пещеру со следами древней резни
В Испании археологи нашли пещеру с останками людей, который были жестоко убиты около 7,3 тысячи лет назад.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 1113
Число жертв коронавируса нового типа в Китае возросло до 1113 человек. Число инфицированных превысило 44,6 тысяч человек.
Происшествия
В Казахстане назвали причину массовой драки на юге страны
Общество
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Экономика
В Госдуме вернулись к снижению возраста для негосударственных пенсий
Законопроект о снижении на пять лет возраста для получения пенсии в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) может быть принят во втором чтении Госдумой РФ.
Культура
Премьера не удалась. Зрители раскритиковали новое шоу на Первом канале, ведущей которого стала Ксения Собчак
Армия и оружие
В США осудили нападения на турецких военных в Сирии
Вашингтон считает, что нападения на турецких военных в Сирии выходят за рамки, будет поддерживать Анкару, заявила постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон.
Футбол
Вальдано: «Никто не повлиял на мировой футбол больше, чем Гвардиола»
Бывший форвард "Реала" Хорхе Вальдано высказался о влиянии наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы на футбол.
Экономика
ЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству
ЦБ и Минфин 11 февраля сообщили о предстоящей продаже правительству 50% плюс одна акция Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору.
Политика
В России задержан один из самых известных ополченцев ДНР
Шоу-бизнес
У Курниковой и Иглесиаса родился третий ребенок
Третий ребенок появился в семье российской теннисистки Анны Курниковой и испанского певца Энрике Иглесиаса.
Общество
В России разрешили выращивать коноплю и мак
Помимо мака документ разрешает культивировать коноплю.
Политика
Россия не просит Евросоюз об отмене санкций, заявил Чижов
Россия по-прежнему не обсуждает с Евросоюзом судьбу антироссийских санкций и не просит об их отмене, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.
Общество
В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира
Игры
PlayStation 5 уже появилась на официальном сайте
Неизбежность скорого анонса подтверждает появление раздела PlayStation 5 на официальном сайте PlayStation.