Общество

REGNUMREGNUMBoeing в январе впервые за 60 лет не получил заказов на самолёты

Американская авиастроительная компания Boeing в январе впервые с 1967 года не получила ни одного нового заказа на поставку самолётов на фоне проблем с лайнерами 737 MAX, следует из информации, размещённой на официальном сайте компании.
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с чего всё началось
Американский авиастроительный концерн Boeing впервые с 1962 г. не получил в январе ни одного нового заказа на поставку самолетов, пишет
 Reuters со ссылкой на материалы компании.
Ведомостивчера в 13:36

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Boeing впервые за 60 лет не получил новых заказов в январе

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Boeing впервые с 1962 года не получил новых заказов на самолёты

RT на русскомвчера в 12:21

Boeing впервые с 1962 года не получил в январе заказов на самолёты

Life.ruвчера в 14:10

Boeing впервые почти за 60 лет не получил ни одного заказа на поставку самолетов

Взгляд.рувчера в 12:55

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REGNUMвчера в 12:41

Boeing в январе впервые за почти 60 лет не получил заказов на самолеты

РБКвчера в 15:00
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