с чего всё началось

Американская авиастроительная компания Boeing в январе впервые с 1967 года не получила ни одного нового заказа на поставку самолётов на фоне проблем с лайнерами 737 MAX, следует из информации, размещённой на официальном сайте компании.

Boeing в январе впервые за 60 лет не получил заказов на самолёты

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