с чего всё началось

Компания Boeing возобновила приостановленное из-за двух авиакатастроф производство лайнеров 737 Mаx. Об этом говорится в заявлении авиастроительной корпорации, опубликованном на ее сайте. В нем говорится, что производство самолетов возобновилось на авиазаводе компании в Рентоне (штат Вашингтон).

Политика МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR. 454

Здоровье В Минздраве разъяснили, кто попадает в статистику по COVID-19 в России К первой группе относятся случаи, когда заболевание выбирается в качестве первоначальной причины смерти, а во вторую — когда COVID-19 рассматривается в качестве прочей причины смерти, в том числе когда вирус имеет существенное значение в развитии основного заболевания и его смертельных осложнений. 373

Общество В Москве продлили самоизоляцию и пропускной режим Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице начинается второй этап смягчения ограничений, в рамках которого начнут работать многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города смогут выходить на прогулки. 3,7K

Общество В Греции нашли способ защитить население от коронавируса С 1 июня в Греции начнется всеобщая вакцинация БЦЖ с целью защитить жителей страны от заражения коронавирусом. 50

Религия Православные христиане отмечают Вознесение Господне Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне. 8

Экономика Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК. 391

Баскетбол Исполком РФБ принял решение не определять чемпиона России Исполком Российской федерации баскетбола (РФБ) принял решение не определять чемпиона России по итогам минувшего сезона, который был досрочно завершён из-за коронавируса.

Общество Усс запретил магазинам пускать покупателей без масок Распоряжение вступит в силу 28 мая. С этого дня магазины обязаны не обслуживать покупателей без масок и не пускать их в помещение. 152

Политика Совет Европы проведет экспертизу поправок в российскую Конституцию Петицию на сайте change.org ранее подписали более 200 тысяч человек.

Футбол Минкомсвязь РФ аннулировала паспорт болельщика Евро-2020 Действие паспорта болельщика для въезда в государство на матчи чемпионата Европы по футболу аннулировано.

Здоровье Карантин снимают в Кижингинском районе Бурятии С 28 мая в Кижингинском районе Республики Бурятия будет снят режим карантина. 2

Интернет IT-эксперт рассказал о правилах безопасной работы в Zoom Чтобы избежать утечки личной информации участников конференций в приложении Zoom, которое стало популярно в связи с переходом на удалённую работу во время пандемии коронавируса, надо соблюдать ряд мер безопасности, рассказал директор и партнёр компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов.

Политика Главы Архангельской области и НАО объяснили идею объединения регионов Исполняющий обязанности главы Архангельской области Александр Цыбульский объяснил, что главная задача запуска процесса объединения с Ненецким автономным округом — это развитие обоих регионов, их слияние не самоцель. 11

Здоровье В России утвердили правила профилактики коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года. 635

Происшествия Начальник и консультант управления архитектуры ЕАО отделались штрафом В Еврейской автономной области начальник и консультант управления архитектуры и строительства признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями. 1

Происшествия В Амурской области зарегистрирована вторая смерть от коронавируса По состоянию на 27 мая в Амурской области зарегистрировано два летальных исхода от заболевания коронавирусной инфекцией. 1

Шоу-бизнес Брак Полины Гагариной разрушили деньги и диеты Как говорят, на фоне постоянных диет Гагарина стала очень вспыльчивой, а опека Исхакова, которая раньше ей была приятна, теперь стала только раздражать. 3