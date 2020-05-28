Общество

ВедомостиВедомостиBoeing возобновил производство лайнеров 737 Max

Компания Boeing возобновила приостановленное из-за двух авиакатастроф производство лайнеров 737 Mаx. Об этом говорится в заявлении авиастроительной корпорации, опубликованном на ее сайте. В нем говорится, что производство самолетов возобновилось на авиазаводе компании в Рентоне (штат Вашингтон).
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с чего всё началось
Авиакомпания Boeing возобновил производство самолетов модели 737 MAX на заводе в Рентоне (штат Вашингтон), говорится
 в опубликованном на ее сайте заявлении.
РБК19:37

Подробнее о событии

Boeing возобновил производство самолетов 737 MAX на заводе в Вашингтоне

РБК21:27

Boeing возобновил производство самолёта 737 MAX

RT на русском19:37

Boeing объявил о возобновлении производства 737 MAX

Коммерсантъ18:14

Boeing возобновит производство лайнеров 737 MAX после крушений

Lenta.ru18:48

Boeing объявила о возобновлении производства лайнеров 737 MAX

ТАСС18:43

Boeing возобновил производство самолетов 737 MAX

URA.Ru18:14

Компания Boeing возобновляет производство «опальных» 737 MAX

Московский Комсомолец18:51
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