Общество
ВедомостиBoeing возобновил производство лайнеров 737 Max
Компания Boeing возобновила приостановленное из-за двух авиакатастроф производство лайнеров 737 Mаx. Об этом говорится в заявлении авиастроительной корпорации, опубликованном на ее сайте. В нем говорится, что производство самолетов возобновилось на авиазаводе компании в Рентоне (штат Вашингтон).
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Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
Коммерсантъ 22:44
Космос
Японский грузовой корабль «Конотори-9» начал стыковку с МКС
Японский беспилотный космический корабль "Конотори-9" ("Аист-9") в понедельник достиг Международной космической станции (МКС) и начал процесс стыковки с ней.
ТАСС 25 мая в 09:30
Игры
В GOG стартовала летняя распродажа со скидками до 95%
В онлайн-магазине GOG стартовала одна из главных распродаж в году.
Российская газета 10:46
Футбол
Депутат КПРФ Плетнёва потребовала запретить рестарт чемпионата России
Напомним, сезон в чемпионате России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.
Vprognoze.ru 22:26
Политика
Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии оказался в больнице
Ранее стало известно, что 20 мая Игнатьев подал иск в Верховный суд на президента Владимира Путина, в котором он оспаривает свое увольнение.
Суть событий 12:37
Здоровье
В Минздраве разъяснили, кто попадает в статистику по COVID-19 в России
К первой группе относятся случаи, когда заболевание выбирается в качестве первоначальной причины смерти, а во вторую — когда COVID-19 рассматривается в качестве прочей причины смерти, в том числе когда вирус имеет существенное значение в развитии основного заболевания и его смертельных осложнений.
REGNUM 16:59
Общество
В Москве продлили самоизоляцию и пропускной режим
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице начинается второй этап смягчения ограничений, в рамках которого начнут работать многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города смогут выходить на прогулки.
Вести.Ru 13:17
Общество
В Греции нашли способ защитить население от коронавируса
С 1 июня в Греции начнется всеобщая вакцинация БЦЖ с целью защитить жителей страны от заражения коронавирусом.
РИА Новости 13:05
Общество
Встреча итальянского мальчика и медведя попала на видео
Как сообщает Life, в Сети появилось видео, снятое в итальянской провинции Тренто. Семья отправилась полюбоваться красотой Доломитовых Альп.
Инфорос вчера в 15:58
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС 17:09
Экономика
Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис
Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости вчера в 03:26
Баскетбол
Исполком РФБ принял решение не определять чемпиона России
Исполком Российской федерации баскетбола (РФБ) принял решение не определять чемпиона России по итогам минувшего сезона, который был досрочно завершён из-за коронавируса.
RT на русском 04:53
Общество
Усс запретил магазинам пускать покупателей без масок
Распоряжение вступит в силу 28 мая. С этого дня магазины обязаны не обслуживать покупателей без масок и не пускать их в помещение.
Проспект Мира 07:29
Политика
Совет Европы проведет экспертизу поправок в российскую Конституцию
Петицию на сайте change.org ранее подписали более 200 тысяч человек.
Эхо Москвы 18:05
Футбол
Минкомсвязь РФ аннулировала паспорт болельщика Евро-2020
Действие паспорта болельщика для въезда в государство на матчи чемпионата Европы по футболу аннулировано.
Пятый канал 15:33
Здоровье
Карантин снимают в Кижингинском районе Бурятии
С 28 мая в Кижингинском районе Республики Бурятия будет снят режим карантина.
Sibnovosti.ru 22:39
Интернет
IT-эксперт рассказал о правилах безопасной работы в Zoom
Чтобы избежать утечки личной информации участников конференций в приложении Zoom, которое стало популярно в связи с переходом на удалённую работу во время пандемии коронавируса, надо соблюдать ряд мер безопасности, рассказал директор и партнёр компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов.
News.ru 19:36
Экономика
Минфин перевел деньги в ПФР на выплаты семьям с детьми
Министерство финансов России перечислило в Пенсионный фонд 222,1 млрд рублей на поддержку семей с детьми, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Моя Москва.онлайн вчера в 10:17
Политика
На грани гражданской войны находятся США, заявил Познер
Соединенные Штаты стоят на пороге гражданской войны, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 10:54
Политика
Главы Архангельской области и НАО объяснили идею объединения регионов
Исполняющий обязанности главы Архангельской области Александр Цыбульский объяснил, что главная задача запуска процесса объединения с Ненецким автономным округом — это развитие обоих регионов, их слияние не самоцель.
РБК вчера в 13:22
Общество
Бывшая жена Эдуарда Успенского обвинила его в тирании
Петербургский дневник 06:40
Здоровье
В России утвердили правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru 07:30
Происшествия
Начальник и консультант управления архитектуры ЕАО отделались штрафом
В Еврейской автономной области начальник и консультант управления архитектуры и строительства признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями.
Дебри-ДВ 04:23
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета 20:00
Политика
Лавров заявил о запрете Запада просить помощи России по коронавирусу
Некоторые западные страны стремятся воспользоваться пандемией коронавируса для наказания неугодных им правительств, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Коммерсантъ 21:53
Происшествия
В Амурской области зарегистрирована вторая смерть от коронавируса
По состоянию на 27 мая в Амурской области зарегистрировано два летальных исхода от заболевания коронавирусной инфекцией.
АСН24 21:55
Шоу-бизнес
Брак Полины Гагариной разрушили деньги и диеты
Как говорят, на фоне постоянных диет Гагарина стала очень вспыльчивой, а опека Исхакова, которая раньше ей была приятна, теперь стала только раздражать.
Paparazzi.ru 05:55
Экономика
Российские банки снизили запасы золота в апреле на фоне пандемии
Российские банки в апреле снизили запасы золота на 4,6 тонны — больше, чем в марте.
Коммерсантъ 20:21