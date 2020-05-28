с чего всё началось

До конца года в Boeing надеются нарастить производство самолетов 737 Max. Эксплуатацию лайнеров этой модели приостановили в результате двух крупных авиакатастроф.

Общество Четверть россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой Почти четверть россиян (23,2%) назвали коронавирус выдумкой «заинтересованных лиц» в рамках опроса Высшей школы экономики. 2K

Политика МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR. 1,1K

Шоу-бизнес У хоккеиста Овечкина родился сын Овечкин и Шубская поженились в 2016 году, спустя два года родился их первый сын Сергей. Они часто говорят, что хотят иметь много детей. 278

Футбол Президент «Брешии» подтвердил уход Балотелли по окончании сезона Президент «Брешии» Массимо Челлино заявил, что форвард Марио Балотелли покинет команду, когда истечёт действующее соглашение с клубом в конце сезона-2019/20.

Общество В Москве к работе с неинфекционными больными вернут пять стационаров Пять столичных больниц, ранее перепрофилированных для приема пациентов с коронавирусом, на следующей неделе вернутся к стандартному режиму работы для приема неинфекционных больных. 25

Армия и оружие Минобороны получило партию модернизированных минометов «Сани» Партия модернизированных 120-мм минометных комплексов 2С12А "Сани" отправлена Минобороны РФ с ЦНИИ "Буревестник".

Энергетика «Газпром» остался без транзита через Польшу Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса. 2,3K

Общество Жильцов хотят обязать соблюдать тишину в ночное время суток Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, обязывающий жильцов многоквартирных домов соблюдать тишину в ночное время суток.

Энергетика Оценены запасы нефти и газа в России Россия обеспечена разведанными запасами нефти на 35 лет, а газа — более чем на 50 лет. 93

Политика Российские пограничники отмечают профессиональный праздник Профессиональный праздник личного состава и ветеранов Пограничной службы Федеральной службы безопасности России — День пограничника – ежегодно отмечается в России 28 мая. 1

Экономика Минфин выделил 100 млрд рублей регионам Минфин направил 56 регионам России 100 млрд руб. для компенсации снижения их доходов, сообщается на сайте министерства.

Политика Соловьев осадил украинского журналиста после вопроса Пескову Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад украинского журналиста Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, передает РИА "Новости".

Общество Академик РАН предупредил о вреде длительного ношения масок и перчаток Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев заявил «Интерфаксу», что результатом масочно-перчаточного режима станет рост грибковых, аллергических заболеваний, существует риск развития эмфиземы лёгких и бронхиальной астмы.

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Общество Путин поручил в три раза увеличить минимальное пособие по безработице Москва, 27 мая 2020, 20:20 — REGNUM Минимальное пособие по безработице в России будет увеличено в три раза, начиная с 1 мая.

Общество Режим самоизоляции в Москве продлен до 14 июня В условиях пандемии коронавируса COVID-19 в Москве до 14 июня продлен режим самоизоляции, следует из указа мэра города Сергея Собянина. 4,6K

Армия и оружие На Украине выявили вспышку коронавируса на военном полигоне Вспышку коронавируса выявили на военном полигоне в Ровненской области Украины, передает УНИАН.