Общество

КомпанияКомпанияBoeing возобновил производство самолетов 737 Max

До конца года в Boeing надеются нарастить производство самолетов 737 Max. Эксплуатацию лайнеров этой модели приостановили в результате двух крупных авиакатастроф.
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с чего всё началось
Авиакомпания Boeing возобновила производство самолетов модели 737 MAX на заводе в Рентоне, штат Вашингтон, говорится
 в опубликованном на ее сайте заявлении.
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Boeing возобновила производство самолетов 737 MAX на заводе в Вашингтоне

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