Общество
КомпанияBoeing возобновил производство самолетов 737 Max
До конца года в Boeing надеются нарастить производство самолетов 737 Max. Эксплуатацию лайнеров этой модели приостановили в результате двух крупных авиакатастроф.
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с чего всё началось
Авиакомпания Boeing возобновила производство самолетов модели 737 MAX на заводе в Рентоне, штат Вашингтон, говорится в опубликованном на ее сайте заявлении.РБКвчера в 19:37
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Космос
США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска
Lenta.ru вчера в 16:28
Общество
В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов
Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ вчера в 13:50
Общество
Четверть россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой
Почти четверть россиян (23,2%) назвали коронавирус выдумкой «заинтересованных лиц» в рамках опроса Высшей школы экономики.
BFM.ru 02:21
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
Коммерсантъ вчера в 22:44
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
ТАСС вчера в 17:09
Политика
Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии оказался в больнице
Ранее стало известно, что 20 мая Игнатьев подал иск в Верховный суд на президента Владимира Путина, в котором он оспаривает свое увольнение.
Суть событий вчера в 12:37
Общество
Режим самоизоляции в Новосибирской области продлили до конца июня
Власти Новосибирской области, где, по официальным данным, зарегистрировано 2397 заражения коронавирусной инфекцией, продлили режим самоизоляции в регионе до 30 июня.
ТАСС 02:01
Шоу-бизнес
У хоккеиста Овечкина родился сын
Овечкин и Шубская поженились в 2016 году, спустя два года родился их первый сын Сергей. Они часто говорят, что хотят иметь много детей.
Аргументы и Факты вчера в 07:23
Футбол
Президент «Брешии» подтвердил уход Балотелли по окончании сезона
Президент «Брешии» Массимо Челлино заявил, что форвард Марио Балотелли покинет команду, когда истечёт действующее соглашение с клубом в конце сезона-2019/20.
Metaratings 01:17
Общество
В Москве к работе с неинфекционными больными вернут пять стационаров
Пять столичных больниц, ранее перепрофилированных для приема пациентов с коронавирусом, на следующей неделе вернутся к стандартному режиму работы для приема неинфекционных больных.
РБК 02:23
Армия и оружие
Минобороны получило партию модернизированных минометов «Сани»
Партия модернизированных 120-мм минометных комплексов 2С12А "Сани" отправлена Минобороны РФ с ЦНИИ "Буревестник".
Российская газета 03:07
Энергетика
«Газпром» остался без транзита через Польшу
Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 26 мая в 01:57
Общество
Жильцов хотят обязать соблюдать тишину в ночное время суток
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, обязывающий жильцов многоквартирных домов соблюдать тишину в ночное время суток.
News.ru вчера в 07:02
Здоровье
Владислав Шапша: курс на оптимизацию медицины закончен
Руководитель области заверил, что курс на оптимизацию медицины закончен.
Kaluga-poisk.ru 01:45
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК 26 мая в 17:00
Энергетика
Оценены запасы нефти и газа в России
Россия обеспечена разведанными запасами нефти на 35 лет, а газа — более чем на 50 лет.
Lenta.ru вчера в 19:38
Политика
Российские пограничники отмечают профессиональный праздник
Профессиональный праздник личного состава и ветеранов Пограничной службы Федеральной службы безопасности России — День пограничника – ежегодно отмечается в России 28 мая.
Вести.Ru вчера в 18:36
Экономика
Минфин выделил 100 млрд рублей регионам
Минфин направил 56 регионам России 100 млрд руб. для компенсации снижения их доходов, сообщается на сайте министерства.
Коммерсантъ 03:14
Общество
В Москве начали действовать только столичные цифровые пропуска
Коммерсантъ 26 мая в 23:57
Политика
Соловьев осадил украинского журналиста после вопроса Пескову
Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад украинского журналиста Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:06
Общество
Академик РАН предупредил о вреде длительного ношения масок и перчаток
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев заявил «Интерфаксу», что результатом масочно-перчаточного режима станет рост грибковых, аллергических заболеваний, существует риск развития эмфиземы лёгких и бронхиальной астмы.
Говорит Москва 03:00
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для детских лагерей
Детские лагеря смогут открыться не ранее чем на третьем этапе снятия ограничений по коронавирусу, следует из рекомендаций (.pdf) Роспотребнадзора.
Коммерсантъ вчера в 13:06
Общество
Путин поручил в три раза увеличить минимальное пособие по безработице
Москва, 27 мая 2020, 20:20 — REGNUM Минимальное пособие по безработице в России будет увеличено в три раза, начиная с 1 мая.
REGNUM вчера в 13:20
Общество
Режим самоизоляции в Москве продлен до 14 июня
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 в Москве до 14 июня продлен режим самоизоляции, следует из указа мэра города Сергея Собянина.
Коммерсантъ вчера в 13:00
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
Политика
Совет Европы проведет экспертизу поправок в российскую Конституцию
Петицию на сайте change.org ранее подписали более 200 тысяч человек.
Эхо Москвы вчера в 18:05
Происшествия
В Петербурге увеличили суточное число тестов на коронавирус
Санкт-Петербург, 28 мая 2020, 10:20 — REGNUM В Петербурге вновь нарастили ежедневное количество тестов на коронавирус.
REGNUM 03:20
Шоу-бизнес
Елена Воробей оценила степень «безденежья» артистов
РИА Новости 01:47
Армия и оружие
На Украине выявили вспышку коронавируса на военном полигоне
Вспышку коронавируса выявили на военном полигоне в Ровненской области Украины, передает УНИАН.
Lenta.ru 02:52
Экономика
В Ярославской области на кредитные каникулы ушли 1300 человек
Ярославль, 28 мая 2020, 08:23 — REGNUM В Ярославской области кредитные каникулы смогли получить 1301 человек.
REGNUM 01:23