с чего всё началось

Boeing заявила, что возобновила производство своего самолета 737 MAX на заводе в американском городе Рентон в штате Вашингтон. В компании отметили, что сейчас объемы производства низкие из-за принятых дополнительных мер для обеспечения безопасности труда и повышения качества продукции.

Политика Лавров назвал пандемию коронавируса «наставлением к смирению» Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что пандемия коронавируса стала еще одним наставлением к смирению, продемонстрировав, что перед большой бедой равны все страны и люди. 5

Технологии Microsoft выпустила крупное обновление для Windows 10 Компания Microsoft представила масштабное обновление May 2020 Update для операционной системы Windows 10. Об этом сообщил портал The Verge. 114

Общество Болгарский писатель заявил, что Россия «присвоила» кириллицу Огнян Стамболиев в блоге на портале Fakti.bg написал, что Россия вместо благодарности "игнорирует" роль болгар в просвещении славян и создании русской литературы. 142

Политика Глава МИД Украины пообещал ликвидировать ДНР и ЛНР Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что, когда Киев вернет себе контроль над всей территорией Донбасса, с постов будет смещено все руководство ДНР и ЛНР, и сами эти образования будут ликвидированы. 939

Путешествия В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова. 690

Общество В российской сметане нашли следы антибиотиков и плесень Как выяснилось, товар марки "Благода", который ранее получил максимальную оценку, упал в рейтинге до нуля и не рекомендован к покупке из-за наличия в составе дрожжей, антибиотика (доксициклина) и растительных жиров. 1

Общество Собянин предложил прогулки в Москве по графику Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным предложил в тестовом режиме разрешить прогулки в Москве по графику.

Шоу-бизнес Яна Рудковская рассказала о ссоре с семьёй Малахова Телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская рассказала, в каких отношениях она находится с семьёй Натальи Шкулёвой и Андрея Малахова после публикации в журнале Starhit материала о её сыне Александре. 7

Авто Большинство россиян покупают подержанные машины из-за нехватки денег Россияне, предпочитающие подержанные автомобили новым, чаще всего выбирают их только из-за нехватки средств.

Общество Виктор Томенко оценил взаимодействие между властями в Алтайском крае Сотрудничество становится все более эффективным Виктор Томенко заявил, что взаимодействие между представительной и исполнительной властью в Алтайском крае становится все более содержательным и эффективным. 9

Общество «Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири» Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири». 135

Космос США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли. 1K

Здоровье Минздрав разъяснил, кто попадает в статистику по COVID-19 в России В правилах сказано, что в случае выявления коронавируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации "данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8". 457

Общество В Греции нашли способ защитить население от коронавируса С 1 июня в Греции начнется всеобщая вакцинация БЦЖ с целью защитить жителей страны от заражения коронавирусом. 57

Шоу-бизнес Бывшая жена Эдуарда Успенского обвинила его в тирании Бывшая жена писателя Эдуарда Успенского, ведущая Элеонора Филина поддержала дочь литератора, которая рассказала о тирании в семье, сообщает Life.

Космос Китай намерен покорить Марс в июле Потребуется несколько месяцев, чтобы преодолеть расстояние около 55 миллионов километров между Землей и Марсом, которое постоянно меняется из-за их планетных орбит. 2

Хоккей Капризов и Сорокин могут не поехать в НХЛ и остаться в ЦСКА Возвращение Капризова и Сорокина могло бы спасти ситуацию, однако уместить своих звезд в потолок зарплат ЦСКА едва ли удастся.

Финансы Россияне продолжили забирать валюту из банков четвертый месяц подряд Почему россияне продолжают забирать валюту из банков Отток средств населения с депозитов в марте (без разделения на рублевые и валютные) Банк России объяснял ростом потребительской активности. 663

Общество В Северной Осетии раскрыли секту «Свидетелей СССР» Полиция в Северной Осетии раскрыла ячейку секты «Свидетелей СССР». Об этом в четверг, 28 мая, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Политика Шредер назвал посла Украины «карликом» Бывший канцлер Германии Герхард Шредер ответил послу Украины в Берлине Андрею Мельнику, раскритиковавшему его слова об антироссийских санкциях. 167