Общество

BFM.ruBFM.ruBoeing возобновила производство 737 MAX

Boeing заявила, что возобновила производство своего самолета 737 MAX на заводе в американском городе Рентон в штате Вашингтон. В компании отметили, что сейчас объемы производства низкие из-за принятых дополнительных мер для обеспечения безопасности труда и повышения качества продукции.
Читать в источнике
Комментировать13
с чего всё началось
Авиакомпания Boeing возобновила производство самолетов модели 737 MAX на заводе в Рентоне, штат Вашингтон, говорится
 в опубликованном на ее сайте заявлении.
РБКвчера в 19:37

Подробнее о событии

Boeing возобновила производство самолетов 737 MAX на заводе в Вашингтоне

РБКвчера в 21:27

Boeing объявил о возобновлении производства 737 MAX

Коммерсантъвчера в 18:14

Компания Boeing возобновляет производство «опальных» 737 MAX

Московский Комсомолецвчера в 18:51

Boeing возобновит производство лайнеров 737 MAX после крушений

Lenta.ruвчера в 18:48

Boeing объявила о возобновлении производства лайнеров 737 MAX

ТАССвчера в 18:43

Boeing возобновил производство самолетов 737 MAX

URA.Ruвчера в 18:14

Boeing возобновила производство самолётов 737 MAX

RT на русскомвчера в 19:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 01:55, Ашберн
Политика

Лавров назвал пандемию коронавируса «наставлением к смирению»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что пандемия коронавируса стала еще одним наставлением к смирению, продемонстрировав, что перед большой бедой равны все страны и люди.
ФАН вчера в 19:12
5
Технологии

Microsoft выпустила крупное обновление для Windows 10

Компания Microsoft представила масштабное обновление May 2020 Update для операционной системы Windows 10. Об этом сообщил портал The Verge.
Известия вчера в 20:57
114
Путешествия

В Японии начнут выплачивать туристам деньги за посещение страны

Газета.Ru вчера в 10:22
55
Общество

Болгарский писатель заявил, что Россия «присвоила» кириллицу

Огнян Стамболиев в блоге на портале Fakti.bg написал, что Россия вместо благодарности "игнорирует" роль болгар в просвещении славян и создании русской литературы.
Кавказ Пост 25 мая в 23:17
142
Религия

Православные христиане отмечают Вознесение Господне

ТАСС вчера в 17:09
123
Политика

Глава МИД Украины пообещал ликвидировать ДНР и ЛНР

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что, когда Киев вернет себе контроль над всей территорией Донбасса, с постов будет смещено все руководство ДНР и ЛНР, и сами эти образования будут ликвидированы.
Газета.Ru вчера в 16:10
939
Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru вчера в 04:42
4K
Путешествия

В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов

Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости вчера в 03:43
690
Общество

В российской сметане нашли следы антибиотиков и плесень

Как выяснилось, товар марки "Благода", который ранее получил максимальную оценку, упал в рейтинге до нуля и не рекомендован к покупке из-за наличия в составе дрожжей, антибиотика (доксициклина) и растительных жиров.
Газета.Ru 01:45
1
Общество

Собянин предложил прогулки в Москве по графику

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным предложил в тестовом режиме разрешить прогулки в Москве по графику.
RT на русском вчера в 09:04
Общество

Выявлены рискующие заразиться коронавирусом от человека животные

Lenta.ru 00:57
Шоу-бизнес

Яна Рудковская рассказала о ссоре с семьёй Малахова

Телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская рассказала, в каких отношениях она находится с семьёй Натальи Шкулёвой и Андрея Малахова после публикации в журнале Starhit материала о её сыне Александре.
RT на русском вчера в 03:10
7
Авто

Большинство россиян покупают подержанные машины из-за нехватки денег

Россияне, предпочитающие подержанные автомобили новым, чаще всего выбирают их только из-за нехватки средств.
Автоновости дня 01:20
Общество

Виктор Томенко оценил взаимодействие между властями в Алтайском крае

Сотрудничество становится все более эффективным Виктор Томенко заявил, что взаимодействие между представительной и исполнительной властью в Алтайском крае становится все более содержательным и эффективным.
АМИТЕЛ 01:24
9
Общество

«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
135
Космос

США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска

Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
1K
Здоровье

Минздрав разъяснил, кто попадает в статистику по COVID-19 в России

В правилах сказано, что в случае выявления коронавируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации "данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8".
РИА Новости вчера в 15:54
457
Общество

В Греции нашли способ защитить население от коронавируса

С 1 июня в Греции начнется всеобщая вакцинация БЦЖ с целью защитить жителей страны от заражения коронавирусом.
РИА Новости вчера в 13:05
57
Шоу-бизнес

Бывшая жена Эдуарда Успенского обвинила его в тирании

Бывшая жена писателя Эдуарда Успенского, ведущая Элеонора Филина поддержала дочь литератора, которая рассказала о тирании в семье, сообщает Life.
Петербургский дневник вчера в 06:40
Космос

Китай намерен покорить Марс в июле

Потребуется несколько месяцев, чтобы преодолеть расстояние около 55 миллионов километров между Землей и Марсом, которое постоянно меняется из-за их планетных орбит.
Inc-news.ru 25 мая в 07:00
2
Хоккей

Капризов и Сорокин могут не поехать в НХЛ и остаться в ЦСКА

Возвращение Капризова и Сорокина могло бы спасти ситуацию, однако уместить своих звезд в потолок зарплат ЦСКА едва ли удастся.
Газета.Ru вчера в 15:03
Шоу-бизнес

Билли Айлиш опубликовала ролик, в котором раздевается

Культуромания вчера в 09:18
4
Финансы

Россияне продолжили забирать валюту из банков четвертый месяц подряд

Почему россияне продолжают забирать валюту из банков Отток средств населения с депозитов в марте (без разделения на рублевые и валютные) Банк России объяснял ростом потребительской активности.
РБК 26 мая в 17:02
663
Общество

Для поступления в вуз потребуется электронная подпись

В этом году при поступлении в вузы онлайн абитуриентам понадобится электронная подпись.
Поступи Онлайн вчера в 08:39
73
Общество

В Северной Осетии раскрыли секту «Свидетелей СССР»

Полиция в Северной Осетии раскрыла ячейку секты «Свидетелей СССР». Об этом в четверг, 28 мая, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Известия 01:34
Общество

В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов

Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ вчера в 13:50
371
Политика

Шредер назвал посла Украины «карликом»

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер ответил послу Украины в Берлине Андрею Мельнику, раскритиковавшему его слова об антироссийских санкциях.
РИА Новости вчера в 10:50
167
Наука

Xiaomi планирует подключить мозг человека к компьютеру

Китайская компания Xiaomi планирует подключить мозг к соверменному компьютеру. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 05:42
33
Происшествия

В Приамурье зарегистрировали вторую смерть от COVID-19

Минздрав Приамурья ранее сообщал о пяти умерших пациентах, у которых был положительный тест на COVID-19, но причиной смерти стали сопутствующие заболевания и в статистике по коронавирусу они не учитывались.
РИА Новости 00:05
1
Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки безработных. Главное

Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на рынке труда объявил о новых мерах поддержки безработных.
Ведомости вчера в 11:46
2,6K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Boeing 737 MAX
Пассажирский самолёт
Четвёртое поколение пассажирских самолётов Boeing 737 средней дальности, созданное компанией Boeing для замены семейства Boeing 737 Next Generation. Основным изменением стало использование более мощных и крупных двигателей CFM International LEAP-1B. Некоторым изменениям подвергся и планер. Первый 737 MAX поставлен заказчику в мае 2017 года. В конце января 2020 года сборка самолётов серии 737 MAX приостановлена.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное