Общество
BFM.ruBoeing возобновила производство 737 MAX
Boeing заявила, что возобновила производство своего самолета 737 MAX на заводе в американском городе Рентон в штате Вашингтон. В компании отметили, что сейчас объемы производства низкие из-за принятых дополнительных мер для обеспечения безопасности труда и повышения качества продукции.
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с чего всё началось
Авиакомпания Boeing возобновила производство самолетов модели 737 MAX на заводе в Рентоне, штат Вашингтон, говорится в опубликованном на ее сайте заявлении.РБКвчера в 19:37
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