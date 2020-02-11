Общество
ИзвестияBoeing впервые с 1962 года не получил новых заказов за месяц
Один из крупнейших производителей авиационной техники, американский концерн Boeing Co впервые с 1962 года не получил за весь прошедший месяц ни одного заказа на поставку самолетов. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщает агентство Reuters.
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с чего всё началось
Американский авиастроительный концерн Boeing впервые с 1962 г. не получил в январе ни одного нового заказа на поставку самолетов, пишет Reuters со ссылкой на материалы компании.Ведомостивчера в 13:36
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Boeing впервые почти за 60 лет не получил ни одного заказа на поставку самолетов
Взгляд.рувчера в 12:55
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