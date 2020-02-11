с чего всё началось

Один из крупнейших производителей авиационной техники, американский концерн Boeing Co впервые с 1962 года не получил за весь прошедший месяц ни одного заказа на поставку самолетов. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщает агентство Reuters.

Boeing впервые с 1962 года не получил новых заказов за месяц

Общество ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.

Здоровье Роскачество сравнило обычное и растительное молоко Роскачество не советует полностью переходить на растительные напитки, в том числе молоко из сои, овса, миндаля и кокоса, если в целом нет противопоказаний для употребления обычного молока, говорится в сообщении организации.

Политика Сандерс победил на праймериз в Нью-Гэмпшире Известно, что второе место на праймерис занял мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич, на третьем месте - сенатор Миннесоты Эми Клобушар, далее – сенатор от штата Массачусетса Элизабет Уоррен и экс-вице-президент США Джо Байден.

Общество ГИБДД получит право аннулировать результаты незаконного техосмотра Согласно новым правилам ГИБДД получит право аннулировать диагностическую карту, если выяснится, что автомобиль не приезжал на пункт ТО.

Политика На Украине предложили продать земли для «защиты» от России Киевский экономист, президент Украинского кооперативного альянса Зиновий Свереда выступил с предложением продать компаниям из США земли на восточной границе страны для защиты от российской "агрессии".

Экономика ЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству ЦБ и Минфин 11 февраля сообщили о предстоящей продаже правительству 50% плюс одна акция Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору.