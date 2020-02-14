Армия и оружие
Мой БрянскДля беспилотника «Охотник» создадут боеприпасы массой от 50 до 100 кг
Генеральный директор корпорации Борис Обносов рассказал, что российская корпорация «Тактическое ракетное вооружение» разрабатывает несколько новых боеприпасов. Об этом сообщает «РИА Новости». Уточняется, что их масса варьируется от 50 до 100 кг.
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Армия и оружие
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