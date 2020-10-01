«Сегодня российские вооруженные силы являются мощным военным инструментом, который Москва готова использовать или угрожать с помощью него», — говорится в докладе. Авторы документа утверждают, что Россия начала модернизацию войск после поражения в грузино-осетинском конфликте 2008 года.

С чего всё началось К такому выводу пришли авторы доклада "Оценка российской модернизации вооруженных сил" из Международного института стратегических исследований (IISS). Российская газета 23:41