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РБК
РБК

Боеспособность России посчитали максимальной со времен холодной войны

«Сегодня российские вооруженные силы являются мощным военным инструментом, который Москва готова использовать или угрожать с помощью него», — говорится в докладе. Авторы документа утверждают, что Россия начала модернизацию войск после поражения в грузино-осетинском конфликте 2008 года.В источнике
С чего всё началось
К такому выводу пришли авторы доклада
 "Оценка российской модернизации вооруженных сил" из Международного института стратегических исследований (IISS).
Российская газета23:41
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Британские эксперты высоко оценили боеспособность российской армии

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Накануне.Ru

Доклад: военная мощь РФ находится на самом высоком уровне

Накануне.Ru20:00
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Западные эксперты признали мощь российской армии

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Боеспособность России оценили на максимум со времен «холодной войны»

РЕН ТВ21:18
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Боеспособность России посчитали максимальной со времен холодной войны

РБК20:05
Российская газета

Боеспособность России признали максимальной со времен холодной войны

Российская газета23:41
Коммерсантъ

IISS: военная мощь России находится на самом высоком уровне со времен холодной войны

Коммерсантъ17:54

МИД РФ ответил на заявление Германии в ООН по Навальному

МИД России Дарья Антонова (c) ИА REGNUM Комментируя высказывание Мааса на 75-й сессии Ганассамблеи ООН, российское внешнеполитическое ведомство отметило, что Москва восприняла его "как продолжение откровенно враждебной антироссийской линии Берлина по так называемому отравлению Навального".
REGNUMвчера в 13:31
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Королева рассказала о выходе из семейного кризиса после измены Тарзана

Певица смогла простить своего мужа Сергея Глушко и отмечает, что после этого инцидента их семейные отношения преобразились, вышли на новый уровень, а измена послужила своего рода «проверкой на прочность» их отношениям.
Территория новостейвчера в 07:30
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Банки повысят комиссии за прием карт в интернете после отмены льгот ЦБ

Банки решили после 1 октября повысить комиссии для интернет-магазинов за оплату товаров картами, так как ЦБ не стал продлевать действие льготной эквайринговой ставки в размере 1%. Это планируют сделать Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, «Русский стандарт», Альфа-банк, Московский кредитный банк и «Открытие» — они вернут тарифы к докризисным значениям, следует из комментариев их представителей РБК.
РБК22:00
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В центре Гамалеи назвали главную ошибку заболевших COVID-19

Москва, 1 октября 2020, 04:31 — REGNUM Главной ошибкой заболевших COVID-19 граждан России является их нежелание обращаться к врачам, заявил 30 сентября руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире «Национальной службы новостей».
REGNUM23:37
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Путин поручил ввести запрет на вывоз необработанных лесоматериалов

«Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.
RT на русскомвчера в 04:31
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Модернизация НКАЗа должна завершиться в 2024 году

Программа предусматривает перевод до конца 2024 года всех шести корпусов электролизного производства на новые, экологически эффективные технологии "ЭкоСодерберг" и "Предварительно обожженный анод", разработанные Инженерно-технологическим центром РУСАЛа, с подключением новых электролизёров к установкам "сухой" газоочистки (СГОУ) и системе автоматической подачи сырья (АПС).
КузПрессвчера в 05:43

Шойгу заявил о полном уничтожении ИГ в Сирии

Как отметил министр обороны России Сергей Шойгу, активная фаза военной операции Вооруженных сил Российской Федерации в Сирии продолжалась 804 дня, заняв по времени период с 30 сентября 2015 года по 11 декабря 2017 года.
Газета.Ruвчера в 08:52
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