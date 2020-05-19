Армия и оружие

News.ruNews.ruБоеспособность Су-34 оценили в Китае

Высокий уровень боеспособности является отличительной чертой российского истребителя-бомбардировщика Су-34. Его исключительной возможностью можно считать возможность атаковать наземные цели. Такую характеристику истребителю дали эксперты издания «Хуаньцю шибао».
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Китайские СМИ оценили боеспособность Су-34

РИА Новостивчера в 21:56

Китайские военные назвали российский Су-34 лучшим истребителем-бомбардировщиком в мире

ФАНвчера в 05:54

В Китае назвали Су-34 «настоящим конструкторским шедевром»

Взгляд.рувчера в 10:05

«Настоящий конструкторский шедевр»: Китай признал Су-34 лучшим в мире бомбардировщиком

Царьградвчера в 08:55

В Китае считают Су-34 лучшим в мире бомбардировщиком

Piter.tvвчера в 06:34

Сивков объяснил, почему «воздушному утенку» Су-34 не нужны стелс-технологии

Политическая Экспертизавчера в 13:31

В Китае считают Су-34 лучшим в мире бомбардировщиком

ГЛАС.RUвчера в 05:52
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Общество

Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
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Политика

Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум для продолжения финансирования

Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации.
Коммерсантъ вчера в 23:35
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Общество

Названа причина низкой смертности от коронавируса в России

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что низкая смертность от коронавируса в России объясняется более высоким популяционным иммунитетом, чем в Европе или Америке.
Петербургский дневник вчера в 12:59
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Политика

Михаил Мишустин вернулся к исполнению обязанностей главы правительства

В связи с болезнью Мишустина обязанности главы правительства указом президента были возложены на Белоусова.
Интерфакс 04:46
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Общество

Лежачую москвичку вновь оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Вести.Ru 05:29
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Здоровье

В России приостановили плановую вакцинацию из-за коронавируса

Министерство здавоохранения приостанавливает плановую вакцинацию среди взрослых россиян из-за распространения коронавируса, заявил замглавы ведомства Олег Гриднев.
РИА Новости 04:46
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Экономика

Росавиация выделила субсидии на авиаперевозки «Аэрофлоту»

Москва, 19 мая 2020, 01:40 — REGNUM Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) приняло решение о предоставлении первой субсидии на авиаперевозки.
REGNUM вчера в 18:40
7
Общество

Forbes составил список перспективных россиян до 30 лет

Коммерсантъ 03:03
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Общество

В Калужской области за сутки 118 человек заразились коронавирусом

Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 19 мая.
Калужский перекресток 04:26
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые показала редкие архивные фото из роддома

Ведущая «Секрета на миллион» на НТВ в честь своего праздника решила порадовать поклонников трогательным видео, на котором показала множество неизвестных и нигде ранее не опубликованных кадров из ее жизни.
Киноафиша России 05:06
Общество

ФСБ потребовала согласовывать работу систем мониторинга граждан

Руководитель научно-технической службы ФСБ Эдуард Черновольцев направил письмо в Минкомсвязь, в котором напомнил, что системы мониторинга поведения граждан, применяемые в регионах в период пандемии, должны согласовываться со спецслужбами, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 01:44
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Общество

В челябинском лесу нашли десятки новых правительственных Toyota Camry

Житель Челябинской области обнаружил на территории оздоровительного центра, расположенного в лесу, несколько десятков новых японских автомобилей.
Car.ru 03:36
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Авто

Компания Toyota представила кроссовер Toyota Venza нового поколения

Компания Toyota возродила кросс-универсал Venza в облике кроссовера.
Автоновости дня 01:11
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Фигурное катание

Фигуристка Загитова показала, что ей подарили на день рождения

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова пожелала Загитовой счастливой жизни в день её рождения.
RT на русском вчера в 11:45
5
Общество

Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом

Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
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Общество

МЧС начинает масштабную дезинфекцию в Дагестане

МЧС России направляет в Дагестан группу специалистов и техники для масштабной дезинфекции, в том числе социальных объектов.
Вести.Ru 03:19
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Происшествия

Жительницу Петербурга насмерть сбили на тротуаре на глазах детей

На кадрах видно, как такси цепляет попутную машину, выезжает по диагонали на встречную полосу, задевает легковушку, после чего на скорости вылетает на тротуар, где в тот момент с двумя детьми шла 45-летняя женщина.
Вести.Ru вчера в 06:01
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Политика

Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов

Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.
Pravda.Ru 17 мая в 08:48
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Общество

Падение метеорита в Красноярском крае попало на видео

Камеры видеонаблюдения сняли падение яркого метеорита в Красноярском крае. Видео опубликовано в группе "ЧП Канск".
РИА Новости 02:17
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Космос

Астрономы начали изучать мощные штормы на Юпитере

Ученые приступили к изучению штормов на Юпитере. Высота подобных катаклизмов на газовом гиганте может достигать 65 км, отмечают специалисты.
Профиль 17 мая в 10:18
Происшествия

Сотрудница МВД без маски и перчаток выписала штраф мужчине без маски и перчаток

В Казани сотрудница МВД без маски и перчаток оштрафовала россиянина, который тоже был без маски и перчаток.
Lenta.ru 03:23
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Политика

Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР оккупантами

На немецком телеканале MDR вышел сюжет о взаимоотношениях между Советским Союзом и ГДР.
Газета.Ru 02:10
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Политика

Для развития ЕАЭС требуется новый уровень взаимодействия стран — Путин

«Столь масштабные планы по развитию Евразийского экономического союза на период до 2025 года требуют от всех государств-членов ещё более активного взаимодействия и плотной координации», — заявил Путин.
REGNUM 05:15
Общество

Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений

Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 01:18
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Шоу-бизнес

Максим Галкин похвастался урожаем в теплице Пугачевой

Максим Галкин сообщил, что Алла Борисовна придумала, как во время самоизоляции постоянно иметь доступ к свежим овощам.
Городовой 03:46
19
Здоровье

160 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Свердловской области

По информации оперативного штаба на воскресенье, 17 мая, за минувшие сутки на территории Среднего Урала еще у 160 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 17 мая в 03:43
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Здоровье

Мясников объяснил, когда вызывать скорую при проблемах с сердцем

Известный телеведущий и главврач ГКБ № 71 г. Москвы в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, когда при проблемах с сердцем следует незамедлительно звонить в скорую помощь.
Твой Континент 05:38
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Политика

Гордон объяснил интервью с Поклонской и Стрелковым заданием спецслужб

Украинский журналист Дмитрий Гордон в обращении на своем YouTube канале заявил, что интервью с депутатом Госдумы Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорем Гиркиным (Стрелковым) были сделаны в сотрудничестве со спецслужбами Украины.
РБК 03:30
Общество

В Тульской области коронавирусом заразились еще 92 жителя

Сегодня региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях заражения новой коронавирусной инфекцией в Тульской области.
Тульские Известия 03:51
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Хоккей

Защитник Андрей Педан: Раздевалка «Ак Барса» лучше, чем в НХЛ

Татар-информ 04:20
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Советский/российский многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами поражения по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны противника и применения современных средств радиоэлектронной борьбы, поражения воздушных целей противника днём и ночью в простых и сложных метеорологических условиях. Создавался в качестве замены фронтовому бомбардировщику Су-24.
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