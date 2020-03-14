Дамаск, 14 марта 2020, 05:22 — REGNUM Бывший полковник сирийской армии Султан Аид Абдулла Соуд, который в 2013 году перешёл на сторону террористов и в 2020 году был задержан сирийскими войсками, сообщил об участии США в подготовке террористов и поставках им оружия. Об этом 14 марта сообщает РЕН-ТВ.

Боевик из Сирии сообщил об участии США в подготовке террористов

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