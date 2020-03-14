Армия и оружие

REGNUMREGNUMБоевик из Сирии сообщил об участии США в подготовке террористов

Дамаск, 14 марта 2020, 05:22 — REGNUM Бывший полковник сирийской армии Султан Аид Абдулла Соуд, который в 2013 году перешёл на сторону террористов и в 2020 году был задержан сирийскими войсками, сообщил об участии США в подготовке террористов и поставках им оружия. Об этом 14 марта сообщает РЕН-ТВ.
Читать в источнике
Комментировать348

Подробнее о событии

Сирийский боевик рассказал об участии США в подготовке террористов

Газета.Ru02:31

Оружие НАТО, диверсии США и наркоторговля: о чем рассказал перешедший на сторону боевиков экс-полковник САР

ТК Звездавчера в 22:00

Сирийский полковник-дезертир рассказал об отправке США боевиков в Идлиб

Lenta.ruвчера в 22:58

Боевик из Сирии сообщил об участии США в подготовке террористов

REGNUMвчера в 22:22

Пойманный сирийской разведкой дезертир рассказал, что США направляют боевиков в Идлиб

ТАСС01:05

США готовили боевиков к «операциям» в Идлибе

РЕН ТВвчера в 22:31

Сирийский полковник-дезертир сообщил об отправке США боевиков в Идлиб

РИА Новостивчера в 22:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 10:39, Ашберн
Политика

Мишустин призвал россиян минимизировать поездки за границу

Власти России просят граждан минимизировать поездки за границу из-за распространения коронавируса.
Известия 10:32
Общество

Ельцин Центр приостановит работу из-за коронавируса

Ельцин Центр с 16 марта временно приостанавливает свою работу из-за угрозы распространения коронавируса.
Znak.com 05:40
Политика

В Киеве проходит марш добровольцев, несмотря на карантин

РИА Новости 07:02
Футбол

«Зенит» громит «Урал» после первого тайма 22-го тура РПЛ

Гол бразильского вингера Малкома на 27-й минуте стал для нападающего первым в сезоне во всех тунирах.
REGNUM 10:18
Биатлон

Чемпионат России по биатлону может быть перенесен на ноябрь

Чемпионат России по биатлону в связи с распространением коронавируса может быть перенесен на ноябрь, в случае если это произойдет, в рамках турнира будет осуществлен отбор в национальную команду.
ТАСС Спорт 10:15
Здоровье

В Кемерове подтверждены два случая заражения коронавирусом

В Кемерове заражение коронавирусом COVID-19 подтвердилось у двух человек, помещенных в пятницу в городскую инфекционную больницу №8. Как сообщили РИА Новости в правительстве области, больные изолированы и получают все необходимое лечение.
Вести.Ru 05:38
Биатлон

Биатлонист Мартен Фуркад выиграл последнюю в карьере гонку

Семикратный победитель общего зачета Кубка мира по биатлону француз Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе в финском Контиолахти.
РБК 10:01
Общество

Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса

«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
BFM.ru 02:21
Общество

В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки новый коронавирус диагностировали еще у 11 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости вчера в 09:29
Общество

Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Российская газета 05:43
Футбол

Футболист «Трабзонспора» отказался играть из-за угрозы коронавируса

Хавбек турецкого "Трабзонспора" Джон Оби Микел отказался играть из-за угрозы коронавируса.
Газета.Ru 10:10
Политика

Историки установили личности 96 ныне живущих латышских легионеров СС

Известия 02:41
Хоккей

Московское «Динамо» обыграло «Спартак» и вышло на ЦСКА в плей-офф КХЛ

В полуфинале Западной конференции «Динамо» сыграет с московским ЦСКА, который со счётом 4:0 в серии прошёл нижегородское «Торпедо».
Говорит Москва 12 марта в 15:41
Музыка

Клип Little Big для «Евровидения-2020» собрал почти 10 млн просмотров

9,9 млн просмотров собрал клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты поедут на «Евровидение-2020» в Нидерланды.
Известия вчера в 23:06
Политика

Путин подписал закон о поправках в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию.
Ведомости 07:05
Общество

Комик Долгополов объявил о возвращении в Россию

Стендап-комик Александр Долгополов сообщил, что возвращается в Россию. Об этом он написал в своем Instagram.
РБК 10:19
Авто

Украинский ЗАЗ начал производить автомобили Lada

Украинский Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ) производит тестовые партии автомобилей Lada в рамках аудита автомобильного производства, сообщает портал 061.ua со ссылкой на пресс-секретаря корпорации «Укравто» Дмитрия Скляренко.
Gorod48 01:08
Футбол

Оренбург — Спартак 1:3

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился ожиданиями от предстоящего матча 22-го тура российской премьер-лиги против "Оренбурга".
Вести.Ru 01:40
Авто

Автоэксперт объяснил, почему вреден «пенсионерский» стиль езды

Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин рассказал, почему "пенсионерский" стиль езды вреден для мотора.
РИА Новости вчера в 19:02
Происшествия

В Казани экстренно сел самолет Москва-Челябинск

Самолет, следовавший из Москвы в Челябинск, у экстренном режиме приземлился в Казани. Об этом 14 марта сообщает ТАСС.
Инфо24 09:07
Общество

Итальянский врач описала смерть зараженных коронавирусом

ФАН 02:09
Армия и оружие

США закажут ракету-обманку для ПВО

Командование авиационных систем Военно-морских сил США собирается заключить контракт с американской компанией Raytheon на производство ракеты Miniature Air Launched Decoy - Navy (MALD-N), которая используется в качестве ложной цели для систем противовоздушной обороны противника, сообщает британская газета Jane's.
Газета.Ru вчера в 08:27
Здоровье

Стационары в больницах Москвы закрыли для посетителей

Из-за угрозы распространения нового типа вируса COVID-19, больницы Москвы временно закрыты для посещения.
Коммерсантъ 08:54
Общество

Новые меры повысят защиту москвичей от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин внес сегодня изменения в Указ, которые вводят более строгие правила поведения для москвичей и их работодателей.
Российская газета 03:10
Здоровье

Названы тяжелые последствия коронавируса

РИА Новости 00:01
Общество

Что ждёт Россию в 2020 году: предсказания Ванги сбываются

Если верить пророчеству, в 2020 году мировое сообщество ждет нестабильное и даже смутное время.
Живая Кубань вчера в 03:33
Финансы

Банки начали поднимать ставки по ипотеке

Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
РИА Новости 08:51
Происшествия

В Тольятти два человека попали в больницу с подозрением на коронавирус

Двое жителей Тольятти попали в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию (COVID-19), об этом сообщил главный врач ТГКБ №5 Николай Ренц у себя в твиттере.
АиФ Самара 06:11
Единоборства

Нурмагомедов высказался о вероятной отмене боя с Фергюсоном

Российский боец, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о вероятной отмене поединка против американца Тони Фергюсона, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 05:17
Армия и оружие

Россия и Турция проведут совместное патрулирование в Идлибе

Россия и Турция договорились о совместном патрулировании в сирийском Идлибе.
Деловое.ТВ 06:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное