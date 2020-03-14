Армия и оружие
REGNUMБоевик из Сирии сообщил об участии США в подготовке террористов
Дамаск, 14 марта 2020, 05:22 — REGNUM Бывший полковник сирийской армии Султан Аид Абдулла Соуд, который в 2013 году перешёл на сторону террористов и в 2020 году был задержан сирийскими войсками, сообщил об участии США в подготовке террористов и поставках им оружия. Об этом 14 марта сообщает РЕН-ТВ.
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с чего всё началось
Сирийские спецслужбы узнали, что американские военные направляют подконтрольных им боевиков для диверсий за пределы 55-километровой зоны вокруг базы в Эт-Танфе, в частности в провинцию Идлиб.РИА Новостивчера в 22:25
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