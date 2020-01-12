Ливийская национальная армия (ЛНА) обвинила подконтрольных так называемому Правительству национального согласия (ПНС) радикалов в нарушении перемирия на западе Ливии. Федеральное агентство новостей сообщает, что режим прекращения огня был нарушен на нескольких направлениях в западной части Ливии.

Происшествия Модель Ксения Пунтус находится в реанимации Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.

Происшествия В Австралии акулы съели немецкого футболиста Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.

Общество Генконсул РФ опроверг задержание Евгения Пригожина в ФРГ Генконсул России в Мюнхене Сергей Ганжа опроверг сообщения о задержании российского бизнесмена Евгения Пригожина в Германии, сообщает «Интерфакс».

Кино Джуд Лоу отрицает оскорбление католиков в «Молодом папе» Актер Джуд Лоу, который снова играет папу римского в продолжении сериала Паоло Соррентино "Молодой папа", в беседе с РИА "Новости" рассказал о своем отношении к содержанию сериала.

Шоу-бизнес СМИ: Заворотнюк выписали из клиники Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.

Экономика В России подорожает черный хлеб Эксперты прогнозируют, что в течение года в России подорожает черный хлеб. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает РИА Новости.

Экономика В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат Сбережения из ПФР можно будет перенести в новую схему пенсионных выплат без потерь и комиссий, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

Происшествия В Тульской области женщина пострадала при приготовлении самогона Женщина пострадала при приготовлении самогона в многоэтажном жилом доме в городе Узловая Тульской области, при взрыве повреждено остекление квартиры, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Общество В аэропорту Дубая из-за дождей задержаны десятки рейсов Объединенные Арабские Эмираты оказались под властью сильного циклона, в результате затоплений отложены десятки рейсов в международном аэропорту Дубая, сообщило в субботу управление аэропортов эмирата.

Общество В школьных аттестатах появится новая оценка «зачет» Министерство просвещения РФ готовит новый порядок выдачи школьных аттестатов об основном общем и среднем общем образовании.

Происшествия На АЭС в Японии произошел серьезный сбой Как сообщает информационное агентство Киодо, при подготовке проведения плановых работ по извлечению топливных стержней, сотрудники станции не смогли поднять верхнюю часть агрегата, фиксирующее топливные сборки в реакторе.

Политика В Госдуме прокомментировали идею отметить «450-летие сожжения Москвы» Идея бывшего депутата Верховной рады Украины Рефата Чубарова отпраздновать "450-летие сожжения Москвы" направлена на разжигание межнациональной розни и вредит крымскотатарскому народу, заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

Происшествия Умер раненный в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила Семилетний мальчик умер в больнице Екатеринбурга после ранения в голову от стрелявшего по банкам из пневматического ружья пьяного мужчины.