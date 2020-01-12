Политика
Политика СегодняБоевики ПНС нарушили перемирие на западе Ливии — ЛНА
Ливийская национальная армия (ЛНА) обвинила подконтрольных так называемому Правительству национального согласия (ПНС) радикалов в нарушении перемирия на западе Ливии. Федеральное агентство новостей сообщает, что режим прекращения огня был нарушен на нескольких направлениях в западной части Ливии.
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Происшествия
Модель Ксения Пунтус находится в реанимации
Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
Происшествия
В Австралии акулы съели немецкого футболиста
Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.
Общество
Генконсул РФ опроверг задержание Евгения Пригожина в ФРГ
Генконсул России в Мюнхене Сергей Ганжа опроверг сообщения о задержании российского бизнесмена Евгения Пригожина в Германии, сообщает «Интерфакс».
Кино
Джуд Лоу отрицает оскорбление католиков в «Молодом папе»
Актер Джуд Лоу, который снова играет папу римского в продолжении сериала Паоло Соррентино "Молодой папа", в беседе с РИА "Новости" рассказал о своем отношении к содержанию сериала.
Шоу-бизнес
СМИ: Заворотнюк выписали из клиники
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.
Экономика
В России подорожает черный хлеб
Эксперты прогнозируют, что в течение года в России подорожает черный хлеб. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает РИА Новости.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
Сбережения из ПФР можно будет перенести в новую схему пенсионных выплат без потерь и комиссий, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
Происшествия
В Тульской области женщина пострадала при приготовлении самогона
Женщина пострадала при приготовлении самогона в многоэтажном жилом доме в городе Узловая Тульской области, при взрыве повреждено остекление квартиры, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Общество
В аэропорту Дубая из-за дождей задержаны десятки рейсов
Объединенные Арабские Эмираты оказались под властью сильного циклона, в результате затоплений отложены десятки рейсов в международном аэропорту Дубая, сообщило в субботу управление аэропортов эмирата.
Общество
В школьных аттестатах появится новая оценка «зачет»
Министерство просвещения РФ готовит новый порядок выдачи школьных аттестатов об основном общем и среднем общем образовании.
Фигурное катание
Назван заработок Загитовой и Медведевой за участие в ледовых шоу
Стал известен заработок олимпийской чемпионки Алины Загитовой и двукратной победительницы первенств мира Евгении Медведевой за участие в ледовых шоу, сообщает "Аргументы и Факты".
Политика
Трамп призвал власти Ирана не убивать протестующих
Президент США Дональд Трамп призвал иранские власти не убивать участников протестных акций.
Футбол
«Уотфорд» одержал третью победу подряд в АПЛ, разгромив «Борнмут»
В компенсированное время хавбек гостей Роберто Перейра довёл счёт до разгромного. Для «Уотфорда» эта победа стала третьей подряд в АПЛ.
Политика
Протестующие подошли к госдаче президента Абхазии
Политика
Меркель призвала завершить строительство «Северного потока-2»
Строительство газопровода «Северный поток-2» должно быть окончено. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Кино
Российский фильм «Дылда» получил приз на кинофестивале в США
Общество
На Филиппинах началась эвакуация из-за извержения вулкана
Из-за извержения вулкана Тааль началась эвакуация жителей трех филиппинских городов. Об этом сообщает телеканал CNN Philippines.
Спорт
Качанова завоевала серебро ЧЕ на дистанции 1000 м, у Шиховой бронза
Россиянка Дарья Качанова завоевала серебряную медаль на дистанции 1000 метров на чемпионате Европы по конькобежному спорту, который проходит в нидерландском Херенвене.
Происшествия
Суд в Москве арестовал подозреваемого в нападении на сына Жванецкого
Происшествия
На АЭС в Японии произошел серьезный сбой
Как сообщает информационное агентство Киодо, при подготовке проведения плановых работ по извлечению топливных стержней, сотрудники станции не смогли поднять верхнюю часть агрегата, фиксирующее топливные сборки в реакторе.
Политика
В Госдуме прокомментировали идею отметить «450-летие сожжения Москвы»
Идея бывшего депутата Верховной рады Украины Рефата Чубарова отпраздновать "450-летие сожжения Москвы" направлена на разжигание межнациональной розни и вредит крымскотатарскому народу, заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Происшествия
Умер раненный в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила
Семилетний мальчик умер в больнице Екатеринбурга после ранения в голову от стрелявшего по банкам из пневматического ружья пьяного мужчины.
Общество
На средства гранта имени Андрея Павленко создается СМИ об онкологии
На средства гранта петербургского онколога-хирурга Андрея Павленко, умершего от рака желудка, создается СМИ, которое будет информировать об онкологических заболеваниях и борьбе с ними.
Политика
Ирак намерен купить С-400 у России из-за охлаждения отношений с США
Ирак изучает вопрос о покупке у Российской Федерации зенитно-ракетных систем С-400 на фоне опасений потерять военно-политическую поддержку со стороны США.
Экономика
Фонд сына Якунина продаст бизнес по производству элитного шоколада
Инвестиционный фонд Venture Investments & Yield Management (VIYM) Андрея Якунина, сына экс-президента РЖД Владимира Якунина, продаст свою долю в производителе шоколада French Kiss, пишет РБК со ссылкой на отчетность люксембургской VIY Growth Fund.