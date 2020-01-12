Политика

Политика СегодняПолитика СегодняБоевики ПНС нарушили перемирие на западе Ливии — ЛНА

Ливийская национальная армия (ЛНА) обвинила подконтрольных так называемому Правительству национального согласия (ПНС) радикалов в нарушении перемирия на западе Ливии. Федеральное агентство новостей сообщает, что режим прекращения огня был нарушен на нескольких направлениях в западной части Ливии.
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