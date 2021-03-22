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Военное дело

Боевики «Правого сектора» переброшены к линии соприкосновения с ЛНР

В понедельник во время брифинга с журналистами официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (НМ ЛНР) Яков Осадчий сообщил о прибытии в Донбасс в район населенного пункта Станица Луганская, подконтрольного Киеву, участников организации «Правый сектор» (экстремистская организация, запрещена на территории РФ).В источнике
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