Девочка, пострадавшая при сходе лавины в Хибинах, умерла

В понедельник вечером в ГУ МЧС по Мурманской области поступило сообщение от зарегистрированной туристской группы из Санкт-Петербурга о том, что при сходе снежной массы (козырька) в районе поселка Имандра (гора Маннепахк) под ней оказался ребенок 2008 года рождения.