По словам источника, фуры, водители которых - граждане Ирака, перевозили из Босры снабжение для одной из баз США. Боевики атаковали колонну на пикапах и вынудили ее остановиться, после чего вывели водителей из грузовиков и подожгли транспортные средства, а затем скрылись в неизвестном направлении.

с чего всё началось

На юге в Ираке боевики атаковали колонну со снабжением, предназначенную для базы США. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в иракской службе безопасности. Отмечается, что нападение произошло между городами Эс-Самава и Дивания, в районе Наджме.

Боевики атаковали колонну со снабжением для базы США в Ираке

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