Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuБоевики атаковали колонну со снабжением для базы США в Ираке

На юге в Ираке боевики атаковали колонну со снабжением, предназначенную для базы США. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в иракской службе безопасности. Отмечается, что нападение произошло между городами Эс-Самава и Дивания, в районе Наджме.
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с чего всё началось

Источник: автоколонна снабжения базы США попала под атаку на юге Ирака

По словам источника, фуры, водители которых - граждане Ирака, перевозили из Босры снабжение для одной из баз США. Боевики атаковали колонну на пикапах и вынудили ее остановиться, после чего вывели водителей из грузовиков и подожгли транспортные средства, а затем скрылись в неизвестном направлении.
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Боевики атаковали автоколонну снабжения базы США в Ираке

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Источник: автоколонна снабжения базы США попала под атаку на юге Ирака

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Боевики атаковали колонну со снабжением для базы США в Ираке

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Автоколонна снабжения базы США попала под атаку на юге Ирака

РЕН ТВ16:40

Автоколонна снабжения военных США подверглась нападению в Ираке

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