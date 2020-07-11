Армия и оружие
Газета.RuБоевики атаковали колонну со снабжением для базы США в Ираке
На юге в Ираке боевики атаковали колонну со снабжением, предназначенную для базы США. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в иракской службе безопасности. Отмечается, что нападение произошло между городами Эс-Самава и Дивания, в районе Наджме.
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с чего всё началось
По словам источника, фуры, водители которых - граждане Ирака, перевозили из Босры снабжение для одной из баз США. Боевики атаковали колонну на пикапах и вынудили ее остановиться, после чего вывели водителей из грузовиков и подожгли транспортные средства, а затем скрылись в неизвестном направлении.РИА Новости16:39
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