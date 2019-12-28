Армия и оружие

ИзвестияИзвестияБоевики атаковали сирийскую армию в Идлибе

Террористы два раза атаковали позиции правительственных войск Сирии в провинции Идлиб, сообщил 28 декабря руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 17:04, Ашберн
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Президент России Владимир Путин окружил себя людьми, которые не могут заявить о его неправоте, считает журналист и телеведущий Владимир Познер.
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