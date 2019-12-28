Армия и оружие
ИзвестияБоевики атаковали сирийскую армию в Идлибе
Террористы два раза атаковали позиции правительственных войск Сирии в провинции Идлиб, сообщил 28 декабря руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
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Общество
В Киеве под Лукьяновским СИЗО собираются протестующие
Под стенами Лукьяновского СИЗО в Киеве собираются протестующие, которые выступают против включения в список обмена удерживаемых лиц, бойцов подразделения «Беркут» находившихся на «майдане» в 2014 году.
Спорт
В РУСАДА рассказали о процедуре оспаривания решения WADA
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал, какой пакет документов направили во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и какие процедуры последуют после этого.
Единоборства
Александр Емельяненко проведет бой против Магомеда Исмаилова
33-летний Исмаилов последний бой провел на турнире ACA 99 против Артема Фролова 27 сентября.
Футбол
«МЮ» обыграл «Бернли» в матче АПЛ
Происшествия
В московском метро пассажир напал с ножом на пенсионера
На станции "Шаболовская"московского метрополитена неизвестный напал с ножом на пенсионера.
Хоккей
Россия разгромила Канаду на молодежном чемпионате мира
Происшествия
Актив ингушских протестов превращается в экстремистскую организацию
На председателя исполкома Ингушского комитета национального единства (ИКНЕ) Мусу Мальсагова, лидера протестов в Ингушетии, возбуждено уголовное дело по статье 282.1 (организация экстремистского сообщества), сообщает адвокат Мальсагова Магомед Беков.
Технологии
Сколько будет стоить ПК с характеристиками PlayStation 5 на момент выхода консоли
Меньше года осталось до выхода консолей нового поколения Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X. На старте продаж стоимость новинок, по неофициальной информации, составит $499.
Происшествия
Тело закованной в наручники девушки обнаружено в московском отеле
Труп 27-летней девушки обнаружен в одном из отелей в центре Москвы.
Происшествия
В Ростове-на-Дону в ресторане произошла массовая драка
Ранее "МК Ростов-на-Дону" сообщил, что драка произошла в ночь на 28 декабря в ресторане в Северном микрорайоне города.
Авто
В Турции разработали собственный автомобиль
Реджеп Тайип Эрдоган лично презентовал журналистам прототип первого автомобиля, разработанного в Турции.
Происшествия
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Екатеринбурге
Самолет Airbus А320 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге, следует из данных аэропорта Кольцово.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала фото порвавшегося грудного импланта
В субботу, 28 декабря, в своем официальном аккаунте в Instagram Лера Кудрявцева опубликовала фотографию порванного грудного импланта.
Политика
Зеленский внес на замену законопроект о децентрализации власти
Президент Украины Владимир Зеленский внес на замену в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в конституцию Украины касательно децентрализации власти, сообщается на сайте украинского парламента.
Культура
Лобода и Лазарев помирились в эфире шоу Малахова
Андрей Малахов под Новый год решил наконец помирить звезд.
Политика
МИД Польши вызвал посла России из-за слов Путина
Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что его вызвали в министерство иностранных дел Польши после высказываний Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии, передает РИА Новости.
Футбол
В «Монако» сменился главный тренер
Жардим стал главным тренером «Монако» в 2014 году.
Хоккей
Капитан молодежной сборной Канады: «Нужно отдать должное России»
Капитан молодежной сборной Канады Барретт Хейтон признал, что команда потерпела заслуженное поражение в матче с Россией (0:6). — Соперник провел отменный матч, — приводит слова Хейтона официальный сайт ИИХФ.
Биатлон
Елисеев и Юрлова-Перхт стали десятыми на «Рождественской гонке»
Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Екатерина Юрлова-Перхт заняли десятое место в масс-старте в рамках "Рождественской гонки"-2019, которая проходит в немецком Гельзенкирхене.
Космос
Ученые обнаружили шесть раскаленных экзопланет
Ученым удалось определить три звездные системы со следами уноса планетного вещества на расстоянии от 160 до 440 световых лет от Солнечной системы, в каждой из них позднее были обнаружены экзопланеты.
Хоккей
Форвард «Торонто» Михеев прооперирован и пропустит минимум 3 месяца
Российский форвард клуба НХЛ "Торонто" Илья Михеев перенес операцию на запястье, сообщил в своем Twitter хоккейный агент Дэн Милстейн.
Технологии
В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.
Армия и оружие
Россия ускорит свое гиперзвуковое оружие
Максимальную скорость ракет российских гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и «Циркон» планируется увеличить до более чем 10 чисел Маха (12,25 тысячи километров в час).
Общество
Россиянам дали советы по выбору мандаринов
При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Шоу-бизнес
Хоккеист Иван Телегин прокомментировал развод с Пелагеей
Хоккеист Иван Телегин откровенно высказался о своем разводе с певицей Пелагеей после появления слухов.
Общество
Путин подписал закон о повышении МРОТ
Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года в размере 12130 рублей в месяц.
Шоу-бизнес
Песков признался, что больше месяца не видел Навку
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что больше месяца фактически не видел свою супругу Татьяну Навку, которая занималась подготовкой нового ледового шоу, из-за ее и своей работы.
Общество
Путин подписал закон об отдельных камерах в СИЗО для женщин с детьми
Президент России Владимир Путин утвердил поправки в закон, предусматривающие новые условия содержания женщин в следственных изоляторах.
Политика
Познер охарактеризовал окружение Путина
Президент России Владимир Путин окружил себя людьми, которые не могут заявить о его неправоте, считает журналист и телеведущий Владимир Познер.