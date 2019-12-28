Армия и оружие
ИзвестияБоевики атаковали сирийскую армию в Идлибе
Террористы два раза атаковали позиции правительственных войск Сирии в провинции Идлиб, сообщил 28 декабря руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
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Немецкие СМИ назвали учения войск НАТО репетицией нападения на РФ
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Стал известен состав сборной России по хоккею на матч МЧМ с Канадой
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Нападающий «Ростова» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов женился, сообщает пресс-служба ростовской команды.
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Принцу Гарри и Меган Маркл отказали в приеме в канадском ресторане
Хозяин канадского ресторана Deep Cove Chalet Пьер Коффель отказался принимать в заведении принца Гарри и Меган Маркл, сообщает Insider.
Футбол
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Происшествия
Пять человек погибли при крушении самолета в США
Пять человек погибли в субботу в результате крушения легкомоторного самолета вблизи города Лафайетт (штат Луизиана).
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В Ростове-на-Дону в ресторане произошла массовая драка
Ранее "МК Ростов-на-Дону" сообщил, что драка произошла в ночь на 28 декабря в ресторане в Северном микрорайоне города.
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Российский тандем Юрлова-Перхт / Елисеев занял последнее место, отстав от победителей более чем на полторы минуты.
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Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Футбол
Айртон вызван в олимпийскую сборную Бразилии
Левый защитник «Спартака» Айртон получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии.
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.