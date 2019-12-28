Армия и оружие

ИзвестияИзвестияБоевики атаковали сирийскую армию в Идлибе

Террористы два раза атаковали позиции правительственных войск Сирии в провинции Идлиб, сообщил 28 декабря руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Читать в источнике
Комментировать27

Подробнее о событии

Боевики предприняли две атаки на позиции правительственных войск Сирии

ТАСС14:00

Террористы атаковали позиции сирийской армии в Идлибе

РИА Новости14:05

Сирийская армия отбила две атаки боевиков в провинции Идлиб

RT на русском14:25

Боевики дважды атаковали позиции правительственных войск в Сирии

РБК15:06

Боевики атаковали сирийскую армию в Идлибе

Известия14:51

Террористы дважды атаковали позиции сирийской армии в Идлибе

Газета.Ru14:30

Сирийские военные отбили две атаки террористов в Идлибе

Вести.Ru14:20
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 15:36, Ашберн
Армия и оружие

Немецкие СМИ назвали учения войск НАТО репетицией нападения на РФ

Дни24 25 декабря в 02:24
Хоккей

Стал известен состав сборной России по хоккею на матч МЧМ с Канадой

Пресс-служба Федерации хоккея России объявила состав национальной команды на матч чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет со сборной Канады.
RT на русском 11:49
Биатлон

Кайшева выиграла женский спринт на «Ижевской винтовке»

ProstoProSport 06:22
Политика

В Крыму назвали наглостью разведывательный полет беспилотника США

Газета.Ru 14:31
Авто

Chery привезет в 2020 году в Россию несколько новинок

Компания Chery планирует вывести на российский рынок в 2020 году модель Tiggo 8, а также автомобиль под брендом Exeed, кроссовер TXL.
Движок вчера в 07:52
Общество

Суд отпустил бывших бойцов «Беркута»

Киевский апелляционный суд отпустил бывших бойцов спецподразделения «Беркут», обвиняемых в стрельбе на Майдане в 2014 году, под личное обязательство.
Lenta.ru 15:30
Гаджеты

В России будет продаваться самый необычный китайский смартфон этого года

Известно, что смартфон Nubia Z20 оснащен парой AMOLED-экранов.
Goroday.ru 12:01
Политика

Зеленский подтвердил намерение провести обмен пленными в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время визита в Ивано-Франковскую область, что обмен пленными в Донбассе должен состояться в воскресенье, сообщила в субботу пресс-служба главы государства.
РИА Новости 08:03
Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП под Алуштой

ТАСС 14:27
Экономика

Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов

До 2020 года, чтобы продать квартиру, купленную после января 2016 года, надо было владеть ею на правах собственника не менее пяти лет (то есть до 2021 года).
Российская газета 26 декабря в 21:00
Авто

В Сети опубликованы изображения нового Hyundai Tucson

Известно, что компания Hyundai работает над новым поколением Tucson, и дизайнер Аксёнов Никита представил свое видение кроссовера следующей генерации через трехмерный рендеринг.
32CARS.ru 06:44
Происшествия

В московском метро пассажир напал с ножом на пенсионера

На станции "Шаболовская"московского метрополитена неизвестный напал с ножом на пенсионера.
Газета.Ru 04:43
Происшествия

Тело закованной в наручники девушки обнаружено в московском отеле

В июле тело 23-летней стюардессы со следами удушения было найдено в московском отеле.
Известия 14:37
Фигурное катание

Тутберидзе выложила фотографию со своими ученицами

RT на русском 15:26
Космос

NASA показало Рождественскую елку в космосе

NASA выложило снимок, сделанный на телескопе "Спитцер", под названием "Рождественская елка". Об этом сообщает сайт организации.
Газета.Ru 11:11
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
Газета.Ru 06:24
Кино

«Холодное сердце 2» обошел оригинал по сборам в домашнем прокате

Мировые сборы «Холодного сердца 2» перевалили за 1 млрд долларов.
RuNews24.ru 08:06
Общество

Путин подписал закон о повышении МРОТ

Президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда.
РИА Новости 09:54
Общество

Московские власти объяснили появление снега на Тверской

На Тверскую улицу в Москве завезли искусственный снег, чтобы сделать горку для сноубордистов, рассказал радиостанции «Говорит Москва» первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.
РБК 10:36
Футбол

Форвард «Ростова» Шомуродов женился

Нападающий «Ростова» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов женился, сообщает пресс-служба ростовской команды.
Чемпионат 07:53
Общество

Принцу Гарри и Меган Маркл отказали в приеме в канадском ресторане

Хозяин канадского ресторана Deep Cove Chalet Пьер Коффель отказался принимать в заведении принца Гарри и Меган Маркл, сообщает Insider.
Lenta.ru 15:21
Футбол

Роналду рассказал, чем займётся после завершения карьеры

Евро-футбол.ру 07:46
Происшествия

Пять человек погибли при крушении самолета в США

Пять человек погибли в субботу в результате крушения легкомоторного самолета вблизи города Лафайетт (штат Луизиана).
ТАСС 15:10
Происшествия

В Ростове-на-Дону в ресторане произошла массовая драка

Ранее "МК Ростов-на-Дону" сообщил, что драка произошла в ночь на 28 декабря в ресторане в Северном микрорайоне города.
РИА Новости 13:39
Биатлон

Россия заняла последнее место в рождественской биатлонной гонке

Российский тандем Юрлова-Перхт / Елисеев занял последнее место, отстав от победителей более чем на полторы минуты.
Газета.Ru 13:39
Происшествия

В Подмосковье в результате ДТП с автобусом погиб его водитель

При столкновении экскурсионного автобуса и грузовика на трассе в Московской области погиб водитель первого транспортного средства, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе регионального управления МВД.
Интерфакс 08:43
Происшествия

Подмосковная школьница умерла в бассейне при сдаче ГТО

SMINEWS в Подольске вчера в 08:29
Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости вчера в 17:19
Футбол

Айртон вызван в олимпийскую сборную Бразилии

Левый защитник «Спартака» Айртон получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии.
Евро-футбол.ру 11:08
Политика

Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина

Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
REGNUM 00:05
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное