Армия и оружие
ИзвестияБоевики атаковали сирийскую армию в Идлибе
Террористы два раза атаковали позиции правительственных войск Сирии в провинции Идлиб, сообщил 28 декабря руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
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Происшествия
В США зафиксировали рекордное количество массовых убийств в 2019 году
В 2019 году в США было совершено 41 массовое убийство, 33 из них были массовыми расстрелами.
Происшествия
В Екатеринбурге пассажирский самолёт готовится к экстренной посадке
В Екатеринбурге к экстренной посадке готовится самолёт, вылетевший в Симферополь.
Общество
Маск ответил пользователям Twitter фотографией Сталина
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ответил своим подписчикам в Twitter фотографией советского вождя Иосифа Сталина.
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Экономика
Bloomberg: состояние богатейших людей мира за год выросло на четверть
В этом году совокупное состояние 500 богатейших людей мира увеличилось на 25 процентов, или на 1,2 триллиона долларов.
Политика
Посол России в Польше был вызван в польский МИД
Посла России в Польше Сергея Андреева вызвали в польский МИД после слов Владимира Путина о польской политике в 30-е годы.
Общество
Президент Эстонии заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад.
Наука
От болезни Альцгеймера нас спасут стробоскоп и звук?
Предыдущее исследование показало, что мигающий 40 раз в секунду свет лечил мышиную версию болезни Альцгеймера.
Авто
Каникулы в УАЗ продлятся до 10 февраля
Ульяновский автозавод запустит конвейер только 10 февраля. Об этом сообщила пресс-служба УАЗ.
Транспорт
Правительство РФ одобрило штраф за неоплату проезда по платной дороге
Футбол
Златан Ибрагимович перешёл в «Милан»
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова станцевала твист вместе со своим заместителем на корпоративе ведомственного департамента информации и печати.
Экономика
Минтруд заявил о росте среднегодового размера пенсии в 2019 году
«По итогам 2019 года среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос в среднем чуть больше чем на 1 тыс. рублей в месяц — с 14,4 тыс. до 15,5 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.
Происшествия
Тело закованной в наручники девушки обнаружено в московском отеле
Труп 27-летней девушки обнаружен в одном из отелей в центре Москвы.
Хоккей
МЧМ-2020 по хоккею: результаты матчей 27 декабря
В Чехии проходит молодежный чемпионат мира по хоккею-2020. Матчи турнира принимают два города — Острава и Тршинец.
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии
В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
Общество
Путин подписал закон о штрафах за спекуляции при продаже билетов
Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах для перекупщиков билетов на культурные мероприятия за нарушения требований при их реализации, соответствующий документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.
Технологии
Sony оформила патент на новый любопытный контроллер PlayStation
26 декабря Sony оформила патент на новый тип контроллера PlayStation.
Армия и оружие
Развитие военной инфраструктуры набрало темп в Арктике — Шойгу
«Набрали хорошие темпы развития военной инфраструктуры, в том числе в Арктике», — сказал Шойгу.
Общество
С 1 января могут закрыться большинство букмекерских контор России
С 1 января 2020 года в официальной документации появится новый вид земель, предназначенных для проведения азартных игр, за пределами которых у букмекеров не будет возможности вести свою деятельность.
Кино
«Холодное сердце 2» обошел оригинал по сборам в домашнем прокате
Мировые сборы «Холодного сердца 2» перевалили за 1 млрд долларов.
Космос
Фосфин в атмосферах планет указывает на наличие анаэробной жизни
Биосигнатурными газами, или биомаркерами, называют вещества, чье присутствие в атмосфере указывает на наличие на планете органической жизни или существование такой жизни в прошлом.
Технологии
«Газпром-медиа» приобрёл технологическую компанию Getintent
Холдинг «Газпром-медиа» объявляет о покупке технологической компании Getintent, которая специализируется на сервисах автоматизированного размещения рекламы.
Экономика
Минфин США рассказал о пропаже 1,5 триллиона долларов наличными
Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил, куда пропали полтора триллиона долларов наличными, которых, как утверждают сегодня некоторые журналисты, не хватает в мировых центробанках.
Общество
Московские власти объяснили происхождение снега на Тверской
Искусственный снег появился сегодня на Тверской и в парке "Зарядье", сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
Армия и оружие
Американский беспилотник замечен у границ Крыма
По информации ресурса, беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk ВВС США с бортовым номером 11-2048 и позывным FORTE10 вылетел с базы НАТО на Сицилии и держал путь к линии разграничения в Донбассе.
Общество
Физическую активность связали с пониженным риском развития рака
Оказалось, что рекомендованные уровни физической нагрузки, в ходе которых человек расходует в 7-15 раз больше калорий, чем в состоянии покоя, статистически связаны с пониженным риском семи видов онкологических заболеваний.
Здоровье
В Самаре служба крови запретила гомосексуалам быть донорами
По словам заместителя директора по медицинской части станции переливания крови Елены Кудиновой, клиника оформила базу людей, которым запрещено сдавать кровь.
Происшествия
Более 90 человек погибли в результате взрыва в столице Сомали
В результате взрыва заминированного автомобиля в столице Сомали Могадишо погибли более 90 человек, сообщил член парламента Сомали Абдиризак Мухаммед.