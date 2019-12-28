Армия и оружие

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Террористы два раза атаковали позиции правительственных войск Сирии в провинции Идлиб, сообщил 28 декабря руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
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Террористы атаковали позиции сирийской армии в Идлибе

РИА Новости14:05

Боевики атаковали сирийскую армию в Идлибе

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Террористы дважды атаковали позиции сирийской армии в Идлибе

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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 18:44, Ашберн
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Труп 27-летней девушки обнаружен в одном из отелей в центре Москвы.
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Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии

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Развитие военной инфраструктуры набрало темп в Арктике — Шойгу

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Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил, куда пропали полтора триллиона долларов наличными, которых, как утверждают сегодня некоторые журналисты, не хватает в мировых центробанках.
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