Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиСирийские военные оставили позиции в Идлибе после атаки боевиков

Правительственные войска Сирии вынужденно оставили позиции в юго-восточной части Идлибской зоны деэскалации из-за наступления боевиков, сообщает российский центр примирения враждующих сторон в Сирии.
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До 450 боевиков атаковали войска Сирии в Идлибе с двух направлений

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Десятки сирийских военных погибли при прорыве боевиков в Идлибе

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Боевики заняли два населенных пункта в идлибской зоне деэскалации

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Политика

В Конституции зафиксируют индексацию пенсий работающим пенсионерам

Индексацию пенсий работающих пенсионеров закрепят в Основном законе страны, заявила на пленарном заседании Госдумы сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Талия Хабриева.
Парламентская газета 02:57
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В Госдуме пригрозили главе меджлиса симферопольским СИЗО

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У прибывших в Петербург из Китая мужчин подтвердился диагноз ОРВИ

При обследовании россиянина и китайца, которые ранее были госпитализированы после прибытия в Петербург из Китая, подтвердился диагноз ОРВИ.
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Путин встретился с матерью осужденной в России израильтянки Иссахар

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.
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В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей

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Политика

Япония показала документ о переговорах с СССР насчет Курил

В 1956 году в ходе последнего этапа переговоров Японии с ССР в Токио сняли требование о необходимости обсуждать судьбу Южных Курильских островов при выработке мирного договора, сообщает газета «Асахи».
Московский Комсомолец 01:38
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Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка в случае смены стратегии

Глава Сбербанка Герман Греф выразил надежду, что стратегия развития кредитного учреждения не изменится в случае смены главного акционера.
RT на русском 04:43
Происшествия

Под Саратовом 16-летний спортсмен изнасиловал 9-летнюю девочку

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Десятки участков затопило в Нижнем Новгороде из-за прорыва коллектора

В Нижнем Новгороде возле одного из домов по улице Шекспира произошёл прорыв канализационного коллектора.
REGNUM вчера в 11:04
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Как мировые аэропорты ведут борьбу с распространением коронавируса

Какие меры предосторожности введены в аэропортах всего мира — в подборке RT.
RT на русском 01:45
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Норвежское судно-инспектор заметили у «Северного потока — 2»

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Глава МИД Израиля лично поблагодарил Путина за освобождение Освенцима

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Общество

Население Украины с 2001 года сократилось на 11,45 миллиона человек

Численность населения Украины сократилась с 2001 года на 11,45 миллионов и составляет 37 миллионов человек, заявил в четверг министр кабинета министров Дмитрий Дубилет, презентуя результаты пробной переписи населения.
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Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
BFM.ru 03:19
Экономика

Forbes составил рейтинг крупнейших владельцев недвижимости в России

В рейтинге представлены российские и иностранные компании, которые владеют коммерческой недвижимостью на территории России.
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В Омске уволили врачей, отказавшихся делать пациенту перевязку

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«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей для реализации послания

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что для реализации послания президента дополнительно потребуется 4,5 трлн рублей до 2024 года.
RT на русском 01:42
Экономика

Дерипаска обвинил в бедности страны Центробанк

Российский миллиардер Олег Дерипаска назвал виновных в бедности жителей России, об этом он написал в своем Telegram-канале.
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Технологии

ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
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Игры

Геймдизайнер God of War поддержал перенос Cyberpunk 2077

Геймдизайнер God of War Кори Барлог (Cory Barlog) поддержал студию CD Projekt RED после появления неофициальной информации о переносе Cyberpunk 2077 из-за проблем с оптимизацией.
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ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис

«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
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Изменившаяся Ляйсан Утяшева поразила внешним видом

Ляйсан Утяшева заставила всерьез поволноваться своих поклонников после того, как достоянием общественности стал странный снимок звезды.
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Зеленский отказался от участия в форуме памяти Холокоста

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста, отдав места своей делегации людям, пережившим трагедию.
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Кинокритики признали «Дылду» лучшим фильмом 2019 года

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В Китае нашли метод лечения коронавируса

Медики из госпиталя Уханьского университета нашли успешный метод лечения коронавируса 2019-nCoV, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:00
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Члену банды «Цапки» Алексееву предъявлено новое обвинение

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Умные часы Honor MagicWatch 2 представлены в России

Подшефный компании Huawei бренд Honor провёл в Москве презентацию своих новых умных часов Honor MagicWatch 2. Изначально Honor MagicWatch 2 дебютировали в конце ноября.
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Украинские железные дороги передадут в управление немецкой компании

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинские железные дороги планируется передать в управление немецкой компании Deutsche Bahn.
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