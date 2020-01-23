Около 450 боевиков атаковали правительственные войска в сирийской провинции Идлиб. Как сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, это произошло вечером 22 января на направлении Абу-Джрейф — Самка.

Политика Зеленский отказался участвовать в форуме Холокоста в Израиле Президент Украины Зеленский заявил, что по прилете украинской делегации Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста они узнали, что из-за огромного интереса к событию и ограниченное количество мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту трагедию, в связи с чем приняли решение передать свои места этим людям.

Происшествия Неизвестный открыл стрельбу в гостинице в Ереване Неизвестный в четверг открыл стрельбу в гостинице "Эребуни" в центре Еревана. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе полиции Армении.

Общество На улицы Екатеринбурга вышли слоны Одного из животных попытались вернуть обратно в цирк, откуда и вышли слоны, но сделать это не удалось.

Экономика Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет пост, если в случае смены главного акционера изменится стратегия развития банка.

Общество Российские туристы отказываются от туров в Китай Один из крупнейших туроператоров России Интурист зафиксировал отказ туристов от поездки в Китай, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Политика Цеков назвал слова Чубарова о марше на Крым провокацией Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT назвал заявление бывшего депутата Верховной Рады Рефата Чубарова о том, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая, очередной провокацией.

Общество Комик Долгополов покинул Россию Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.

Политика Евросоюз запретил поставки мяса птицы из Украины Брюссель на время ограничил ввоз на территорию стран Шенгенского соглашения мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы украинского производства.

Экономика Сигареты в России могут подорожать на четверть Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.

Общество У сестры Мишустина нашли недвижимость на миллиард рублей Стало известно, что сестра нового главы российского правительства Михаила Мишустина Наталия Стенина владеет элитной недвижимостью сразу в нескольких районах Москвы.

Финансы ЦБ РФ хочет дифференцировать надбавку за системную значимость банка Центральный банк России хочет дифференцировать надбавку к нормативу достаточности капитала за системную значимость в зависимости от размера банка и его влияния на финансовую систему, говорится в докладе регулятора об определении системно значимых кредитных организаций и подходов к их регулированию.

Здоровье В Париже китаянка с температурой прошла контроль в аэропорту Посольство Китая во Франции связалось с жительницей Уханя, которая смогла с кашлем и температурой пройти контроль в аэропорту Парижа, выпив жаропонижающие, и потребовало немедленно позвонить по номеру экстренной медицинской помощи, следует из заявления дипмиссии.