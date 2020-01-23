Армия и оружие
BFM.ruБоевики атаковали войска Сирии в Идлибе
Около 450 боевиков атаковали правительственные войска в сирийской провинции Идлиб. Как сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, это произошло вечером 22 января на направлении Абу-Джрейф — Самка.
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 08:07, Ашберн
Происшествия
В Петербурге выявили третьего больного с подозрением на коронавирус
В петербургскую клиническую инфекционную больницу имени Боткина доставлен третий пациент с подозрением на коронавирус.
Политика
Зеленский отказался участвовать в форуме Холокоста в Израиле
Президент Украины Зеленский заявил, что по прилете украинской делегации Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста они узнали, что из-за огромного интереса к событию и ограниченное количество мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту трагедию, в связи с чем приняли решение передать свои места этим людям.
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в гостинице в Ереване
Неизвестный в четверг открыл стрельбу в гостинице "Эребуни" в центре Еревана. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе полиции Армении.
Шоу-бизнес
Умер актер Данила Перов, единственный сын Раисы Рязановой
В Москве скончался 51-летний актер Данила Перов, единственный сын звезды советского и российского кино Раисы Рязановой.
Общество
На улицы Екатеринбурга вышли слоны
Одного из животных попытались вернуть обратно в цирк, откуда и вышли слоны, но сделать это не удалось.
Происшествия
Мужчина нанес себе раны в здании администрации Ялты
Мужчина нанес себе колото-резаные раны в здании администрации Ялты, сообщили ТАСС в Центре медицины катастроф Крыма.
Экономика
Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет пост, если в случае смены главного акционера изменится стратегия развития банка.
Общество
Российские туристы отказываются от туров в Китай
Один из крупнейших туроператоров России Интурист зафиксировал отказ туристов от поездки в Китай, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.
Общество
В России могут убрать МРОТ из Гражданского кодекса
Понятие "минимальный размер оплаты труда" (МРОТ) могут исключить из Гражданского кодекса, сообщают в Министерстве юстиции России.
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию
Законопроект о поправках к Конституции России прошел первое чтение в Государственной думе.
Политика
Зеленский рассказал о переговорах с Россией по обмену всех заключённых
Украина ведёт переговоры с Россией об освобождении всех заключённых украинцев на российской территории, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.
Политика
Цеков назвал слова Чубарова о марше на Крым провокацией
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT назвал заявление бывшего депутата Верховной Рады Рефата Чубарова о том, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая, очередной провокацией.
Футбол
Совет директоров «Зенита» принял решение продлить контракт с Семаком
Председатель совета директоров петербургского "Зенита" Елена Илюхина рассказала о решении продлить соглашение с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком, передает РИА "Новости".
Общество
В Москве в пятницу выпадут сразу три вида осадков
Снег, мокрый снег, дождь и плюсовая температура ожидаются в Москве в пятницу днем.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Политика
Евросоюз запретил поставки мяса птицы из Украины
Брюссель на время ограничил ввоз на территорию стран Шенгенского соглашения мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы украинского производства.
Экономика
Сигареты в России могут подорожать на четверть
Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
Общество
Власти Пекина отменили новогодние мероприятия из-за коронавируса
Правительство Пекина отменило проведение масштабных новогодних мероприятий из-за распространения нового коронавируса.
Теннис
Хачанов обыграл Имера и вышел в третий круг Australian Open
Россиянин Карен Хачанов оформил выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Авто
Стали известны цены на все комплектации Kia Seltos
Самая дорогая комплектация 1.6T Premium AMT AWD оценена в 1 839 900 рублей.
Происшествия
Многодетная мать подозревается в убийстве под Пермью своих детей
Многодетная мать из Пермского края подозревается в убийстве двух малолетних детей.
Происшествия
В Перми фигуранта дела о ЧП в отеле отпустили под подписку о невыезде
Свердловский районный суд Перми отпустил под подписку о невыезде инспектора по пожарному надзору, задержанного по делу о гибели людей в отеле, сообщил РИА Новости представитель суда.
Авто
В России отзывают более 82 тысяч автомобилей Lexus и Toyota
Росстандарт сообщает об отзыве в России 82 641 транспортных средств марки Toyota (Highlander, Land Cruiser Prado, RAV 4) и Lexus (RX 200T, RX350, RX 450H).
Общество
У сестры Мишустина нашли недвижимость на миллиард рублей
Стало известно, что сестра нового главы российского правительства Михаила Мишустина Наталия Стенина владеет элитной недвижимостью сразу в нескольких районах Москвы.
Финансы
ЦБ РФ хочет дифференцировать надбавку за системную значимость банка
Центральный банк России хочет дифференцировать надбавку к нормативу достаточности капитала за системную значимость в зависимости от размера банка и его влияния на финансовую систему, говорится в докладе регулятора об определении системно значимых кредитных организаций и подходов к их регулированию.
Здоровье
В Париже китаянка с температурой прошла контроль в аэропорту
Посольство Китая во Франции связалось с жительницей Уханя, которая смогла с кашлем и температурой пройти контроль в аэропорту Парижа, выпив жаропонижающие, и потребовало немедленно позвонить по номеру экстренной медицинской помощи, следует из заявления дипмиссии.
Общество
Власти Москвы ответили на иск против системы распознавания лиц
Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы дал ответ на иск жительницы столицы Алены Поповой, требовавшей запретить применение технологии распознавания лиц во время митингов.
Энергетика
Казахстан прояснил ситуацию с транзитом российской нефти в Китай
22 января пресс-служба казахстанской компании «Казтрансойл» сообщила, что Казахстан снизил экспорт нефти в Китай из-за превышения в ней содержания хлорорганических соединений.