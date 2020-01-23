Армия и оружие

BFM.ruBFM.ruБоевики атаковали войска Сирии в Идлибе

Около 450 боевиков атаковали правительственные войска в сирийской провинции Идлиб. Как сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, это произошло вечером 22 января на направлении Абу-Джрейф — Самка.
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Атака боевиков в Сирии: что известно о ситуации в данный момент

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Террористы с танками убили десятки солдат Асада и заставили отступить

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Боевики атаковали Алеппо впервые после освобождения города

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Десятки сирийских военных погибли при прорыве боевиков в Идлибе

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Более 200 боевиков напали на позиции сирийской армии

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Боевики заняли два населенных пункта в идлибской зоне деэскалации

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Боевики из Туркестана прорвали оборону сирийских армии

Вести.UZ06:32
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Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет

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Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России.
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Космос

Самарские ученые предложили убирать мусор в космосе при помощи гарпуна

«В настоящее время нефункционирующие искусственные спутники Земли – космический мусор – представляют собой серьезную угрозу для активных космических аппаратов», – сказано в тезисах доклада ученых Самарского государственного технического университета и Самарского национального исследовательского университета.
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BFM.ru 03:19
Происшествия

Устроивший стрельбу в гостинице «Эребуни» в Ереване сдался полиции

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Представитель пресс-службы немецкой компании Deutsche Bahn Керстин Экштайн прокомментировал заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука о том, что украинские железные дороги планируется передать в управление концерна.
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Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ИН с индексируемым номиналом выпуска 26229 с погашением 2 февраля 2028 года на сумму 26 млрд 744 млн рублей, сообщается на сайте министерства.
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Иран заявил о безопасности полетов в воздушном пространстве страны

"Авиационные власти Ирана проинформировали о том, что после установления основных причин крушения рейса PS-752 проведена оценка существующих рисков безопасности полетов, и был разработан соответствующий план корректирующих мероприятий", – заявили в ведомстве.
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Итальянским археологам удалось идентифицировать черную стеклянную массу в скелете одной из жертв смертельного извержения Везувия в печально известных Помпеях.
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Новый министр культуры Ольга Любимова скрыла свои записи в «ЖЖ»

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Согласно концепции, предлагаемой ФАС, с 1 июля 2020 года предустановка российского ПО станет обязательной для всех смартфонов.
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Мага Исмаилов обратился к Емельяненко: «Саша меня недооценивает»

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