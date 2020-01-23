Армия и оружие
BFM.ruБоевики атаковали войска Сирии в Идлибе
Около 450 боевиков атаковали правительственные войска в сирийской провинции Идлиб. Как сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, это произошло вечером 22 января на направлении Абу-Джрейф — Самка.
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 09:37, Ашберн
Футбол
Совет директоров «Зенита» решил продлить контракт с Семаком
Совет директоров санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» принял решение о продлении контракта с главным тренером команды Сергеем Семаком.
Общество
Путин эмоционально выступил на открытии памятника в Иерусалиме
Общество
Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет
Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
Политика
В Яд Вашем удивлены отказом Зеленского посетить форум по Холокосту
В музее "Яд Вашем" недоумение вызвал отказ президента Украины Владимира Зеленского идти на пятый Всемирный форум памяти Холокосту.
Общество
Запретный город в Пекине решено закрыть из-за коронавируса
В Китае с 25 января закроют главный музейный комплекс Китая – Запретный город (Гугун) в Пекине, это связано с распространением коронавируса 2019-nCoV, сообщила администрация музея.
Политика
Путин предложил провести саммит стран-основателей ООН
Президент РФ Владимир Путин предложил провести в 2020 году встречу глав пяти постоянных членов Совбеза ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании — по обсуждению мировых проблем.
Здоровье
Диетолог опровергла информацию о полезном свойстве грейпфрута
Хотя грейпфрут содержит мало калорий и неплохо подходит для диетического питания, его способность непосредственно расщеплять жиры является мифом.
Политика
Топилин возглавил правление Пенсионного фонда
Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России.
Космос
Самарские ученые предложили убирать мусор в космосе при помощи гарпуна
«В настоящее время нефункционирующие искусственные спутники Земли – космический мусор – представляют собой серьезную угрозу для активных космических аппаратов», – сказано в тезисах доклада ученых Самарского государственного технического университета и Самарского национального исследовательского университета.
Происшествия
Двое девятиклассников готовили теракт в российской школе
В городе Снежинске Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе.
Экономика
Аркадий Волож продаст небольшую часть акций «Яндекса»
Один из основателей «Яндекса», Аркадий Волож, собирается продать небольшую часть своих акций, сообщила компания.
Экономика
Forbes представил рейтинг «королей недвижимости» в России
В 2019 году в рейтинге «королей российской недвижимости», составленном журналом Forbes, смены лидеров не произошло.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Происшествия
Устроивший стрельбу в гостинице «Эребуни» в Ереване сдался полиции
Вооруженный мужчина, открывший в четверг стрельбу в гостинице "Эребуни" в центре Еревана, сдался полиции.
Политика
В Deutsche Bahn прокомментировали данные о железных дорогах Украины
Представитель пресс-службы немецкой компании Deutsche Bahn Керстин Экштайн прокомментировал заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука о том, что украинские железные дороги планируется передать в управление концерна.
Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 26,74 млрд рублей
Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ИН с индексируемым номиналом выпуска 26229 с погашением 2 февраля 2028 года на сумму 26 млрд 744 млн рублей, сообщается на сайте министерства.
Политика
Иран заявил о безопасности полетов в воздушном пространстве страны
"Авиационные власти Ирана проинформировали о том, что после установления основных причин крушения рейса PS-752 проведена оценка существующих рисков безопасности полетов, и был разработан соответствующий план корректирующих мероприятий", – заявили в ведомстве.
Общество
У сестры Мишустина нашли недвижимость на миллиард рублей
Стало известно, что сестра нового главы российского правительства Михаила Мишустина Наталия Стенина владеет элитной недвижимостью сразу в нескольких районах Москвы.
Наука
В Италии идентифицировали стеклянную массу времен извержения в Помпеях
Итальянским археологам удалось идентифицировать черную стеклянную массу в скелете одной из жертв смертельного извержения Везувия в печально известных Помпеях.
Теннис
Даниил Медведев: Сыграл немного лучше, чем в первом матче
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова принял вызов Волочковой и показал свой шпагат
Сын художника Никаса Сафронова, пианист Лука Сафронов-Затравкин разместил пост в инстаграме и написал, что принимает «ШпагатныйЧеллендж» Анастасии Волочковой.
Общество
Кличко выучил слово, которое не смог произнести в Давосе
Здоровье
Туристов призвали воздержаться от поездок в Ухань из-за коронавируса
Представители организации призывают соблюдать меры предосторожности, а также воздержаться от поездок в китайский город Ухань до тех пор, пока ситуация не будет стабилизирована.
Происшествия
В Перми фигуранта дела о ЧП в отеле отпустили под подписку о невыезде
Свердловский районный суд Перми отпустил под подписку о невыезде инспектора по пожарному надзору, задержанного по делу о гибели людей в отеле, сообщил РИА Новости представитель суда.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы
Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
Технологии
Определены правила предустановки российского софта на смартфоны
Согласно концепции, предлагаемой ФАС, с 1 июля 2020 года предустановка российского ПО станет обязательной для всех смартфонов.
Шоу-бизнес
Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов
Заслуженный артист России Данила Перов, являющийся единственным сыном актрисы Раисы Рязановой, скоропостижно скончался в возрасте 51 года.
Единоборства
Мага Исмаилов обратился к Емельяненко: «Саша меня недооценивает»
Популярный российский боец Магомед Исмаилов, которому 3 апреля на ACA 107 в Москве предстоит встретиться с Александром Емельяненко, прокомментировал очередной скандал с участием своего соперника, заявив о том, что тяжеловес зря не воспринимает его всерьез.