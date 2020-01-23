Армия и оружие
BFM.ruБоевики атаковали войска Сирии в Идлибе
Около 450 боевиков атаковали правительственные войска в сирийской провинции Идлиб. Как сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, это произошло вечером 22 января на направлении Абу-Джрейф — Самка.
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 12:38, Ашберн
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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда не поедет в Израиль на пятый Всемирный форум памяти Холокоста, который организует израильский институт Яд Вашем.
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