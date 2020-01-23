Армия и оружие

BFM.ruBFM.ruБоевики атаковали войска Сирии в Идлибе

Около 450 боевиков атаковали правительственные войска в сирийской провинции Идлиб. Как сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, это произошло вечером 22 января на направлении Абу-Джрейф — Самка.
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