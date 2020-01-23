Армия и оружие
BFM.ruБоевики атаковали войска Сирии в Идлибе
Около 450 боевиков атаковали правительственные войска в сирийской провинции Идлиб. Как сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, это произошло вечером 22 января на направлении Абу-Джрейф — Самка.
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 14:09, Ашберн
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 14:09, Ашберн
Общество
У сестры Мишустина нашли недвижимость на миллиард рублей
Стало известно, что сестра нового главы российского правительства Михаила Мишустина Наталия Стенина владеет элитной недвижимостью сразу в нескольких районах Москвы.
Происшествия
Самолет разбился при тушении пожаров в Австралии
В Австралии разбился американский военно-транспортный самолет C-130 при тушении лесных пожаров, погибли все три человека, которые находились в нем. Об этом пишет Daily Mail.
Общество
«Известия»: из законов РФ могут убрать понятие МРОТ
Из Гражданского кодекса России может исчезнуть определение минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Общество
Китай закрыл второй город из-за коронавируса
Власти города Хуанган закрыли выездное автомобильное и железнодорожное сообщение для борьбы с распространением коронавируса нового типа, пишет BNO News со ссылкой на заявление муниципальной администрации.
Общество
Блогер из Магнитогорска на «Давай поженимся» напугала жениха губами
Жительница Магнитогорска и известный блогер Алекса Девил попытала счастье на шоу «Давай поженимся», однако напугала жениха огромными губами.
Шоу-бизнес
Российский актер Данила Перов ушел из жизни
Причина смерти артиста не называется. Данила Юрьевич Перов родился 9 ноября 1968 года. В 1992 году он окончил Школу-студию МХАТ.
Политика
Памфилова предложила термин для голосования по поправке в Конституцию
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова предложила называть голосование по поправке в Конституции специальным термином, чтобы не было путаницы и не было ссылок на действующее законодательство.
Футбол
«Ростов» заявил Мамаева на весеннюю часть сезона РПЛ
Футбольный клуб «Ростов» заявил полузащитника Павла Мамаева на заключительную, весеннюю часть сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Спорт
WADA приостановила статус антидопинговой лаборатории в Москве
В WADA подчеркнули, что теперь московской лаборатории нельзя будет работать с допинг-пробами крови спортсменов, пишет RNS.
Происшествия
В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей
Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Политика
Королева Елизавета II подписала закон о выходе из Евросоюза
Королева Елизавета II подписала утвержденное парламентом соглашение о выходе Великобритании из ЕС.
Финансы
Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей
Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей. Это крупнейшая заявка в истории подобных аукционов.
Армия и оружие
В Госдепе рассказали об инциденте с российским генералом в Сирии
Спецпредставитель Госдепа США по Сирии и связям с международной коалицией Джеймс Джеффри заявил, что между Россией и США действуют договоренности по предотвращению конфликтных ситуаций.
Политика
Песков объяснил отсутствие встречи Путина с Зеленским в Израиле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему не состоялась встреча Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Иерусалиме.
Футбол
Тульский «Арсенал» обыграл «Сепси»
Политика
Инициаторов «марша на Крым» предостерегли от провокаций
«Полный провал и крах политики «Меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Украине понуждают его сбежавших функционеров прибегать к радикализации своей деятельности», — сказал РИА Новости Умеров, усомнившись в том, что политические деятели с Украины будут в первых рядах марша.
Общество
В США запретили «родильный туризм»
Администрация президента США приняла постановление, запрещающее «родильный туризм» — путешествие с целью дать американское гражданство ребенку, который родится на территории страны.
Политика
Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе
Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Гаджеты
В AnTuTu появился новый самый мощный в мире смартфон
Экономика
Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК
Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
Происшествия
Возгорание в кафе в центре Курска ликвидировали
Пожарные расчеты ликвидировали возгорание на площади около 800 кв. м, произошедшее в четверг вечером в одном из кафе, расположенных в центре Курска, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Политика
Александр Грибов назначен замруководителя аппарата правительства РФ
Новым замглавы аппарата Белого дома назначен депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству, заместитель секретаря Генерального совета партии "Единая Россия" Александр Грибов.
Происшествия
Суд отказался сократить срок ареста Емельяненко
Краснодарский краевой суд отказался сократить срок ареста российскому бойцу смешанного стиля (MMA) Александру Емельяненко.
Происшествия
В школе в Уфе девочка ранила ножом двоюродную сестру
Ученица одной из школ Ленинского района Уфы ранила ножом свою двоюродную сестру, инцидент произошел в учебном учреждении.
Происшествия