Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаБоевики напали на колонну со снабжением для базы США в Ираке

На юге Ирака неизвестные напали на автоколонну, перевозившую снабжение для одной из американских баз. Инцидент произошел между городами Эс-Самава и Дивания. Злоумышленники были на пикапах.
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с чего всё началось

Источник: автоколонна снабжения базы США попала под атаку на юге Ирака

По словам источника, фуры, водители которых - граждане Ирака, перевозили из Босры снабжение для одной из баз США. Боевики атаковали колонну на пикапах и вынудили ее остановиться, после чего вывели водителей из грузовиков и подожгли транспортные средства, а затем скрылись в неизвестном направлении.
РИА Новостивчера в 16:39

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СМИ: Автоколонна базы снабжения США атакована на юге Ирака

RT на русскомвчера в 20:02

Боевики атаковали автоколонну снабжения базы США в Ираке

Lenta.ruвчера в 18:06

Автоколонна снабжения базы США попала под атаку на юге Ирака

РЕН ТВвчера в 16:40

Автоколонна снабжения военной базы США в Ираке подверглась атаке боевиков

Взгляд.рувчера в 16:57

Боевики атаковали колонну со снабжением для базы США в Ираке

Газета.Ruвчера в 16:43

Автоколонна снабжения военных США подверглась нападению в Ираке

Известиявчера в 16:58

Источник: автоколонна снабжения базы США попала под атаку на юге Ирака

РИА Новостивчера в 16:39
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Религия

Что запрещается делать 12 июля, на Петров день

Поскольку день Петра и Павла считается большим церковным праздником, запрещается любая работа, уборка и стирка.
Волгоградская правда вчера в 23:44
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Единоборства

Петр Ян нокаутировал Алдо и стал чемпионом UFC в легчайшем весе

Россиянин Петр Ян завоевал чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе, победив бразильца Жозе Алдо.
РИА Новости вчера в 23:56
Общество

Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала

Известия вчера в 06:20
8,1K
Политика

Трамп впервые с начала пандемии появился на публике в маске

Президент США Дональд Трамп надел защитную маску во время посещения военно-медицинского госпиталя в пригороде Вашингтона.
Российская газета вчера в 18:55
11
Общество

В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса

"Сеченовский университет успешно завершил испытания на добровольцах первой в мире вакцины от коронавируса", - рассказал Тарасов.
РИА Новости 00:03
360
Общество

Россиян освободили от платы за установку электросчетчиков

Российских потребителей освободили от затрат, связанных с приборами учета электроэнергии. Это позволит им сэкономить 5-20 тыс. рублей.
Известия 00:10
26
Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

РИА Новости вчера в 08:26
2,9K
Происшествия

Известная мотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП в Подмосковье

В Подмосковье погибла мотоблогер Ксения Никитина на трассе М-8. Она направлялась в колонне мотоциклистов в Ярославль.
Газета.Ru вчера в 16:19
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Общество

Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве

ТАСС вчера в 03:02
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Здоровье

В ВОЗ заявили о росте числа заболевших коронавирусом в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович назвала тревожным знаком тот факт, что в стране суточный прирост заболевших новым коронавирусом не снижается уже более двух недель.
Сайт интересных новостей 10 июля в 19:58
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Политика

Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 10 июля в 07:23
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Общество

Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19

Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
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Общество

Мишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12

Ранее ИА REGNUM сообщало, 10 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей двухдневной поездки в Татарию посетил завод по производству углеродного волокна в особой экономической зоне (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Алабуга».
REGNUM 10 июля в 08:29
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Авто

Компания Kia выпустила гибридную версию кроссовера Sorento

Другие характеристики гибрида пока не озвучивают, но в компании заявили, что в дальнейшем у кроссовера появится и подзаряжаемый гибрид.
Tvoe-avto.com вчера в 04:13
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Шоу-бизнес

Экс-супругу Аршавина не узнали на фото после пластической операции

Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина решилась на пластическую операцию.
Пятый канал вчера в 23:36
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Гаджеты

OnePlus выпустит еще один бюджетный смартфон

Новая модель имеет модельный номер BE2028 и в нем установлен процессор Snapdragon 690. То есть это будет аппарат из бюджетного сегмента.
Astera вчера в 12:36
Хоккей

Скончался 23-летний хоккеист «Южного Урала» Павел Крутий

Нападающий орского хоккейного клуба «Южный Урал» Павел Крутий умер в 23-летнем возрасте.
Пятый канал 10 июля в 10:21
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Футбол

Кокорин показал раздевалку «Сочи» после победы над «Спартаком»

Матч ТВ вчера в 17:46
Общество

Вячеслав Володин предложил саратовским властям «собирать вещички»

Правильно было бы собирать вещички с пляжа, закончить кушать шашлыки, выгуливать корги, прекратить отдых и заняться решением вопросов, - заявил Володин.
КП - Саратов вчера в 16:18
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Происшествия

Сын экс-министра спорта насмерть сбил велосипедиста в Подольске

В подмосковном Подольске иномарка BMW X6 11 июля насмерть сбила велосипедиста.
Известия вчера в 17:16
28
Футбол

СМИ сообщили об уходе из ФК «Ростов» Карпина, Арутюнянца и Рыскина

В апреле 2020 года главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опроверг слухи о своем уходе.
Rostov gazeta вчера в 15:47
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Политика

Иран назвал причиной катастрофы украинского Boeing человеческий фактор

Коммерсантъ вчера в 22:25
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Кино

Съемки сериала «Властелин колец» возобновятся в Новой Зеландии

Evo-rus.com 10 июля в 09:33
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Политика

Иск Нидерландов против России из-за MH17 получили в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил иск правительства Нидерландов против России из-за сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского Boeing MH17.
Lenta.ru 10 июля в 16:22
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Общество

Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года

11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета 10 июля в 08:57
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Кино

Стивен Кинг продал права на экранизацию трех своих повестей

Народные новости вчера в 14:05
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Политика

Трамп заявил о разработке самой скоростной гиперзвуковой ракеты в мире

Lenta.ru 10 июля в 14:04
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Экономика

Agrarheute: прогнозы по урожаю России вызывают злость у европейских фермеров

Доходы европейцев, которые отправляют на экспорт только четверть собранного зерна, часто зависят от того, на какой урожай могут рассчитывать российские сельхозпроизводители - они продают порядка половины.
Вечерний курьер вчера в 10:04
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Гаджеты

Xiaomi представила самый дешевый электроскутер Ninebot

Компания Ninebot, которая финансируется Xiaomi, не так давно представила две новые серии электрических скутеров (C и E). Владельцам скутеров C-серии не требуется регистрация транспортного средства для его использования, а также наличие водительского удостоверения.
iXBT.com 10 июля в 01:23
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Общество

С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии

Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа.
Российская газета вчера в 21:40
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