Армия и оружие
Российская газетаБоевики напали на колонну со снабжением для базы США в Ираке
На юге Ирака неизвестные напали на автоколонну, перевозившую снабжение для одной из американских баз. Инцидент произошел между городами Эс-Самава и Дивания. Злоумышленники были на пикапах.
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с чего всё началось
По словам источника, фуры, водители которых - граждане Ирака, перевозили из Босры снабжение для одной из баз США. Боевики атаковали колонну на пикапах и вынудили ее остановиться, после чего вывели водителей из грузовиков и подожгли транспортные средства, а затем скрылись в неизвестном направлении.РИА Новостивчера в 16:39
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