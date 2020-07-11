Армия и оружие
Российская газетаБоевики напали на колонну со снабжением для базы США в Ираке
Злоумышленники были на пикапах. Они вынудили колонну остановиться, вывели водителей из грузовиков, подожгли транспорт, после чего скрылись. "Четыре фуры подверглись вооруженному нападению в районе Наджме", - пишет РИА Новости со ссылкой на источник в иракской службе безопасности.
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с чего всё началось
По словам источника, фуры, водители которых - граждане Ирака, перевозили из Босры снабжение для одной из баз США. Боевики атаковали колонну на пикапах и вынудили ее остановиться, после чего вывели водителей из грузовиков и подожгли транспортные средства, а затем скрылись в неизвестном направлении.РИА Новостивчера в 16:39
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