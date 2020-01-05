Армия и оружие
RT на русскомБоевики напали на военную базу США в Кении
Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу. По словам кенийских военных, среди их военнослужащих, а также среди американских солдат жертв нет.
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Армия и оружие
Иран готовит ответный удар по военным объектам США
Тегеран готовит удар по военным объектам США в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, заявил военный советник верховного лидера Ирана Хосейн Деган.
Политика
Парламент Ирака потребовал вывода войск США после убийства Сулеймани
В день убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани Абдул-Махди заявил, что действия Вашингтона нарушают условия пребывания американских военных в Ираке.
Общество
Гороскоп на неделю с 6 января: Рыбы волнуются, Львы празднуют
Гороскоп на неделю с 6 января: Рыбы волнуются, Львы празднуют Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.
Авто
Tesla поставила рекорд по продажам электромобилей
Начало 2019 года прошло для компании Илона Маска не очень удачно – в первом квартале электромобили Tesla были проданы 63 тыс. раз.
Фигурное катание
Авербух назвал гонорары фигуристов за участие в ледовых шоу
Призер Олимпийских игр, хореограф в фигурном катании Илья Авербух рассказал новостному порталу Sport24 в воскресенье, 5 января, что средний гонорар спортсмена за участие в ледовом шоу колеблется в пределах 150–200 тыс. рублей за один выход.
Спорт
Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски»
Автоспорт
Шибалов выиграл первый этап «Дакара» в зачете грузовиков
Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова стал победителем первого этапа проходящего в Саудовской Аравии ралли-рейда "Дакар" в зачете грузовиков.
Происшествия
Омское собрание в память о Федорове прошло без задержаний
Армия и оружие
В результате авиаудара по военному училищу в Ливии погибли 23 человека
Общество
Умер боровшийся с раком хирург-онколог Андрей Павленко
Политика
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Происшествия
На Урале шестилетняя девочка пожаловалась соседке на педофила
СК Свердловской области начал проверку после появления в СМИ видео, на котором шестилетняя девочка жалуется соседке на домогательства от сожителя матери.
Шоу-бизнес
Константин и Софья Эрнст вышли в свет с дочерьми
Звездные супруги редко делятся подробностями личной жизни. Даже детей Константин и Софья Эрнст предпочитают скрывать от общественности.
Происшествия
В Архангельске рецидивист напал с ножом на водителя скорой
Полицейские в Архангельске задержали мужчину, напавшего с ножом на водителя бригады скорой помощи, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Хоккей
СКА обыграл минское «Динамо» в матче КХЛ
Общество
Северная Македония и Греция уже получают газ по «Турецкому потоку»
Болгария, Северная Македония и Греция начали получать газ из России по газопроводу "Турецкий поток" через новую точку входа "Странджа 2" - рассказал исполнительный директор "Булгартрансгаза" Владимир Малинов.
Происшествия
В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя
Молодой человек скончался от ножевых ранений после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
Футбол
«Мидлсбро» и «Тоттенхэм» проведут переигровку в Кубке Англии
Итоговый счёт – 1:1. «Мидлсбро» и «Тоттенхэм» не смогли разыграть билет в четвёртый раунд Кубка Англии с первого раза.
Авто
Новые Duster, Logan и Sandero еще не скоро станут гибридными
Компания Renault решила повременить с электрификацией трех моделей румынского суббренда Dacia - Logan, Sandero и Duster, сообщают СМИ со ссылкой на главу европейского офиса марки Филиппа Буро.
Общество
Старейшая жительница Земли отпраздновала 117-летие
Японка Канэ Танака 2 января отпраздновала свое 117-летие, передает Reuters.
Политика
Экс-глава украинского МИД рассказал о планах Путина на Крым
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин спрогнозировал действия России в отношении Украины в 2020 году.
Происшествия
Мужчина с оружием попытался пройти в Дом творчества в Ростове
В Ростове-на-Дону мужчина попытался пройти в Дом творчества с сумкой с оружием. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Армия и оружие
Столтенберг созвал срочное заседание совета НАТО 6 января
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял решение о созыве 6 января срочного заседания Североатлантического совета на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Хоккей
Германия разгромила Казахстан и осталась в элитном дивизионе МЧМ
Молодежная сборная Германии со счетом 6:0 победила сверстников из Казахстана в решающем матче за право остаться в элитном дивизионе МЧМ.
Происшествия
Полицейский задержан после ДТП со смертельным исходом в Крыму
Глава отдела участковых уполномоченных по Первомайскому району Крыма задержан по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом.
Происшествия
В Таиланде задержали россиян за секс на пляже
Общество
Выявлены АЗС с некачественным топливом
Росстандарт опубликовал список 157 АЗС, которые используют некачественное топливо.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.