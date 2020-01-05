Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомБоевики напали на военную базу США в Кении

Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу. По словам кенийских военных, среди их военнослужащих, а также среди американских солдат жертв нет.
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