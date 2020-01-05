Армия и оружие
RT на русскомБоевики напали на военную базу США в Кении
Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу. По словам кенийских военных, среди их военнослужащих, а также среди американских солдат жертв нет.
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Общество
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Армия и оружие
Трамп пригрозил Ирану ударом новейшим оружием
Американский лидер пояснил, что в случае нападения Ирана на американскую базу или любого гражданина США Вашингтон отправит им часть этого «совершенно нового прекрасного оружия без колебаний».
Происшествия
В Иркутской области ребенок получил пулевое ранение в новогоднюю ночь
Ребенок в новогоднюю ночь в одном из садоводств Иркутской области получил пулевое ранение, проводится проверка, сообщает ГУМВД по региону.
Шоу-бизнес
Самбурская на Бали отправилась за хлебом в розовом купальнике
Актриса Настасья Самбурская проводит новогодние праздники на Бали.
Политика
Пушков предложил США вернуть Техас Мексике
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.
Культура
Продюсер «Ведьмака» признался, что создатели наделали много ошибок
Продюсер сериала «Ведьмак» Томаш Багиньский признался, что создатели сериала наделали много ошибок, когда адаптировали роман для телевидения.
Армия и оружие
Силовики ВСУ подорвались при установке мин у Золотого в Донбассе
Украинские силовики подорвались у линии соприкосновения в Донбассе в районе населенного пункта Золотое при минировании местности.
Гаджеты
CES 2020: Zotac обновила игровые неттопы ZBOX Magnus E
Компания Zotac приурочила к выставке потребительской электроники CES 2020 анонс новых компактных компьютеров ZBOX Magnus E, созданных специально для любителей игр.
Хоккей
Ларионов — о финале МЧМ: важно убрать свое эго в одно место
Тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов заявил, что сплочённость и командный дух должны стать залогом успеха в финале чемпионата мира против команды Канады.
Здоровье
Врачи доказали, что сидеть в позе нога на ногу опасно для здоровья
Сидячий образ жизни в принципе вреден для здоровья, но риски возникновения сколиоза могут увеличиться, если сидеть в позе нога на ногу.
Здоровье
В Госдуме рекомендовали россиянам не переедать в новогодние каникулы
В Госдуме призвали россиян воздержаться от переедания и чрезмерного употребления спиртного во время новогодних праздников, передаёт РИА Новости.
Хоккей
Сборная России вышла в финал МЧМ по хоккею
Сборная России вышла в финал Молодежного Чемпионата мира по хоккею.
Происшествия
В Ростове-на-Дону мужчина с оружием пытался пройти в Дом творчества
В Ростове-на-Дону полицейские устанавливают личность мужчины, пытавшегося пронести подозрительные предметы в один из Домов творчества.
Армия и оружие
На морском пути в Сирию сломался десантный корабль «Орск»
Речь идет о большом десантном корабле «Орск» Черноморского флота РФ.
Общество
Поправки в ПДД вступили в силу в России
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, корректирующие список документов, которые необходимо предъявлять сотрудникам ГИБДД.
Политика
СМИ узнали об отдыхе Зеленского в Омане
Гаджеты
Xiaomi рассказала о своих планах в случае ввода санкций со стороны США
Во время недавнего интервью менеджер по продукции Xiaomi Аби Го (Abi Go) коснулась нескольких интересных тем, в том числе о запрете со стороны США.
Экономика
В России установка «умных» счетчиков в 2020 году станет обязательной
В 2020 году в России начнется повсеместная обязательная установка интеллектуальных систем учета электрической энергии, или попросту "умных" счетчиков.
Армия и оружие
РВСН полностью оснастят новыми ракетными комплексами к 2024 году
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), как планируется, будут на 100% оснащены современными ракетными комплексами к 2024 году.
Кино
Кассовые сборы российских фильмов снизились в 2019 году
Культура
Фотофакт: Леонид Якубович прилетел в Якутск
Армия и оружие
Иран планирует продолжить сотрудничество с Россией по САР
Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, что гибель иранского генерала Касема Сулеймани при операции США в Ираке не отразится на взаимодействии Тегерана и Москвы по Сирии.
Шоу-бизнес
Пригожин ответил на критику «Голубых огоньков»
Спорт
Устюгов и Большунов заняли призовые места на «Тур де Ски»
Устюгов занял второе место, отстав от норвежца Йоханнеса Клебо на 0,7 секунды. Большунов пришел третьим, уступив Устюгову 0,53 секунды.
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Общество
Солнце и Земля максимально сблизились
Земля в воскресенье, 5 января, оказалась на самом близком расстоянии от Солнца.
Авто
Названы самые популярные автомобили премиум-сегмента в России
Армия и оружие
Великобритания приготовилась ударить «Томагавками» по Ирану
Великобритания готова нанести удар по Ирану в случае, если напряженность между Тегераном и США на Ближнем Востоке, вызванная гибелью генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, выльется в войну.
Происшествия