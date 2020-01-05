Армия и оружие
RT на русскомБоевики напали на военную базу США в Кении
Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу. По словам кенийских военных, среди их военнослужащих, а также среди американских солдат жертв нет.
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Армия и оружие
СМИ сообщили о минометном обстреле американского посольства в Багдаде
Хоккей
Канада — Россия 3:3 (3-й период)
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Audi S4, BMW M340i, Mercedes-AMG E 53 и Volvo S60 сразились на прямой
В заезде приняли участие: дизельный универсал Audi S4 Avant, купе Mercedes-AMG E 53 с бензиновым агрегатом, а также BMW версии M340i.
Политика
Иран отказался от ограничений ядерной сделки
Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".
Политика
Гуайдо лишился поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо снят с поста руководителя Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Футбол
В «Енисее» остановились на кандидатуре Тарханова
По данным matchtv.ru, основным претендентом на пост главного тренера «Енисея» является Александр Тарханов, занимающий сейчас должность вице-президента «Пюника».
Армия и оружие
Эрдоган объявил о начале переброски турецких военных в Ливию
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Политика
Генсек НАТО созвал экстренное заседание по ситуации в Ираке
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал экстренное заседание Североатлантического совета по ситуации в Ираке.
Армия и оружие
Иран готовит удар по военным объектам США
В Иране готовится удар по военным объектам США, что станет ответом на убийство генерала Касема Сулеймани.
Культура
Скончался народный артист России Геннадий Пискунов
Народный артист РФ Геннадий Пискунов скончался в одной из столичных клиник.
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В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя
Молодой человек скончался от ножевых ранений после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщает следственное управление СК России по Нижегородской области.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поставила своего 3-летнего сына Платона на лыжи
Ксения Собчак показала своего подросшего сына Платона на лыжах. Мальчик учится кататься на одном из курортов французских Альп.
Кино
Права на Халка
Именно на базе Universal были ранее созданы два сольных проекта: «Халк» Энга Ли 2003 года и «Невероятный Халк» с Эдвардом Нортоном 2008 года.
Спорт
Наталья Непряева стала второй в общем зачете «Тур де Ски»
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова случайно показала таинственного бойфренда
Новогодние каникулы Анастасия Волочкова решила провести в жарком Таиланде, куда отправилась не одна, а в компании таинственного возлюбленного, которого уже целый год не могут увидеть подписчики.
Культура
Президент Туркменистана выступил диджеем на новогоднем шоу
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов устроил диджей-сет для министров и чиновников на новогоднем корпоративе.
Общество
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Футбол
«Динамо» интересуется форвардом сборной Хорватии
Московское «Динамо» проявляет интерес к форварду загребского «Динамо» и сборной Хорватии Мисло Оршичу, сообщает Sportske Novosti.
Авто
Kia запретила продавать новый седан Optima таксистам
Политика
В Крыму призвали США не множить мифы о полуострове
Глава комитета крымского парламента по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал американских политиков перестать множить мифы о Крыме.
Политика
Эрдоган считает, что убийство Сулеймани нельзя оставлять без ответа
«Нельзя оставлять без какого-либо ответа убийство какого-либо военачальника, который входил в высшие эшелоны власти какого-либо государства», - приводит слова турецкого лидера ТАСС.
Политика
Зеленский провел переговоры с министром иностранных дел Омана
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с министром иностранных дел Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.
Политика
Макрон обсудил с Трампом ситуацию вокруг убийства генерала Сулеймани
Президент Франции Эммануэль Макрон днем в воскресенье провёл телефонные переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает Елисейский дворец.
Политика
Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию 15 января
Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию РФ 15 января в Центральном выставочном зале "Манеж", говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
В Киеве отменили выступление Хакамады из-за Крыма
Футбол
Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука стал отцом
Экономика
Акции Saudi Aramco упали до минимума на фоне убийства Сулеймани
Курс акций Saudi Aramco, нефтяной компании Саудовской Аравии, на фоне убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани снизился до минимальных значений с момента IPO, пишет Reuters.