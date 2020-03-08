Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ Саракибе нашли доказательства подготовки химатаки боевиками

Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии 4 марта сообщил, что в западных кварталах Саракиба примерно 15 террористов попытались взорвать боеприпасы вместе с емкостями, наполненными отравляющими химическими веществами, чтобы обвинить сирийскую армию в применении запрещенных отравляющих веществ и сорвать ее наступление.
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с чего всё началось

В Саракибе нашли доказательства подготовки химатаки боевиками

Сирийские военные обнаружили в городе Саракиб провинции Идлиб химические отравляющие вещества, которые свидетельствуют о попытке террористов устроить провокации, передает корреспондент РИА Новости.
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В Идлибе нашли химвещества, которые террористы якобы хотели использовать для провокации

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