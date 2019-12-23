Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиБоевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообшил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков. Инцидент произошел накануне с наступлением темного времени суток.
Читать в источнике
Комментировать118

Подробнее о событии

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

РИА Новости14:05

Минобороны РФ сообщило об атаке боевиков на базу Хмеймим

Коммерсантъ15:10

Минобороны сообщило об атаке беспилотников на авиабазу России в Сирии

Известия14:06

Израиль и Аль-Каида атаковали российскую авиабазу «Хмеймим»

Avia.pro19:01

Сирийские боевики пытались атаковать российскую базу Хмеймим с помощью беспилотников

ТАСС14:03

Отражена атака беспилотников на российскую авиабазу в Сирии

Взгляд.ру14:10

Российскую авиабазу в Сирии атаковали

Lenta.ru09:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 20:07, Ашберн
Политика

В России ответили на претензии ЕС из-за Крымского моста

РИА Новости 14:25
Авто

Названа цена на новый кроссовер Kia Seltos в России

Автомобиль Kia Seltos в комплектации Luxe появится на российском рынке в 2020 году.
ФАН 16:18
Общество

Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, первые положения начнут действовать уже в январе, основные вступят в силу 1 октября, сообщает «Ъ» со ссылкой на текст документа и на собеседника в аппарате правительства.
BFM.ru 20:04
Гаджеты

Умные часы Xiaomi Youpin за $17 поступили в продажу

Как пишет источник, в Китае стартовали продажи умных часов Xiaomi Youpin.
iXBT.com 02:32
Кино

«Зеленая книга» стала главным фильмом года по версии «Кинопоиска»

Драма режиссера Питера Фаррелли "Зеленая книга" (Green Book) стала главным фильмом года по версии "Кинопоиска", сообщили в понедельник в пресс-службе интернет-сервиса.
ТАСС 07:35
Армия и оружие

В распоряжение ВМС Турции поступят шесть подводных лодок к 2027 году

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в период с 2022 по 2027 год в распоряжение ВМС Турции поступят шесть подводных лодок.
RT на русском вчера в 13:14
Кино

Режиссер Терри Гиллиам заявил о ненависти к «Черной пантере»

Режиссер Терри Гиллиам, который известен своими фильмами «12 обезьян», «Страна приливов», «Бразилия» заявил, что ненавидит «Черную пантеру».
Актуальные Новости 07:16
Происшествия

СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
РИА Новости 18:49
Экономика

В ПФР рассказали об индексации пенсии уволившихся пенсионеров

В Пенсионном фонде объяснили как индексируют пенсию уволившихся с работы пенсионеров.
EastRussia вчера в 04:05
Кино

Роберт Паттинсон пообещал уйти в порно в случае провала «Бэтмена»

Исполнитель главной роли в экранизации комиксов DC "Бэтмен" Роберт Паттинсон признался, что устал от вопросов по поводу фильма и описал свой план действий в случае провала.
Kinonews.ru вчера в 14:51
Кино

Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках постельной сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме "Текст", заявил режиссер кинокартины Клим Шипенко, передает ФАН со ссылкой на StarHit.
Радио Sputnik 21 декабря в 12:41
Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
REGNUM 10:33
Энергетика

«Нафтогаз» выступил за перенос точек передачи газа на границу с РФ

«Нафтогаз» работает над переносом так называемых точек передачи газа на границу России и Украины с привлечением европейских компаний, заявил 23 декабря исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Известия 16:56
Армия и оружие

Сирийская армия установила контроль над населенным пунктом ат-Тах

"Сирийская армия установила контроль над стратегическим населенным пунктом ат-Тах на юго-востоке провинции Идлиб", - сообщил источник.
РИА Новости вчера в 13:08
Политика

Медведев анонсировал завершение строительства «Северного потока-2»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев анонсировал завершение строительства газопровода «Северный поток-2» несмотря на санкции США.
Lenta.ru 14:20
Происшествия

Следователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе

Следователи Следственного комитета РФ проводят обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях.
ТАСС 05:57
Здоровье

На работу в Сахалинскую область привлекли 300 врачей

На работу в Сахалинскую область в этом году привлекли 300 врачей.
Сахалин.Инфо 04:21
Транспорт

Правительство ограничит водителям фур и автобусов время езды за рулем

В правительстве утвердили поправки в правила дорожного движения, которые вводят ограничения по нахождению за рулем для водителей автобусов и грузовиков с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонн.
РБК 15:07
Финансы

Официальный курс евро на вторник снизился до 69 рублей

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 38,02 копейки - до 68,9978 рубля, курс доллара - на 15,72 копейки - до 62,2499 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:32
Авто

Найден способ спасения дизельных двигателей

Car.ru 21 декабря в 08:41
Шоу-бизнес

Ксения Бородина трогательно поздравила дочь Теону с 4-летием

Телеведущая Ксения Бородина поздравила свою дочь Теону с днем рождения, сегодня наследница звезды и бизнесмена Курбана Омарова отметила 4-летие.
Дни24 вчера в 11:37
Кино

Россиянам впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

Телеканал "Россия" отреставрировал фильм режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и впервые покажет новую версию киноленты в Full HD качестве.
РИА Новости 16:48
Транспорт

Из Петербурга в Крым отправился первый поезд

Первый пассажирский поезд № 7/8 "Таврия" отправился из Санкт-Петербурга в Севастополь.
Вести.Ru 06:32
Общество

Уральцы смогут увидеть в небе кольцеобразное солнечное затмение

Спутник Земли закроет Солнце максимум на 15 процентов, такое положение небесных тел будет в самом начале затмения.
Российская газета 04:01
Общество

Три этажа башни обслуживания для стартового комплекса «Ангара» поступили на космодром Восточный

Пресс-служба центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, предприятие Роскосмоса) во вторник сообщает, что доставлены четвертый, пятый и шестой этажи кабель-заправочной башни.
Интерфакс - Россия 19:33
Политика

Ротенберг раскрыл причины ночного звонка Путину о Крымском мосте

Владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг сообщил, что причиной ночного звонка президенту России Владимиру Путину стал доклад о завершении морской операции по установке арки железнодорожной части Крымского моста.
РИА Новости 08:54
Футбол

Артем Дзюба признан лучшим футболистом года по версии РФС

Аргументы и Факты 12:35
Технологии

Северный магнитный полюс быстро смещается к Сибири

UfacityNews.ru 14:58
Авто

Бюджетный Hyundai ix35 стал самым востребованным кроссовером марки

Бюджетный кроссовер корейского производства Hyundai ix35 вновь стал самым востребованным в SUV-сегменте.
Car.ru вчера в 02:07
Происшествия

Пятеро обвиняемых в убийстве Хашукджи приговорены к смертной казни

Суд Саудовской Аравии приговорил пятерых обвиняемых по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи к смертной казни.
RT на русском 04:52
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное