Армия и оружие
РИА НовостиБоевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообшил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков. Инцидент произошел накануне с наступлением темного времени суток.
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Сирийские боевики пытались атаковать российскую базу Хмеймим с помощью двух беспилотников
Комсомольская правда14:41
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Транспорт
Правительство ограничит водителям фур и автобусов время езды за рулем
В правительстве утвердили поправки в правила дорожного движения, которые вводят ограничения по нахождению за рулем для водителей автобусов и грузовиков с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонн.
Общество
Начальник первого отправившегося в Крым поезда опоздал на рейс
Начальник первого поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Крым опоздал на рейс, так как поздравлял президента России Владимира Путина с открытием железнодорожного движения на Крымском мосту.
Политика
Ротенберг раскрыл причины ночного звонка Путину о Крымском мосте
Владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг сообщил, что причиной ночного звонка президенту России Владимиру Путину стал доклад о завершении морской операции по установке арки железнодорожной части Крымского моста.
Политика
В ЕС раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту
«Российская Федерация завершила строительство железнодорожного участка Крымского моста и открывает железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом без согласия Украины», — говорится в сообщении.
Шоу-бизнес
Дана Борисова решила не брать дочь в Таиланд в знак наказания
Борисова поставила дочь на место, пройдя обследование в клинике и сдав анализы на наличие запрещенных веществ в организме.
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Культура
Мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 4» показали в Москве
Шоу-бизнес
Ксения Бородина трогательно поздравила дочь Теону с 4-летием
Телеведущая Ксения Бородина поздравила свою дочь Теону с днем рождения, сегодня наследница звезды и бизнесмена Курбана Омарова отметила 4-летие.
Политика
Медведев: «Северный поток-2» будет достроен
"Северный поток-2" будет достроен, несмотря на санкции США, заверил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Здоровье
Диетолог Соломатина рассказала, кому нельзя пить минеральную воду
Доктор обратила внимание на то, что при наличии язвы либо гастрита нет нужды пить кислотные минеральные воды, отметив, что при проблемах с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) при раздражении слизистой может нанести вред даже столовая вода.
Кино
Россиянам впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
Телеканал "Россия" отреставрировал фильм режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и впервые покажет новую версию киноленты в Full HD качестве.
Общество
Кот Мостик задержится на Крымском мосту после его открытия
22 декабря начальник заказчика строительства Управления федеральных автомобильных дорог «Тамань» Кайрат Турсунбеков рассказал, что железнодорожная часть Крымского моста готова к приему первых поездов и уже проинспектирована знаменитым котом Мостиком.
Происшествия
Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков
Один из московских судов рассмотрит уголовное дело актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу "Счастливы вместе", которую ранее задержали с кокаином.
Политика
Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией
Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
Общество
Температура в Москве установила рекорд за 140 лет метеонаблюдений
"Воздух в Москве к вечеру понедельника прогрелся до плюс 6,2 градусов, что на 0,3 градуса выше прежнего рекорда для 23 декабря, установленного в 2015 году", - сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро.
Спорт
Почему Первый канал резко убрал из эфира трансляцию лыжных гонок
Неудача российских команд в квалификации заставила Первый канал пересмотреть сетку вещания и отказаться от прямой трансляции финальных забегов.
Политика
Зюганов объяснил свои слова о досрочных президентских выборах
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал свои слова о том, что он не исключает возможности проведения досрочных выборов президента, сообщает сайт kp.ru.
Экономика
Bloomberg назвал рубль убежищем от торговой войны США и Китая
Эксперты HSBC Holdings Plc назвали рубль «лучом света» на фоне страхов перед торговой войной США и Китая.
Гаджеты
Motorola отложила выход раскладушки Razr с гибким экраном
Биатлон
СБР объявил составы сборной России на январские этапы Кубка мира
Сегодня, 23 декабря глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев предоставил список спортсменов, получивших вызов в национальную команду на январские этапы Кубка мира.
Экономика
Совфед одобрил закон о повышении МРОТ в 2020 году
Закон о новом минимальном размере оплаты труда (МРОТ) в 2020 году Совет Федерации одобрил на пленарном заседании 23 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.
Футбол
Головин принял участие в крупной победе «Монако» над «Лиллем»
«Монако» в рамках 19-го тура французского чемпионата принимал на своем стадионе «Лилль».
Политика
Путин признался, что не пьет чай
Шоу-бизнес
Поклонников восхитила натуральная грудь Екатерины Климовой
Только недавно благодарные зрители расхваливали звезду за откровенные кадры в купальнике с фотосессии в пенном джакузи, как 41-летняя Екатерина Климова подарила им новый повод для восхищения.
Космос
Кости и будущее: что нового открыли ученые в 2019 году
13 июля 2019 года в космос была отправлена обсерватория «Спектр-РГ», с помощью которой ученые хотят уточнить и дополнить существующую карту Вселенной.
Футбол
Капитан «Боруссии» Ройс женился
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию
"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", — написала Кудрявцева.
Кино