Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиБоевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообшил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков. Инцидент произошел накануне с наступлением темного времени суток.
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Авиабаза «Хмеймим» атакована второй раз за сутки

Avia.pro16:23

Минобороны РФ сообщило об атаке боевиков на базу Хмеймим

Коммерсантъ15:10

Российскую авиабазу в Сирии атаковали

Lenta.ru09:55

Сирийские боевики пытались атаковать российскую базу Хмеймим с помощью двух беспилотников

Комсомольская правда14:41

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

РИА Новости14:05

Сирийские боевики пытались атаковать российскую базу Хмеймим с помощью беспилотников

ТАСС14:03

Российские ПВО отразили атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим

РБК14:43
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Транспорт

Правительство ограничит водителям фур и автобусов время езды за рулем

В правительстве утвердили поправки в правила дорожного движения, которые вводят ограничения по нахождению за рулем для водителей автобусов и грузовиков с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонн.
РБК 15:07
Общество

Начальник первого отправившегося в Крым поезда опоздал на рейс

Начальник первого поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Крым опоздал на рейс, так как поздравлял президента России Владимира Путина с открытием железнодорожного движения на Крымском мосту.
Lenta.ru 16:49
Политика

Ротенберг раскрыл причины ночного звонка Путину о Крымском мосте

Владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг сообщил, что причиной ночного звонка президенту России Владимиру Путину стал доклад о завершении морской операции по установке арки железнодорожной части Крымского моста.
РИА Новости 08:54
Политика

В ЕС раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту

«Российская Федерация завершила строительство железнодорожного участка Крымского моста и открывает железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом без согласия Украины», — говорится в сообщении.
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На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

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REGNUM 10:33
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Мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 4» показали в Москве

Inc-news.ru вчера в 15:39
Шоу-бизнес

Ксения Бородина трогательно поздравила дочь Теону с 4-летием

Телеведущая Ксения Бородина поздравила свою дочь Теону с днем рождения, сегодня наследница звезды и бизнесмена Курбана Омарова отметила 4-летие.
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«Салават Юлаев» одолел «Ак Барс» в вынесенном матче КХЛ

Газета.Ru 16:27
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Медведев: «Северный поток-2» будет достроен

"Северный поток-2" будет достроен, несмотря на санкции США, заверил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Российская газета 12:04
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Диетолог Соломатина рассказала, кому нельзя пить минеральную воду

Доктор обратила внимание на то, что при наличии язвы либо гастрита нет нужды пить кислотные минеральные воды, отметив, что при проблемах с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) при раздражении слизистой может нанести вред даже столовая вода.
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Россиянам впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

Телеканал "Россия" отреставрировал фильм режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и впервые покажет новую версию киноленты в Full HD качестве.
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Происшествия

В Красноярске задержали бегавшую по улице голую женщину

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Общество

Кот Мостик задержится на Крымском мосту после его открытия

22 декабря начальник заказчика строительства Управления федеральных автомобильных дорог «Тамань» Кайрат Турсунбеков рассказал, что железнодорожная часть Крымского моста готова к приему первых поездов и уже проинспектирована знаменитым котом Мостиком.
Известия вчера в 22:44
Происшествия

Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков

Один из московских судов рассмотрит уголовное дело актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу "Счастливы вместе", которую ранее задержали с кокаином.
Газета.Ru вчера в 08:31
Политика

Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией

Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
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Общество

Температура в Москве установила рекорд за 140 лет метеонаблюдений

"Воздух в Москве к вечеру понедельника прогрелся до плюс 6,2 градусов, что на 0,3 градуса выше прежнего рекорда для 23 декабря, установленного в 2015 году", - сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро.
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Почему Первый канал резко убрал из эфира трансляцию лыжных гонок

Неудача российских команд в квалификации заставила Первый канал пересмотреть сетку вещания и отказаться от прямой трансляции финальных забегов.
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Зюганов объяснил свои слова о досрочных президентских выборах

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал свои слова о том, что он не исключает возможности проведения досрочных выборов президента, сообщает сайт kp.ru.
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Bloomberg назвал рубль убежищем от торговой войны США и Китая

Эксперты HSBC Holdings Plc назвали рубль «лучом света» на фоне страхов перед торговой войной США и Китая.
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Motorola отложила выход раскладушки Razr с гибким экраном

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СБР объявил составы сборной России на январские этапы Кубка мира

Сегодня, 23 декабря глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев предоставил список спортсменов, получивших вызов в национальную команду на январские этапы Кубка мира.
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Совфед одобрил закон о повышении МРОТ в 2020 году

Закон о новом минимальном размере оплаты труда (МРОТ) в 2020 году Совет Федерации одобрил на пленарном заседании 23 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Головин принял участие в крупной победе «Монако» над «Лиллем»

«Монако» в рамках 19-го тура французского чемпионата принимал на своем стадионе «Лилль».
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Путин признался, что не пьет чай

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Кости и будущее: что нового открыли ученые в 2019 году

13 июля 2019 года в космос была отправлена обсерватория «Спектр-РГ», с помощью которой ученые хотят уточнить и дополнить существующую карту Вселенной.
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Ди Каприо раскритиковал коллег за жалобы на тяжелую работу

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