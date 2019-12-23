Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиБоевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообшил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков. Инцидент произошел накануне с наступлением темного времени суток.
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Израильские СМИ похвастались ударом ВВС Израиля по российской военной авиабазе в Сирии

Avia.pro21:23

Российскую авиабазу в Сирии атаковали

Lenta.ru09:55

Сирийские боевики пытались атаковать российскую базу Хмеймим с помощью двух беспилотников

Комсомольская правда14:41

Минобороны сообщило об атаке беспилотников на авиабазу России в Сирии

Известия14:06

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

РИА Новости14:05

Сирийские боевики пытались атаковать российскую базу Хмеймим с помощью беспилотников

ТАСС14:03

Минобороны РФ сообщило об атаке боевиков на базу Хмеймим

Коммерсантъ15:10
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Происшествия

Суд оправдал мужчину, выбросившего младенца из окна

В Североуральске суд принял решение оправдать местного жителя, выкинувшего из окна 3-месячного младенца, в связи "с отсутствием состава преступления".
Вести.Ru 03:15
Экономика

Глава ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов раскрыл особый механизм индексации пенсионных выплат для работающих пенсионеров.
News.ru 21 декабря в 22:36
Происшествия

В Подмосковье загорелся цех по переработке резины

«В 02:50 произошел пожар в цехе по переработке резины на территории промзоны по адресу: Раменский р-н, д. Чулково Московской области», — сказали в ведомстве.
RT на русском 20:34
Общество

Россию ждут новые экзамены на водительские права

Постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
REGNUM 21:31
Кино

Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные

Замыкает пятерку лидеров новинка проката - анимационный фильм "Фиксики против Кработов", собравший 56,5 миллиона рублей за уик-энд.
РИА Новости вчера в 22:52
Политика

Опубликовано видео проезда Путина по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин открыл железнодорожную часть моста через Керченский пролив.
РИА Новости 07:59
Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
REGNUM 10:33
Происшествия

Силовики обыскали квартиру сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова

Соратник оппозиционера Борис Золотаревский сообщил «МБХ медиа», что сначала силовики взломали дверь в квартиру Руслана Шаведдинова, провели обыск, а затем увезли его на допрос в Следственный комитет.
Общая газета.RU 21:16
Экономика

Назван российский бизнесмен года

Журнал Forbes назвал главных героев уходящего 2019 года в сфере российского бизнеса.
Lenta.ru 12:07
Общество

СКР переквалифицировал обвинение по делу Baring Vostok

Следственный комитет России (СКР) предъявил в окончательной редакции обвинение фигурантам дела Baring Vostok, переквалифицировав обвинение, сообщили «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 12:23
Экономика

«Росатом» полностью выполнил гособоронзаказ 2019 года

Госкорпорация "Росатом" в 2019 году вновь, как и на протяжении многих лет, полностью выполнила государственный оборонный заказ, сообщил ее генеральный директор Алексей Лихачев.
РИА Новости 21:30
Финансы

Госбанки нарастили премии топ-менеджерам в России

В ВТБ рассказали, что в 2018 году банк нарастил прибыль в 1,5 раза, до 179 млрд рублей, и заплатил более высокую годовую премию.
Известия вчера в 17:41
Кино

Россиянам впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

Телеканал "Россия" отреставрировал фильм режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и впервые покажет новую версию киноленты в Full HD качестве.
РИА Новости 16:48
Гаджеты

В Сети появился ролик с дизайном iPhone 12

RuNews24.ru 15:21
Здоровье

Диетолог Соломатина рассказала, кому нельзя пить минеральную воду

Доктор обратила внимание на то, что при наличии язвы либо гастрита нет нужды пить кислотные минеральные воды, отметив, что при проблемах с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) при раздражении слизистой может нанести вред даже столовая вода.
RuNews24.ru 05:32
Политика

Пушков: Столтенберг хочет встретиться с Путиным «для видимости»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столнтенберг выразил готовность встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, так как столкнулся с «фрондой» президента Франции Эммануэля Макрона, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
REGNUM 17:19
Космос

Учёные рассказали об исчезновении сотни звёзд с ночного неба

Ferra вчера в 03:24
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию

"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Газета.Ru 18:11
Единоборства

Рамзан Кадыров уверен, что сможет победить Александра Емельяненко

Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал возможный бой с бойцом ММА Александром Емельяненко.
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Кино

Джеки Чан рассказал, как чуть не утонул на съемках нового фильма

Актер Джеки Чан едва не утонул на съемках фильма "Авангард", сообщает The Straits Times.
Народные новости 19:21
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил о передающемся от собак опасном заболевании

Роспотребнадзор рассказал «Российской газете» об опасном заболевании, которое может передаваться от собаки к человеку.
РБК 21:08
Происшествия

Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд

РИА Новости вчера в 07:58
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
РИА Новости вчера в 22:06
Политика

Кадыров объяснил, почему экс-мэр Грозного пытал женщин электрошокером

Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров, который бил женщин-мошенниц электрошокером во время допросов, «перестарался», поскольку слишком рано вышел на работу после операции.
URA.Ru 19:17
Культура

Кеосаян попросил Ветлицкую держаться подальше от политики

Газета.Ru 09:52
Происшествия

Следователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе

Следователи Следственного комитета РФ проводят обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях.
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Авто

Renault отзовет в России почти 80 тысяч машин

RZN.info 07:35
Технологии

«Отдать в зубы зверю». Психологи не советуют дарить детям гаджеты

Радио Sputnik 19:00
Происшествия

Пятерых обвиняемых в убийстве Хашукджи приговорили к смертной казни

Саудовская Аравия объявила о завершении расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в октябре прошлого года в консульстве королевства в Стамбуле, пятеро обвиняемых приговорены к смертной казни, трое — к 24 годам тюремного заключения, говорится в сообщении генпрокуратуры, переданном газетой "Ас-Сабк".
РИА Новости 04:56
Игры

Grand Theft Auto V выпустили на iOS и Android

Журнал "Игромания" в 2013 году Grand Theft Auto V признал "Игрой года".
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