Армия и оружие
РИА НовостиБоевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообшил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков. Инцидент произошел накануне с наступлением темного времени суток.
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Сирийские боевики пытались атаковать российскую базу Хмеймим с помощью двух беспилотников
Комсомольская правда14:41
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