Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиБоевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

Боевики в Сирии 19 января пытались атаковать с помощью беспилотников авиабазу Хмеймим, ПВО базы уничтожили цели, ущерба базе нет, сообщает Минобороны России.
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Что случилось этой ночью: понедельник, 20 ноября

Интерфаксвчера в 23:30

В Сирии российскую авиабазу Хмеймим атаковали с помощью беспилотников

Коммерсантъвчера в 16:21

Российская база Хмеймим отразила атаку беспилотников в Сирии

Известиявчера в 15:51

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

РИА Новостивчера в 15:51

В Сирии боевики предприняли попытку атаковать российскую авиабазу Хмеймим

Московский Комсомолецвчера в 15:51

Военные отразили атаку БПЛА боевиков на авиабазу Хмеймим

RT на русскомвчера в 16:09

Средства ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии отразили атаку беспилотников

ТАССвчера в 16:07
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Политика

Зеленский предложил построить неконфликтную «общую историю» на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что из сложной истории на Украине следует сделать общую с неконфликтными именами героев.
Газета.Ru 00:50
Армия и оружие

СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии

РБК вчера в 15:44
Политика

Макрон и Меркель «потеряли» Путина в Берлине

Lenta.ru вчера в 18:36
Происшествия

В отеле Перми из-за прорыва трубы погибли пять человек

В результате прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле в Перми погибли четыре человека, еще трое госпитализированы с ожогами.
BFM.ru вчера в 22:57
Экономика

СМИ раскрыли источники доходов Мишустина и его супруги

Газета "Коммерсант" рассказала об источниках доходов премьер-министра Михаила Мишустина и его супруги.
РИА Новости вчера в 14:02
Общество

Путин отказался от участия в крещенских купаниях

Президент России Владимир Путин в 2020 году отказался от участия в крещенских купаниях 19 января из-за теплой погоды и отсутствия льда и снега.
Lenta.ru 00:45
Общество

Ozon почти полностью откажется от собственных курьеров

Один из крупнейших интернет-магазинов России Ozon решил отказаться от большей части собственных курьеров.
Ведомости вчера в 23:44
Общество

В Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала на первого ребенка

Россиянам могут начать оформлять материнский капитал на первого ребенка с марта или апреля 2020 года.
РБК вчера в 20:08
Общество

«Новая газета»: две связанные с Пригожиным компании займутся добычей нефти в Сирии

Две российские компании «Велада» и «Меркурий», которые в декабре 2019 года заключили контракты с парламентом Сирии о добыче нефти и геологоразведке, связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным.
Дождь 00:41
Общество

Раскрыты детали продажи «красивых» автомобильных номеров

Детали продажи номеров раскрыл «Коммерсантъ» со ссылкой на проект документа.
Lenta.ru 00:37
Политика

Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России

REGNUM 00:29
Общество

Банкам могут запретить брать комиссию за платежи по ЖКХ

До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект о запрете для банков брать комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), сообщил «Известиям» глава фракции «Единой России» Сергей Неверов.
Коммерсантъ вчера в 20:20
Происшествия

На Ямале драка в ночном клубе закончилась смертью мужчины

Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе выясняют обстоятельства драки в ночном клубе, закончившейся смертью мужчины, который вмешался в конфликт между посетителями, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
РИА Новости 00:35
Общество

Новый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом

Ключевая задача ФНС — не собрать больше налогов, а «обелить рынок», заявил в интервью «Ведомостям» Даниил Егоров, сменивший на посту главы налоговой службы Михаила Мишустина.
РБК вчера в 18:23
Политика

Зюганов выдвинул требование правительству Мишустина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в соцсетях назвал освобождение россиян от кредитной кабалы главной задачей правительства Михаила Мишустина.
Свободная Пресса 00:04
Происшествия

Полгода группового секса со школьницей: о происходящем рассказала мать

Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию, когда выяснила, что ее 14-летняя дочь в течение полугода занимается сексом сразу с двумя молодыми людьми.
Вести.Ru вчера в 12:55
Энергетика

Российский газ обеспечил почти половину закупок ЕС

За год, согласно оценке издания, ЕС увеличил общие закупки газа на 8%, до 422,6 миллиарда кубометров.
Телеканал 360° вчера в 20:44
Космос

На небе нашли девять источников фотонов экстремальных энергий

Оказалось, что фотоны с энергией выше 56 тераэлектронвольт приходят от девяти источников, а три из них видны на энергиях выше 100 тераэлектронвольт.
N+1 17 января в 06:40
Технологии

«Додо Пицца» купила приложение «Где Шаверма»

Сеть пиццерий «Додо Пицца» купила мобильное приложение «Где Шаверма», сообщил на своей странице в Facebook основатель сети Фёдор Овчинников.
Retailer.ru вчера в 17:59
Здоровье

В России заработали новые правила лечения по полису ОМС

В России с января заработали новые, расширенные правила лечения по полису ОМС, принятые правительством в конце 2019 года.
Актуальные Новости вчера в 03:14
Политика

России вернут долги за военную технику

России вернут долги за военную технику, поставленную ранее другим странам.
Lenta.ru вчера в 21:12
Политика

Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец

Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Вести.Ru вчера в 08:20
Происшествия

Московский школьник избил учительницу из-за наушников

Газета.Ru 17 января в 10:13
Единоборства

Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне в бою UFC

Ирландский боец Конор Макгрегор за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне в рамках турнира UFC 246.
Известия вчера в 00:30
Шоу-бизнес

Ксения Собчак похвасталась стройными ногами на отдыхе на Мальдивах

Воскресным днём Собчак решила показаться в соблазнительной позе в пикантном наряде, сделав акцент на свои длинные стройные и обнажённые ноги.
OvideO.ru вчера в 15:30
Кино

Режиссер фильма «Айка» рассказал о штрафе от Минкульта

Режиссер киноленты «Айка», попавшей в 2018 году в шорт-лист премии «Оскар», Сергей Дворцевой сообщил о требовании возврата 7,5 млн рублей Министерством культуры.
Aobe.ru вчера в 18:59
Спорт

Большунов выиграл гонку преследования на Кубке мира в Нове Место

Нева Спорт вчера в 07:46
Экономика

В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году

Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
РБК 18 января в 02:23
Происшествия

В Лондоне при нападении с ножом погибли три человека

РБК вчера в 21:57
Экономика

Объем слияний и поглощений в России упал до минимума за 17 лет

Прошедший 2019 год стал наихудшим для российского рынка слияний и поглощений (mergers and acquisitions, M&A) за семнадцать лет, отмечается в исследовании Refinitiv (бывшее подразделение F&R Thomson Reuters), с которым ознакомился РБК.
РБК вчера в 22:00
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