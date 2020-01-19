Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиБоевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

Боевики в Сирии 19 января пытались атаковать с помощью беспилотников авиабазу Хмеймим, ПВО базы уничтожили цели, ущерба базе нет, сообщает Минобороны России.
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Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

РИА Новости15:51

Военные отразили атаку БПЛА боевиков на авиабазу Хмеймим

RT на русском16:09

Средства ПВО российской базы Хмеймим уничтожили три воздушные цели

Интерфакс16:08

В Сирии российскую авиабазу Хмеймим атаковали с помощью беспилотников

Коммерсантъ16:21

В Сирии боевики предприняли попытку атаковать российскую авиабазу Хмеймим

Московский Комсомолец15:51

Российская база Хмеймим отразила атаку беспилотников в Сирии

Известия15:51

Средства ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии отразили атаку беспилотников

ТАСС16:07
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Названы имена трех министров, которые не войдут в новое правительство

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России вернут долги за военную технику

России вернут долги за военную технику, поставленную ранее другим странам.
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Представитель главы Чувашии объяснил его призыв «мочить» журналистов

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Коммерсантъ 22:05
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Путин в Берлине встретился с Борисом Джонсоном

Президент РФ Владимир Путин встретился в Берлине с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Life.ru 12:07
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Прокуратура Дагестана контролирует ситуацию с отравлением в Кизляре

В Кизляре проводятся надзорные мероприятия в связи с массовым отравлением граждан.
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Как считает Головачев, власти России проводят политику жесткого протекционизма, удерживают старые отрасли в полугосударственной собственности и пытаются создавать новые.
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Газета "Коммерсант" рассказала об источниках доходов премьер-министра Михаила Мишустина и его супруги.
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Газета.Ru 21:14
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Выход игры Cyberpunk 2077 перенесли

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Армия и оружие

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Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
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Участники международной конференции по Ливии приняли итоговое коммюнике, в котором призывают стороны ливийского конфликта к прекращению огня и военных передвижений по территории страны.
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Отмечается, что комедийно-драматический фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо получил премию за лучший актерский состав в игровом кино.
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Общество

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Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета Пескова высказалась о «конкретном беспределе» в России, идущем, по ее мнению, от правоохранительных органов.
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Армия и оружие

У базы ВКС в Сирии РЭБ перехватила вражеский беспилотник с интересным содержимым

Управление беспилотником боевиков было перехвачено дежурными средствами радиоэлектронной борьбы в районе населенного пункта Мошта-Мохаммед-Адра (40 км севернее российской авиабазы).
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