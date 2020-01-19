Армия и оружие
РИА НовостиБоевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Боевики в Сирии 19 января пытались атаковать с помощью беспилотников авиабазу Хмеймим, ПВО базы уничтожили цели, ущерба базе нет, сообщает Минобороны России.
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Происшествия
В отеле Перми четыре человека погибли из-за прорыва трубы
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
Общество
Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей
Президент России Владимир Путин уведомил, что всем участникам Великой Отечественной войны, а также всем приравненным категориям будут предоставлены выплаты в размере 75 тысяч рублей.
Религия
В Екатеринбурге военные окунулись в крещенскую купель
В Екатеринбурге служащие Центрального военного округа приняли участие в крещенских купаниях.
Политика
Зеленский: Путин понимает нашу позицию
По словам президента Украины Владимира Зеленского, российский лидер Владимир Путин понимает его позицию о том, что Украина является независимым государством.
Хоккей
Шестёркин стал третьей звездой матча «Рейнджерс» — «Коламбус»
Встреча прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 2:1. Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин стал третьей звездой матча, совершив 29 сейвов.
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в праве выступить в Израиле на форуме память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
Политика
Названы имена трех министров, которые не войдут в новое правительство
Российские СМИ назвали имена трех министров, которые не войдут в состав нового правительства во главе с Михаилом Мишустиным.
Общество
России вернут долги за военную технику
России вернут долги за военную технику, поставленную ранее другим странам.
Политика
Представитель главы Чувашии объяснил его призыв «мочить» журналистов
Пресс-секретарь главы Чувашии Михаила Игнатьева Олег Сидоров заявил, что руководитель региона использовал слово «мочить» в значении «раскрыть подноготную» блогеров и оппозиционеров, которые называют себя журналистами и дестабилизируют ситуацию в стране.
Политика
Путин в Берлине встретился с Борисом Джонсоном
Президент РФ Владимир Путин встретился в Берлине с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Происшествия
Прокуратура Дагестана контролирует ситуацию с отравлением в Кизляре
В Кизляре проводятся надзорные мероприятия в связи с массовым отравлением граждан.
Политика
Киевский эксперт объяснил, почему россияне вчетверо богаче украинцев
Как считает Головачев, власти России проводят политику жесткого протекционизма, удерживают старые отрасли в полугосударственной собственности и пытаются создавать новые.
Общество
СМИ раскрыли источники доходов Мишустина и его супруги
Газета "Коммерсант" рассказала об источниках доходов премьер-министра Михаила Мишустина и его супруги.
Общество
Россиянам станет доступна функция оплаты электронных чаевых
Отмечается, что в 2020 году банки и платежные системы намерены распространить функцию оплаты электронных чаевых по всей России.
Игры
Выход игры Cyberpunk 2077 перенесли
Политика
Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец
Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Армия и оружие
Фигуры высшего пилотажа на вертолете «Аллигатор» показали на видео
Экипаж ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполнил фигуры сложного пилотажа в рамках плановых учений.
Единоборства
Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу
Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
Общество
На следующей неделе в Москву вернется зима
Аномально теплая погода ожидается в Москве на следующей неделе, температурный фон в среднем окажется на десять градусов выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Происшествия
В Миассе врача уволили за пьянство на рабочем месте
Врача из города Миасса Челябинской области уволили после того, как в соцсетях распространилось видео, на котором он принимает пациентку, находясь в нетрезвом состоянии.
Политика
Участники конференции по Ливии в Берлине приняли итоговое заявление
Участники международной конференции по Ливии приняли итоговое коммюнике, в котором призывают стороны ливийского конфликта к прекращению огня и военных передвижений по территории страны.
Кино
«Паразиты» получили главную премию Гильдии киноактеров США
Отмечается, что комедийно-драматический фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо получил премию за лучший актерский состав в игровом кино.
Общество
Банкам могут запретить брать комиссию за платежи по ЖКХ
До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект о запрете для банков брать комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), сообщил «Известиям» глава фракции «Единой России» Сергей Неверов.
Гаджеты
Кнопочный телефон за 2 390 рублей появился в России
Стало известно, что бренд BQ презентовал новую модель кнопочного телефона. Новинка получила название BQ 2800G Online.
Здоровье
Эти 4 изменения в завтраке помогут активнее сжигать жир уже с утра
Специалистами диетологами определены и рекомендованы четыре необходимые изменения в завтраке, которые помогут активнее сжигать жир в организме уже с утра при помощи полезного завтрака.
Хоккей
Овечкин впервые с 2018 года оформил хет-трики в двух матчах НХЛ подряд
Политика
Дочь Пескова высказалась о «конкретном беспределе» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета Пескова высказалась о «конкретном беспределе» в России, идущем, по ее мнению, от правоохранительных органов.
Армия и оружие
У базы ВКС в Сирии РЭБ перехватила вражеский беспилотник с интересным содержимым
Управление беспилотником боевиков было перехвачено дежурными средствами радиоэлектронной борьбы в районе населенного пункта Мошта-Мохаммед-Адра (40 км севернее российской авиабазы).