Армия и оружие
РИА НовостиБоевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Боевики в Сирии 19 января пытались атаковать с помощью беспилотников авиабазу Хмеймим, ПВО базы уничтожили цели, ущерба базе нет, сообщает Минобороны России.
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Футбол
Ювентус — Парма 2:1
Экономика
Банк России зафиксировал рекордный приток иностранцев в госдолг
Приток иностранного капитала в российский госдолг в 2019 году стал рекордным за всю историю наблюдений.
Общество
Сторонников Шевченко возмутило видеонаблюдение в ее спальне
Силовики еще до ареста Анастасии Шевченко установили видеокамеру в ее спальне, о чем активистка узнала лишь из материалов дела, рассказала в Facebook ее дочь.
Общество
Сапожников поручил пофамильно называть маршрутчиков-нарушителей в Чите
Сапожников, комментируя доклад, попросил размещать номера маршрутов, а также пофамильно называть нарушителей.
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в праве выступить в Израиле на форуме память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
Экономика
Камчатцам стали выдавать меньше микрокредитов
На долю потребительского кредитования приходится менее 8% совокупного объёма заимствованных средств — 18,5 млн из 250 млн руб.
Хоккей
Команда дивизиона Боброва выиграла Матч звезд КХЛ
В финале Матча звезд КХЛ, который проходил на «ВТБ Арене» в Москве, команда дивизиона Боброва победила команду дивизиона Тарасова.
Хоккей
Овечкин оформил хет-трик в двух матчах подряд
Политика
Захарова ответила Венедиктову на критику Лаврова
Захарова напомнила, что в США действует прецедентное право, в связи с чем решения судов "изобилуют доказательствами того, о чем говорил Сергей Лавров".
Спорт
Сборная России остается второй в зачете юношеской Олимпиады
Всего за время Юношеских олимпийских игр российская сборная завоевала 25 медалей — 7 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых.
Происшествия
Склад с макулатурой горит в Тюмени
Пожар возник в Тюмени на складе с макулатурой, по уточненным данным, площадь возгорания составляет 1000 кв. метров.
Общество
Новое сахалинское министерство возглавит Дмитрий Лисневский
На заседании совета по инвестиционной деятельности 20 января губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил срок регистрации нового регионального министерства, которое будет заниматься инвестиционной деятельностью в регионе.
Общество
Банкам могут запретить брать комиссию за платежи по ЖКХ
До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект о запрете для банков брать комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), сообщил «Известиям» глава фракции «Единой России» Сергей Неверов.
Гаджеты
Популярный смартфон получил Android 10 с новой оболочкой
Стало известно, что смартфон получил Android 10 с новой оболочкой Realme UI. Обновление на 3,52 ГБ получило название RMX1921EX_11-C.01.
Музыка
Американский певец Дэвид Олни скончался во время выступления
Американский певец и автор песен Дэвид Олни скончался во время выступления в Санта-Роса-Бич во Флориде, сообщает NBC News.
Общество
«Коммерсант» обнародовал доходы нового премьера
В 2018 году чиновник заработал 19 миллионов рублей, доход его жены составил 47,7 миллионов.
Происшествия
Вооруженный петух зарезал мужчину
Общество
Группу российских актеров не пустили на Украину
Группе российских артистов, которые прибыли в аэропорт Запорожья из Варшавы, отказали во въезде на территорию Украины.
Происшествия
В Китае третий человек умер от нового типа коронавируса
Политика
Источник рассказал о возврате России долгов за военную технику
Россия начинает получать от стран-должников деньги за поставленную ранее военную технику, проблема заключалась в проводке платежей в долларах, сообщил РИА Новости источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
Политика
Трамп заявил, что США выгодны хорошие отношения с Россией и Китаем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам рабочего визита в Вашингтон в декабре 2019 года заявил, что Трамп осознает выгоду от хороших отношений с Россией, но в Соединенных Штатах есть силы, которые не разделяют эту точку зрения и мешают налаживанию контактов двух государств.
Киберспорт
Amazon отказалась от идеи свободного PvP в New World
Предполагалось, что игровое подразделение Amazon создаст открытый мир, в котором игроки смогут свободно сражаться друг с другом, но результаты теста альфа-версии заставили программистов отказаться от этой идеи.
Шоу-бизнес
300 тысяч рублей предложили Дане Борисовой за секс
Все началось с публикации в Сети интимных переписок даны с мужчинами. В них девушка предлагала провести с ней ночь за деньги.
Общество
В Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала на первого ребенка
Россиянам могут начать оформлять материнский капитал на первого ребенка с марта или апреля 2020 года.