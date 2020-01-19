Армия и оружие
РИА НовостиБоевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Боевики в Сирии 19 января пытались атаковать с помощью беспилотников авиабазу Хмеймим, ПВО базы уничтожили цели, ущерба базе нет, сообщает Минобороны России.
Читать в источнике
Оценить74
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 21:59, Ашберн
Общество
СМИ раскрыли источники доходов Мишустина и его супруги
Газета "Коммерсант" рассказала об источниках доходов премьер-министра Михаила Мишустина и его супруги.
Общество
В Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала за первенца
Материнский капитал на рождение первого ребенка могут начать оформлять в марте-апреле 2020 года, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Общество
«Известия»: в России могут запретить комиссию за платежи по ЖКХ
До конца февраля в Госдуму на рассмотрение внесут законопроект, предусматривающий отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.
Политика
Группу российских актеров не пустили на Украину
Группе российских артистов, которые прибыли в аэропорт Запорожья из Варшавы, отказали во въезде на территорию Украины.
Экономика
Банк России зафиксировал рекордный приток иностранцев в госдолг
Приток иностранного капитала в российский госдолг в 2019 году стал рекордным за всю историю наблюдений.
Наука
Рыбные и крабовые палочки признали вредными для экологии
Производство искусственного крабового мяса и рыбных палочек из сурими оказалось опасным для окружающей среды.
Политика
России вернут долги за военную технику
России вернут долги за военную технику, поставленную ранее другим странам.
Футбол
Месси забивает в Ла Лиге 16 лет подряд
Политика
Ему было 11 лет, когда Германия вторглась в Польшу: как Красная армия освобождала Варшаву
Всего 11 лет было мальчику Чеславу, детство которого в итоге прошло в концлагере, когда Германия вторглась на территорию Польши.
Политика
Олег Кожемяко «зачищает» неэффективных единороссов
Новый политический скандал вспыхнул в Приморском крае, где губернатор и одновременно лидер краевого отделения «Единой России» Олег Кожемяко в ходе заседания регионального политсовета назвал 10 проблемных территорий для партии.
Происшествия
Повисший на стене дома российский мальчик пожалел о своем спасении
Ребенок, повисший на стене дома в городе Озерске Челябинской области, заявил поймавшему его мужчине по имени Филипп, что пожалел о своем спасении.
Общество
Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер
Общество
Россияне смогут оставлять электронные чаевые
В 2020 году банки и платежные системы планируют масштабировать функцию оплаты электронных чаевых на всю страну.
Музыка
«Просил белую, но не нашли!»: на «Песне года-2019» Солодуха был верхом на лошади, а главную награду увезла в США Аня Шаркунова
Экономика
Володин увидел пользу от санкций для промышленности России
Спикер Госдумы считает, что настало время работать над развитием промышленности и импортозамещением, о котором неоднократно говорил президент Владимир Путин.
Музыка
Эминем без анонса выпустил новый альбом
Американский рэпер Эминем (Маршалл Мэзерс) выпустил альбом Music to Be Murdered By без анонсов и предварительной рекламы.
Политика
Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о начале процесса ликвидации Украины в интервью телеканалу ZIK, которое было опубликовано на YouTube.
Общество
Астрологи предупредили три знака Зодиака о возможных проблемах
Трем знакам Зодиака стоит быть осторожными и приложить все силы, чтобы как можно скорее разобраться с делами в феврале 2020 года.
Политика
Медведев назвал причины отставки правительства
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
Кино
Авторы сериала «Вавилон-Берлин» рассказали о третьем сезоне
26 января в онлайн-кинотеатре ViP Play состоится российская премьера третьего сезона "Вавилона-Берлина", самого дорогого сериала континентальной Европы.
Общество
В Хельсинки заинтересовались скоростной железной дорогой из Москвы
Скоростной поезд в Финляндию Финское правительство заинтересовано в запуске высокоскоростного поезда из Москвы в Хельсинки, способного преодолеть расстояние между городами за 6 часов.
Экономика
Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса
В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.
Здоровье
В Китае третий человек умер от нового типа коронавируса
Третий человек скончался в городе Ухань китайской провинции Хубэй от нового типа коронавируса, общее число заразившихся достигло 198 человек, говорится в сообщении городского комитета по вопросам здравоохранения.