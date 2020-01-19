Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиБоевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

Боевики в Сирии 19 января пытались атаковать с помощью беспилотников авиабазу Хмеймим, ПВО базы уничтожили цели, ущерба базе нет, сообщает Минобороны России.
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В Сирии российскую авиабазу Хмеймим атаковали с помощью беспилотников

Коммерсантъ16:21

Военные отразили атаку БПЛА боевиков на авиабазу Хмеймим

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Московский Комсомолец15:51

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Известия15:51

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