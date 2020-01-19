Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиБоевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

Боевики в Сирии 19 января пытались атаковать с помощью беспилотников авиабазу Хмеймим, ПВО базы уничтожили цели, ущерба базе нет, сообщает Минобороны России.
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Средства ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии отразили атаку беспилотников

ТАСС16:07

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

РИА Новости15:51

Средства ПВО российской базы Хмеймим уничтожили три воздушные цели

Интерфакс16:08

В Сирии российскую авиабазу Хмеймим атаковали с помощью беспилотников

Коммерсантъ16:21

В Сирии боевики предприняли попытку атаковать российскую авиабазу Хмеймим

Московский Комсомолец15:51

Российская база Хмеймим отразила атаку беспилотников в Сирии

Известия15:51

Военные отразили атаку БПЛА боевиков на авиабазу Хмеймим

RT на русском16:09
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Президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение насчет переименования украинских улиц в честь националистов.
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Армия и оружие

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Происшествия

Двое полицейских погибли при стрельбе на Гавайях

Мэр города Кирк Колдуэлл написал в своем аккаунте в Twitter, что в результате погибли двое полицейских.
РБК 18:06
Кино

Авторы сериала «Вавилон-Берлин» рассказали о третьем сезоне

26 января в онлайн-кинотеатре ViP Play состоится российская премьера третьего сезона "Вавилона-Берлина", самого дорогого сериала континентальной Европы.
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Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Вести.Ru 08:20
Общество

В Хельсинки заинтересовались скоростной железной дорогой из Москвы

Скоростной поезд в Финляндию Финское правительство заинтересовано в запуске высокоскоростного поезда из Москвы в Хельсинки, способного преодолеть расстояние между городами за 6 часов.
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Все началось с публикации в Сети интимных переписок даны с мужчинами. В них девушка предлагала провести с ней ночь за деньги.
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"После окончания акции участники шли к фуникулёру, в это время группа неизвестных бросила в них несколько петард", - говорится в сообщении.
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Происшествия

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0 на острове Новая Гвинея в Индонезии. Об этом сообщила Геологическая служба США.
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Жертвой столкновения легковушки и маршрутки в Подмосковье стал один человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС России.
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