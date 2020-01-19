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Авто Фанаты минивэнов просят Chevrolet вернуть модель Astro Chevrolet Express, за который в США просят минимум 34 900 долларов, теряет покупателей: если в 2018-м году продано 81 239 экземпляров, то в прошлом году – всего 77 457.

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