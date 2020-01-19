Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuБоевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

В Сирии боевики 19 января пытались атаковать авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой Минобороны России.
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Средства ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии отразили атаку беспилотников

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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 17:23, Ашберн
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