Армия и оружие

ИнфоросТеррористы в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации

У российской стороны имеются неопровержимые данные, подтверждающие инцидент. Их обнародуют в ближайшее время. В Саракиб введены подразделения российской военной полиции.
Читать в источнике
Комментировать425

Подробнее о событии

Боевики в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации

РИА Новости06:04

Минобороны сообщило о попытке применения террористами химоружия в Идлибе

РБК06:39

В Идлибе террористы отравились химикатами при попытке провокации

Газета.Ru08:33

В Минобороны сообщили о неудавшейся провокации террористов с химоружием в Идлибе

RT на русском12:20

Центр по примирению: террористы в Саракибе пытались провести химическую атаку

ТАСС06:02

Боевики в Идлибе попытались применить химоружие, но отравились сами

Интерфакс05:51

ЦПВС: террористы попытались устроить провокацию с химоружием в Идлибе

ТК Звезда05:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7096 источников, обновлено в 13:24, Ашберн
Кино

Премьеру нового фильма о Бонде из-за коронавируса отложили на полгода

Югополис 13:02
Армия и оружие

СМИ сообщили о попытке Сирии сбить турецкий F-16 с помощью С-200

Сирийская армия предприняла попытку сбить истребитель F-16 Военно-воздушных сил Турции с помощью зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
РБК 12:53
Происшествия

Уволен директор московской школы, где дети получили ожоги глаз

Коммерсантъ 11:50
Происшествия

Найдены возможные останки знакомой фигурантов дела «Сети»

Газета.Ru 11:53
Политика

Комитет Госдумы поддержал поправку об упоминании Бога в Конституции

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате поддержать предложенную президентом поправку к законопроекту об изменениях в Конституцию, в которой упоминается Бог.
RT на русском вчера в 08:56
Политика

Верховная рада утвердила новый состав правительства Украины

Верховная рада Украины утвердила пакетом новый состав правительства Украины, предложенный премьер-министром страны Денисом Шмыгалем.
ТАСС 13:00
Политика

Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.
RT на русском 05:58
Здоровье

Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:59
Общество

Кадыров записал на видео извинения Емельяненко перед Канделаки

РИА Новости 09:24
Происшествия

СК попросил арестовать главу корпорации «Ак Барс» по делу о взятке

В феврале 2019 года сообщалось, что чиновник Минобороны РФ Юрий Ефимов в рамках сделки со следствием рассказал о полученных от Мистахова двух взятках на 65 миллионов рублей.
РИА Новости 08:46
Музыка

Группа Little Big поедет на «Евровидение» от России

REGNUM 02 марта в 13:52
Политика

Блумберг выходит из президентской гонки в США

Бизнесмен Майкл Блумберг решил прекратить участвовать в предвыборной гонке в США от Демократической партии.
Газета.Ru 10:34
Происшествия

Тверской суд отправил бывшего замминистра в колонию

Как сообщили 4 марта в СКР, суд назначил бывшему замминистра экономразвития Тверской области наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
REGNUM 09:35
Автоспорт

Семь команд Формулы-1 угрожают подать в суд по поводу тайной сделки ФИА и «Феррари»

Команды Формулы-1, которые не используют двигатели «Феррари», выступили с совместным заявлением по поводу сделки ФИА и «Феррари».
Чемпионат 05:16
Общество

Семь команд осудили соглашение FIA с Ferrari

Команды Формулы 1 Mercedes, Red Bull, McLaren, Renault, AlphaTauri, Racing Point и Williams выступили с официальным осуждением соглашения, которое было достигнуто между Farrari и FIA.
Motorsport.com Россия 05:15
Политика

Кремль не комментирует предстоящий суд по крушению MH17

Ранее Совместная следственная группа по расследованию крушения малайзийского Boeing MH17 сообщала, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта.
РИА Новости 04:24
Общество

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам с фейками о коронавирусе

Роскомнадзор расширил список запрещенной информации, включив в него фейковые сообщения о распространении коронавируса в России.
Lenta.ru 08:15
Политика

Песков прокомментировал поправку к Конституции о народе

Внесение в Конституцию Российской Федерации поправки, вводящей понятие "государствообразующий народ", никак не ущемляет прав национальных меньшинств, такие опасения безосновательны, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:22
Политика

Зеленский предложил кандидатуры на посты глав МИД и Минобороны Украины

Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить министром иностранных дел Украины исполняющего обязанности вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебу.
Аргументы недели 12:08
Футбол

Широков прокомментировал ситуацию с полем в Ярославле

Ранее сообщалось о том, что матч "Шинник" — "Урал" перенесен из-за состояния поля в Ярославле.
Газета.Ru 10:55
Единоборства

Бой Александра Поветкина и Диллиана Уайта состоится в мае

ГТРК Курск 04:00
Авто

Fiat официально представил новый электрокар 500e

Компания Fiat официально представила свою миниатюрную новинку - новую версию электрического сити-кара 500e.
Picsnews.net 04:22
Общество

BMW презентовала новый логотип марки

Напомним, ранее свой логотип обновила компания Volkswagen - он тоже стал двухмерным и более простым с точки зрения восприятия.
Российская газета 06:00
Гаджеты

В России стартовали продажи флагманского смартфона Honor View 30 Pro

Главным образом, речь идет о смартфоне Honor View 30 Pro. В указанные дни модель можно приобрести с 11:00 по московскому времени.
Anonsens вчера в 05:50
Политика

Путин обсудил с Совбезом предстоящую встречу с Эрдоганом

Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности страны ряд вопросов российско-турецких отношений, в том числе в рамках подготовки к визиту в Москву президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба Кремля.
РБК 13:18
Футбол

Фанаты «Зенита» и «Ахмата» столкнулись на стадионе. Их успокаивали футболисты

Матч приостановили, а конфликт удалось уладить после того, как фанатов пошли успокаивать игроки обеих команд. pic.twitter.com/v2pRQ3nU9U — SPORT24.ru (@sport24_ru) March 4, 2020 Главный арбитр матча остановил встречу.
Вести.Ru 12:59
Происшествия

Суд арестовал ректора технического университета в Воронеже

Ленинский районный суд Воронежа 4 марта поддержал ходатайство следствия о заключении Сергея Колодяжного под стражу.
Российская газета 06:52
Гаджеты

В Сети появились новые изображения PlayStation 5 и геймпада

Как передает ToDay News Ufa, речь – о PlayStation 5 и контроллере DualShock 5. Изображения созданы ресурсом LetsGoDigital в сотрудничестве с Concept Creator.
ToDay News Ufa 07:26
Экономика

У семьи Марата Хуснуллина нашли активы на 3,2 млрд рублей

«Семья Хуснуллина управляет портфелем земельных участков в Татарстане площадью 8 587 гектаров или почти 86 квадратных километров, это больше острова Гернси и лишь в два раза меньше государства Лихтенштейн», — говорится в сообщении издания.
Коммерсантъ Казань 09:02
Политика

Кандидат в премьеры Украины Шмыгаль предложил пересмотреть бюджет

Кандидат в премьер-министры Украины Денис Шмыгаль предложил пересмотреть бюджет страны на 2020 год, сообщает в среду, 4 марта, «РИА Новости».
Известия 11:06
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное