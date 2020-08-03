Армия и оружие
RT на русскомБоевики пытались прорвать позиции сирийской армии в Идлибе
Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* пытались прорвать позиции сирийской армии в зоне деэскалации Идлиб, среди военных САР есть потери. Об этом рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Щербицкий.
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Панченко подпишет контракт с «Тамбовом»
Евро-футбол.ру 11:17
Экономика
В августе экспорт зерна из России может составить 4-4,3 млн тонн
Прогноз экспорта зерна через глубоководные порты, включая перевалку через порт Кавказ, составляет 2,88 млн тонн (в августе прошлого года - 3,23 млн тонн), сообщил Павенский "Интерфаксу".
Финмаркет 08:08
Происшествия
Суд арестовал жену расчленённого в Петербурге рэпера
RT на русском 15:17
Общество
«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»
В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 11:59
Футбол
Мосгорсуд отменил приговор Мамаеву и Кокорину и огласил новый
Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву и огласил новый вердикт, в котором реальный срок заключения Кокорина остался без изменений, а Мамаева оправдали по статье "Хулиганство".
Газета.Ru 11:21
Хоккей
«Каролина» победила «Рейнджерс» благодаря трём шайбам Свечникова
Героем встречи стал 20-летний российский нападающий Андрей Свечников, оформивший хет-трик.
RT на русском 14:45
Армия и оружие
В ДНР обвинили силовиков в нарушении перемирия
Украинские силовики в нарушение дополнительных мер обеспечения перемирия укрепляют свои позиции в Донбассе, заявил в понедельник журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
РИА Новости 08:35
Происшествия
Семеро граждан России пострадали при жесткой посадке Ан-74 в Мали
По предварительной информации, на борту находились четыре сотрудника ООН и семь членов экипажа, граждан РФ, большинство из которых получили травмы, в том числе переломы, не опасные для жизни.
Коммерсантъ 15:19
Происшествия
33 носителя коронавируса обнаружены на норвежском круизном лайнере
Коронавирус обнаружен у 33 членов команды норвежского круизного лайнера Руаль Амундсен, прибывшего в в порт Тромсе с архипелага Свальбард.
ИА Красная Весна 01 августа в 11:22
Политика
Трампа заподозрили в криминальной деятельности
Прокурор округа Нью-Йорк Сайрус Вэнс заявил, что ведет криминальное расследование финансовой деятельности президента США Дональда Трампа.
Lenta.ru 14:58
Общество
Алиханов призвал составить ТОП-5 объектов культурного наследия
Русский Запад 14:33
Здоровье
СМИ обвинили Иран в утаивании реальных данных по коронавирусу
Власти Ирана занижают реальную статистику по ситуации с коронавирусом в стране, утверждает персидская служба BBC, которая ссылается на полученные от информированного источника сведения.
Аргументы и Факты 06:24
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 08:20
Футбол
«Динамо» объявило о переходе из «Уфы» Даниила Фомина
Bookmaker-ratings.ru 07:27
Экономика
Во Франции произошла экономическая катастрофа
Эпидемия коронавируса спровоцировала экономическую катастрофу во Франции, какой не было со времен Второй мировой войны.
Lenta.ru 12:12
Гаджеты
Китайский производитель процессоров анонсировал книгу о ядре ОС Linux
Книгу, посвященную изучению ядра операционной системы (ОС) Linux на основе микропроцессорной платформы Loongson пообещали представить в августе в компании Loongson Technology, 3 августа сообщает портал ИТ-новостей из Китая cnTechPost.
ИА Красная Весна 10:45
Политика
Трамп потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября
Функционирование приложения TikTok, в котором пользователи загружают свои короткие видеозаписи, будет прекращено в США, если до 15 сентября оно не будет продано американской компании, сообщил в понедельник президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме.
Интерфакс 14:39
Общество
Ритейлеры сообщили о перебоях с поставками импортного алкоголя
Представитель «Красного и белого» утверждает, что перебои в поставках возникли из-за того, что Центральная акцизная таможня (ЦАТ), отвечающая за выдачу акцизных марок, не смогла их выдать в срок.
Ведомости 08:11
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК 12:59
Шоу-бизнес
Звезда «Холопа» Ольга Дибцева похудела на 35 килограммов после родов
Правда, после рождения первенца звезде «Холопа» удалось довольно быстро вернуть себе былые формы.
Территория новостей 09:18
Авто
На Кубани продажи пикапов в I полугодии 2020 года сократились на 17%
Сильнее всего упали продажи в ХМАО – на 21,1%. Как сообщал РБК Краснодар, в январе-апреле 2020 года на Кубани продали 131 новый пикап.
РБК Краснодар 07:49
Происшествия
Потерявшийся в Подмосковье 10-летний мальчик найден мертвым
Мальчик, пропавший в Волоколамском городском округе Подмосковья, найден мертвым.
ТАСС 12:12
Экономика
«СПК Высоцк» заморозил строительство угольного терминала в Ленобласти
Проект строительства терминала по перевалке угля, который хотел реализовать "Сухогрузный перевалочный комплекс Высоцк", оказался приостановлен.
Экономика сегодня 05:10
Общество
Беспилотное летающее такси прошло испытание в Германии
Специалисты в Германии испытали первое беспилотное летающее такси, способное перевозить по воздуху до четырех пассажиров со скоростью в 120 километров в час.
Комсомольская правда 15:49
Космос
Ученые объяснили происхождение странных метеоритов, найденных на Земле
Ученые нашли объяснение странным метеоритам, найденным на Земле в 1960-х годах.
Дни24 вчера в 09:00
Спорт
40 лет назад состоялось закрытие самой «монетной» олимпиады
Золотой червонец 13:18
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58