Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* пытались прорвать позиции сирийской армии в зоне деэскалации Идлиб, среди военных САР есть потери. Об этом рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Щербицкий.

Экономика В августе экспорт зерна из России может составить 4-4,3 млн тонн Прогноз экспорта зерна через глубоководные порты, включая перевалку через порт Кавказ, составляет 2,88 млн тонн (в августе прошлого года - 3,23 млн тонн), сообщил Павенский "Интерфаксу".

Общество «Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2» В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2». 2K

Футбол Мосгорсуд отменил приговор Мамаеву и Кокорину и огласил новый Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву и огласил новый вердикт, в котором реальный срок заключения Кокорина остался без изменений, а Мамаева оправдали по статье "Хулиганство". 65

Армия и оружие В ДНР обвинили силовиков в нарушении перемирия Украинские силовики в нарушение дополнительных мер обеспечения перемирия укрепляют свои позиции в Донбассе, заявил в понедельник журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин. 1

Происшествия Семеро граждан России пострадали при жесткой посадке Ан-74 в Мали По предварительной информации, на борту находились четыре сотрудника ООН и семь членов экипажа, граждан РФ, большинство из которых получили травмы, в том числе переломы, не опасные для жизни. 58

Происшествия 33 носителя коронавируса обнаружены на норвежском круизном лайнере Коронавирус обнаружен у 33 членов команды норвежского круизного лайнера Руаль Амундсен, прибывшего в в порт Тромсе с архипелага Свальбард. 1

Политика Трампа заподозрили в криминальной деятельности Прокурор округа Нью-Йорк Сайрус Вэнс заявил, что ведет криминальное расследование финансовой деятельности президента США Дональда Трампа. 1

Здоровье СМИ обвинили Иран в утаивании реальных данных по коронавирусу Власти Ирана занижают реальную статистику по ситуации с коронавирусом в стране, утверждает персидская служба BBC, которая ссылается на полученные от информированного источника сведения. 1

Экономика Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми. 821

Экономика Во Франции произошла экономическая катастрофа Эпидемия коронавируса спровоцировала экономическую катастрофу во Франции, какой не было со времен Второй мировой войны. 47

Гаджеты Китайский производитель процессоров анонсировал книгу о ядре ОС Linux Книгу, посвященную изучению ядра операционной системы (ОС) Linux на основе микропроцессорной платформы Loongson пообещали представить в августе в компании Loongson Technology, 3 августа сообщает портал ИТ-новостей из Китая cnTechPost.

Политика Трамп потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября Функционирование приложения TikTok, в котором пользователи загружают свои короткие видеозаписи, будет прекращено в США, если до 15 сентября оно не будет продано американской компании, сообщил в понедельник президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме. 251

Общество Ритейлеры сообщили о перебоях с поставками импортного алкоголя Представитель «Красного и белого» утверждает, что перебои в поставках возникли из-за того, что Центральная акцизная таможня (ЦАТ), отвечающая за выдачу акцизных марок, не смогла их выдать в срок.

Политика Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта. 814

Экономика «СПК Высоцк» заморозил строительство угольного терминала в Ленобласти Проект строительства терминала по перевалке угля, который хотел реализовать "Сухогрузный перевалочный комплекс Высоцк", оказался приостановлен.

Общество Беспилотное летающее такси прошло испытание в Германии Специалисты в Германии испытали первое беспилотное летающее такси, способное перевозить по воздуху до четырех пассажиров со скоростью в 120 километров в час.