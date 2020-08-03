Боевики "Джабхат-ан-Нусры" (террористическая группировка, запрещена в России) предприняли попытки прорвать позиции сирийской армии в Идлибе. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирала Александра Щербицкого.

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Хоккей Кучеров открыл счёт в матче «Тампы» и «Вашингтона» Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров открыл счёт в матче квалификации плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вашингтон Кэпиталз».

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