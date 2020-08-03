Армия и оружие
Газета.RuБоевики пытались прорвать позиции сирийской армии в Идлибе
Боевики "Джабхат-ан-Нусры" (террористическая группировка, запрещена в России) предприняли попытки прорвать позиции сирийской армии в Идлибе. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирала Александра Щербицкого.
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Общество
Посылки из Китая с неизвестными семенами объяснили мошенничеством
Напомним, ранее стало известно о получении жителями ряда стран, среди которых США, Канада, Новая Зеландия и Великобритания, загадочных посылок из КНР, в которых вопреки надписям на упаковках о бижутерии или игрушках находились неизвестные семена.
Деловое.ТВ вчера в 04:27
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По неофициальным данным, компания Garmin заплатила многомиллионный выкуп преступникам, взломавшим ее системы
Как известно, в конце июня компания Garmin стала жертвой злоумышленников, которым удалось нарушить работу ее систем, включая те, что управляют производством и обеспечивают работу онлайновых сервисов.
iXBT.com 18:20
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Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
Общество
Роспотребнадзор сообщил о появлении в России тропических клопов
В некоторых российских регионах появились тропические постельные клопы. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.
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Общество
В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
Новый национальный стандарт для автомобильных номеров вступил в силу в России с 4 августа.
Lenta.ru 18:47
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Лукашенко обвинили в провоцировании белорусского народа
По словам Цепкало, Лукашенко лишает граждан Белоруссии возможности провести честные выборы, чем провоцирует белорусский "майдан".
Газета.Ru вчера в 14:27
Хоккей
Кучеров открыл счёт в матче «Тампы» и «Вашингтона»
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров открыл счёт в матче квалификации плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вашингтон Кэпиталз».
RT на русском 17:01
Общество
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Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, проходящий по делу о заказных убийствах, отказался от своего защитника Бориса Кожемякина, подписав соответствующее заявление в присутствии следователя.
BFM.ru 04:33
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С августа в России начнут выплачивать новое пособие
До 31 августа включительно жители России получат новую субсидию на сумму от 4,5 тысяч рублей.
Live24 11:23
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Трамп заявил об отступлении пандемии коронавируса в США
Американский лидер Дональд Трамп считает, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 в США начала отступать.
RT на русском 18:19
Гаджеты
Компания Google представила новый смартфон Pixel 4a
Осенью Google обещал представить еще две модели смартфона — Pixel 4a с поддержкой 5G и Pixel 5, однако в продаже в России они не появятся.
Дождь 16:05
Политика
Медведев предложил ужесточить правила для мигрантов
Имеются различные предложения, вплоть до изменения порядка предоставления права на въезд трудовых мигрантов в Россию, отметил замглавы Совбеза.
BFM.ru 09:45
Общество
Рособрнадзор оценил ситуацию с обязательным ЕГЭ по иностранному языку
Рособрнадзор считает правильным отмену обязательного Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по иностранному языку на фоне неравных условий преподавания в школах, заявил временно исполняющий обязанности руководителя ведомства Анзор Музаев.
RT на русском 05:50
Финансы
В России замедлился рост спроса на наличные деньги
Москва, 4 августа 2020, 01:25 — REGNUM Объём наличных денег в обращении в России в июле 2020 года вырос на 179 млрд рублей.
REGNUM 18:25
Киберспорт
Daxak: «У меня претензия к личности Травомана, а не к герою»
Ранее российский керри призвал хай-ммр игроков добавлять Травомана в додж-лист. Пять обманчиво легких героев Доты.
Cyber.sports.ru 11:21
Общество
Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса
Российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора.
Lenta.ru 12:19
Происшествия
В Москве толпа мигрантов отбила земляка у полицейских
Толпа мигрантов из Таджикистана отбила у полицейских соотечественника, задержанного после конфликта с охранником рынка «Теплый стан» в Москве.
Мослента 11:37
Авто
Toyota запустила продажи своего нового Toyota Highlander в России
В России стартовали продажи нового 7-местного Toyota Highlander. Вседорожник четвертой генерации предлагают по цене от 3 688 000 рублей.
Новые автомобили 03:06
Общество
Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований
Массовые КТ-исследования могут вызвать рост числа болезней от облучения, предупреждает Роспотребнадзор.
BFM.ru 03:28
Происшествия
Защита жены рэпера Энди Картрайта обжалует арест
Защита вдовы украинского рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, арестованной на два месяца по подозрению в убийстве мужа, намерена обжаловать это решение.
РБК 18:16
Наука
Илон Маск рассказал о вживляемых в мозг чипах
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал, что мозговые чипы, над которыми работает его стартап, позволят людям слышать звуки за пределами обычных частот.
Мойка78 вчера в 19:23
Происшествия
Семеро россиян пострадали в Мали при жесткой посадке Ан-74
В городе Гао на востоке Мали совершил жесткую посадку пассажирский самолет Ан-74 авиакомпании Utair с 11 людьми на борту, семеро из которых - россияне.
Газета.Ru 16:55
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным видео «Евровидения» всех времен
Ролик победительницы Евровидения 2018 собрал 134 млн просмотров.
Piter.tv вчера в 09:50
Автоспорт
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru вчера в 16:57
Единоборства
UFC раздала бонусы по итогам турнира в Лас-Вегасе
Стали известны бонусы участникам турнира UFC Fight Night 173 в Лас-Вегасе.
RT на русском вчера в 02:45
Шоу-бизнес
Звезда «Холопа» Ольга Дибцева похудела на 35 килограммов после родов
Ольга не скрывает, что ни в чем себе не отказывала и ела все подряд. Однако после родов Дибцева сумела избавиться от набранных килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:00
Здоровье
Названы районы Забайкалья с высокой заболеваемостью COVID-19
Динамика заболеваемости коронавирусом в Забайкалье продолжает спадать, но в основном, за счет районов.
Московский Комсомолец Чита вчера в 22:50